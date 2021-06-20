Зачем нужна шахматная оборотная ведомость

В свежем выпуске бухгалтерского ликбеза Алексей Иванов рассказывает о том, как матричный подход используется в бухгалтерии и почему «шахматка», спустя больше века после изобретения, всё ещё актуальна для главбуха.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Шахматная оборотная ведомость или шахматка нужна для проверки правильности применяемой в течение месяца корреспонденции счетов и определения оборотов по счетам. Ее придумал итальянский учёный Джованни Росси еще в 1889 году, предложив матричный подход к двойной записи. Но в широкий обиход шахматка вошла только в конце 1920-х гг. с появлением мемориально-ордерной формы ведения бухгалтерского учёта. Эту форму до сих пор зачем-то рассматривают в учебниках, хотя на практике мемориальных ордеров я ни разу не встречал — в автоматизированной бухгалтерии они не нужны. Форма ушла в историю, а шахматка приспособилась к изменениям и выжила.

В современной бухгалтерии основное предназначение шахматки — контроль корректности проводок. Неправильные режут глаз главбуху, шахматка делает поиск ошибок наглядным. То есть из регистра бухгалтерского учёта, который накапливает информацию, шахматка эволюционировала в отчёт, который эту информацию визуализирует.

В построении шахматной ведомости участвуют счета главной книги, которые в течении месяца имели обороты по дебету или кредиту. Если оборотов не было, счёт в шахматке не фигурирует. Сумма каждой хозяйственной операции показывается только один раз: на пересечении корреспондирующих по дебету и кредиту счетов. Таким же образом определяются координаты поля на шахматной доске — отсюда и название ведомости. Аналогия для тех, кто ходил на лекции в догаджетовую эпоху не для учебы — морской бой.

На пересечении итоговых значений строк и столбцов отражается сумма оборотов по дебету и кредиту счетов соответственно. Итоговая сумма оборотов по дебету всех счетов должна совпасть с итоговой суммой оборотов по кредиту всех счетов. Эта сумма указывается в нижней правой ячейке.