Дебиторская и кредиторская задолженности: что это, какими они бывают и почему их так называют

Очередной выпуск бухгалтерского ликбеза. Простым языком с примерами для тех, кто только начал изучать бухучёт, хочет узнать что-то новое о привычных бухгалтерских категориях или просто научиться читать баланс.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Продолжаем разбирать активы. Сегодня на очереди дебиторская задолженность. А заодно рассмотрим один тесно связанный с ней пассив — кредиторскую задолженность.

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность — это долги контрагентов компании перед ней. Термин происходит от латинского "Debet"—"он должен". Он-контрагент должен денег нам-компании. Дебиторская задолженность — последний этап оборота затрат в деньги. Компания покупала материалы и товары, производила продукцию, выполняла работы или оказывала услуги. Все это требовало денег, и вот теперь, когда конечный результат труда передан покупателю, осталось только получить деньги с него.

В бухучёте выделяют несколько групп дебиторов.

Покупатели и заказчики. Должны денег, если мы отгружаем товары или оказываем услуги с отсрочкой оплаты. Выполнили свою часть договора — возникла дебиторская задолженность. Поступила оплата — дебиторская задолженность закрылась.

Поставщики и подрядчики. Здесь ситуация обратная: мы внесли предоплату, а они ещё не поставили товар или не оказали услугу.

Налоговые органы. Да-да, налоговая может задолжать денег компании. Например, это происходит, когда мы в течение квартала много покупали и мало продавали. В этом случае возникает право на вычет так называемого входящего НДС — налога на добавленную стоимость. В российской форме бухгалтерского баланса этот актив даже представлен отдельно от другой дебиторской задолженности. О нём я отдельно расскажу.

Государственные внебюджетные фонды: пенсионный фонд, фонд социального страхования и фонд обязательного медицинского страхования. Эти структуры должны нам денег, если платеж в пользу работника возмещается за счёт их средств. Например, больничный или пособие по беременности и родам.

Персонал. Его долги делятся на две составляющих: оплата труда и прочие операции. Дебиторка по оплате труда возникает, когда мы платим сотруднику аванс за еще не выполненную работу. Он должен либо отработать долг, либо вернуть деньги. Прочие операции — это, например, выдача работнику займа или возмещение им материального ущерба.

Подотчетные лица. Это тоже работники, но им мы даём денег, чтобы они что-то сделали для нас. Либо купили за наличные какие-то ценности, либо съездили в командировку и там сделали что-то полезное. Выдали деньги — возникла дебиторка. Отчитались — дебиторка закрылась. Перечень работников, которым можно получать деньги в подотчет, нужно утверждать приказом руководителя компании.

Учредители. Они должны нам денег, если обещали внести вклад в уставный капитал, но ещё не внесли.

Дочерние и материнская компании. Если одна компания владеет более чем 50% уставного капитала другой компании, начинаются игры в дочки-матери. И здесь дебитор —тот, кто получает активы или услуги первым.

Разные дебиторы. Для них информация не раскрывается отдельно в силу небольшой доли в общем объеме долгов. Например, это могут быть арендаторы и арендодатели, посредники или страховщики. Если вы сдаете в аренду помещение, а арендная плата за прошлый месяц ещё не поступила — у вас возникает дебиторка.

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность — это долги компании перед ее контрагентами. Термин происходит от латинского "Credit"—"он верит«. Он-контрагент верит нам-компании, что мы отдадим долг. В бухучете кредиторская задолженность делится на долгосрочную, до возврата которой больше года и краткосрочную, которую нужно отдать в пределах года.

В бухучете кредиторов делят на те же группы, что и дебиторов. Это логично — компания взаимодействует с одним окружением, но операции производит разные. По одним ей должны денег, по другим — она.

Поставщики и подрядчики. Мы должны им денег, если получили товары или воспользовались услугами с отсрочкой оплаты. Поставщики и подрядчики выполнили свою часть договора — возникла кредиторка. Мы заплатили — кредиторка закрылась.

Покупатели и заказчики. Здесь ситуация обратная: кредиторская задолженность возникает когда они внесли предоплату, а мы ещё не поставили товар или не оказали услугу.

Налоговые органы. Иметь задолженность перед налоговиками — нормальное явление. Налог сначала начисляется — признаётся задолженность перед бюджетом, и только потом оплачивается. Например, НДС начисляется в момент отгрузки товара покупателю, а уплачивается в три приема до 25 числа каждого месяца, следующего за кварталом, в котором была отгрузка.

Государственные внебюджетные фонды. С каждого рубля зарплаты работника работодатель должен заплатить в эти фонды чуть больше 30 копеек. А государство на них обеспечит работнику достойную пенсию, бесплатную медицину и финансовую поддержку в сложных ситуациях. Но это не точно. Как и для налогов, наличие такой кредиторки — норма.

Персонал. В основном задолженность перед персоналом связана с оплатой труда. Кредиторка возникает когда мы уже начислили зарплату, но ещё не выплатили её. Начисляется зарплата, как правило, за месяц. Задолженность появляется в последний день месяца. Выплата у каждой компании происходит в свои сроки, но обычно уже в следующем месяце.

Подотчетные лица. Чаще по расчетам с подотчетными лицами возникает дебиторская, а не кредиторская задолженность. Но иногда подотчетник может потратить больше, чем получил. Например, авиабилет в день покупки стал стоить дороже, чем планировалось при получении денег. В этом случае сотрудник доплачивает разницу из своих денег, а у компании возникает кредиторская задолженность.

Учредители. Мы должны им денег, если компания начислила, но ещё не выплатила дивиденды. Участники общества на общем собрании договорились какую часть прибыли прошлого года распределят между собой. Кредиторка у компании появляется в этот день.

Дочерние и материнская компании. Кредиторская задолженность возникает у того, кто получает активы или услуги первым. Например, материнская компания передала дочерней товары, а оплату ещё не получила. Материнская компания — кредитор, у нее возникает дебиторская задолженность. Дочерняя компания — дебитор, у нее возникает кредиторская задолженность.

Разные кредиторы. Ну, вы помните: для них информация не раскрывается отдельно в силу небольшого объема долгов. Например, если вы снимаете в аренду помещение, и ещё не перечислили арендную плату за прошлый месяц — у вас возникает кредиторка.

В следующем выпуске ликбеза расскажу как работает налог на добавленную стоимость и почему он есть и в дебиторке и в кредиторке. Подписывайтесь на наш блог, скучно не будет!