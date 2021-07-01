Кто может работать без онлайн-кассы в 2021 году

Большинство бизнесменов при наличных расчётах должны применять онлайн-кассу. Исключений осталось не так много, но они есть. Расскажем, в каких случаях в 2021 году можно работать без онлайн-кассы.

Безналичные расчёты

Если расчёты со всеми контрагентами идут только через расчётный счёт в банке, использовать кассовые аппараты не нужно. Исключение — ситуация, когда плательщик рассчитывается с помощью бизнес-карты (п. 9 ст. 2 закона № 54-ФЗ).

Например, оптовая компания торгует продуктами. Её покупатели — юридические лица и предприниматели, которые владеют продуктовыми магазинами. Если все эти контрагенты будут перечислять оплату только на банковский счёт, то кассовый аппарат оптовой компании не понадобится. Однако если ИП или представитель юридического лица хотя бы один раз заплатит наличными, либо применит бизнес-карту, то онлайн-касса будет нужна.

Исключения для некоторых видов деятельности

Для ряда видов деятельности и мест торговли предусмотрено освобождение по ст. 2 закона № 54-ФЗ. Можно работать без онлайн-кассы в следующих случаях.

При продаже газет, журналов и сопутствующих товаров в киосках. При этом доля газет и журналов в выручке киоска должна составлять не менее 50 %. При торговле на розничных рынках, ярмарках, выставках и других подобных территориях, за исключением расположенных в них отдельных торговых помещений. К таким помещениям относятся магазины, павильоны, киоски, автолавки и т. п. То есть если вы торгуете продуктами с открытого прилавка на ярмарке, то касса не нужна. А если продаёте те же продукты на той же ярмарке, но с автолавки, то без кассы работать вам нельзя. При продаже товаров вразнос. При сезонной торговле овощами и фруктами вразвал. При продаже мороженого в киосках и безалкогольных напитков в розлив.

Но даже если вы нашли себя в этом списке льготников, есть исключения, когда касса всё равно нужна (п. 2, 8 и 8.1 ст. 2 закона № 54-ФЗ).

При продаже подакцизных или маркированных товаров касса нужна в любом случае. В 2021 году уже действует или вводится обязательная маркировка для следующих товарных групп: молочная продукция;

лекарства;

табачные изделия;

отдельные товары легкой промышленности;

обувь;

меховые изделия;

духи и туалетная вода;

шины и покрышки;

фотоаппараты и лампы-вспышки.

Также в 2021 году запущены или планируются к запуску пилотные проекты по экспериментальному внедрению маркировки для:

упакованной воды;

БАДов;

пива и пивных напитков;

велосипедов;

кресел-колясок.

Подробно узнать о порядке и точных сроках внедрения маркировки по своему товару можно на сайте системы «Честный знак».

При торговле на рынках, ярмарках, выставках необходимо использовать кассу, если товар входит в перечень, утверждённый Правительством РФ (распоряжение от 14.04.2017 № 698-р). Например, онлайн-касса потребуется при продаже на ярмарке ковров, одежды, мебели.

При торговле с помощью автоматических устройств онлайн-кассу в большинстве случаев придётся применять вне зависимости от места ведения деятельности. Это может быть, например, автомат по продаже кофе, снеков или игрушек. Без кассы через торговые автоматы можно продавать только бахилы и питьевую воду в розлив.

Исключения для патентной системы и самозанятых

Плательщики налога на профессиональный доход (самозанятые) полностью освобождены от применения ККТ. Чеки они формируют и выдают через специальное приложение «Мой налог».

ИП на патентной системе налогообложения могут не применять ККТ, если их вид деятельности входит в льготный перечень (п. 2.1 ст. 2 закона № 54-ФЗ). Например, имеют право обойтись без онлайн-кассы предприниматели на ПСН, которые занимаются ремонтом обуви, химчисткой, оказывают фотоуслуги и т.п.

Все ИП на ПСН, которые могут работать без кассы, вместо чеков обязаны выдавать покупателям квитанции или другие документы, подтверждающие проведение расчётов. В квитанции должна быть следующая информация.

Дата, время и место проведения расчёта. Наименование (ФИО) и ИНН продавца. Налоговый режим. Тип расчёта: поступление, возврат и т.п. Наименование товара или услуги. Цена и сумма, с выделением НДС, если продажа облагается этим налогом. Должность и ФИО ответственного лица, выдавшего документ.

Освобождение для отдалённых территорий

В местностях, отдалённых от сетей связи, нужно использовать кассовый аппарат и выдавать чеки. Но кассу при этом можно не подключать к интернету. Это же правило действует для объектов, которые принадлежат армии или спецслужбам (п. 7 ст. 2 закона № 54-ФЗ). Минкомсвязи определило, что к отдалённым от сетей связи местностям можно относить только насёленные пункты с численностью населения до 10 тысяч человек (приказ от 05.12.2016 № 616).

В труднодоступных местностях бизнесмены могут работать вообще без ККТ. При этом продавец обязан выдать покупателю документ, подтверждающий проведение расчётов, с обязательными реквизитами, перечисленными выше. Но если ИП на патенте должны выдавать подтверждающие документы в любом случае, то бизнесмены, которые работают в труднодоступных местностях — только по требованию покупателя (п. 3 ст. 2 закона № 54-ФЗ). Порядок выдачи и учета документов, подтверждающих проведение расчётов, при работе в труднодоступных районах утверждён постановлением Правительства РФ от 15.03.2017 № 296).

К труднодоступным местностям нельзя относить города, поселки городского типа и райцентры. Исключение: ситуация, когда райцентр — это единственный населённый пункт в районе. Тогда его можно признать труднодоступным.Но даже в труднодоступной местности нужна онлайн-касса, если продавать подакцизные товары или использовать торговый автомат (п. 8 ст. 2 закона № 54-ФЗ).

Узнать, подпадает ли ваша местность под «территориальную» льготу, можно из перечней, которые утверждают власти субъектов РФ. При этом они должны учесть указанные выше ограничения: категорию населённого пункта и численность жителей. Искать такие перечни нужно на сайте областной администрации, или обратиться за консультацией в службы, которые занимаются поддержкой предпринимательства, например, в местный МФЦ. Например, в Московской области труднодоступных населённых пунктов нет, есть только отдаленные от сетей связи (распоряжение от 07.10.2019 № РВ-32).

Освобождение для ИП без сотрудников

До 01.07.2021 г. все предприниматели без наёмных работников вне зависимости от системы налогообложения могут не применять ККТ, но только если продают товары собственного производства, выполняют работы или оказывают услуги (закон от 06.06.2019 № 129-ФЗ). Если такой предприниматель примет в штат хотя бы одного работника, то он должен приобрести онлайн-кассу и поставить её на учет в ИФНС в течение месяца после заключения трудового договора.