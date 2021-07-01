Зачем нужна оборотно-сальдовая ведомость

В свежем выпуске бухгалтерского ликбеза Алексей Иванов рассказывает о том, как устроена и для чего используется регистр, который приличному главбуху расскажет много интересного о компании — великая и ужасная «оборотка».
Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.
Продолжаю рассказывать о бухгалтерских ведомостях. С шахматкой я вас уже познакомил, сегодня расскажу о её более известной и распространенной коллеге — оборотно-сальдовой ведомости или попросту оборотке.
Оборотка применяется для выведения остатков по счетам и служит источником информации для составления бухгалтерского баланса. Иногда её даже называют оборотным балансом. Сальдо по счетам в оборотке по сути представляют из себя суммы по статьям баланса, только написанные бухгалтерским языком. Поэтому умение читать с оборотки — обязательный навык главбуха.
Оборотно-сальдовая ведомость состоит из трех пар колонок для каждого счёта, независимо от того, имел он в течение месяца обороты или нет.
- Сальдо начальное по дебету и кредиту.
- Обороты по дебету и кредиту.
- Сальдо конечное по дебету и кредиту.
В отличие от шахматки, сумма по каждой проводке в оборотке разносится на оба корреспондирующих счета. При составлении оборотки для итоговых сумм по всем счетам в нижней строке должны выполняться три пары равенств.
- Сальдо на начало месяца по дебету равно сальдо на начало месяца по кредиту.
- Сумма всех оборотов за месяц по дебету равна сумме всех оборотов за месяц по кредиту.
- Сальдо на конец месяца по дебету равно сальдо на конец месяца по кредиту.
Это следствие капитального уравнения и двойной записи: любой актив появился за счёт какого-то пассива, а каждый факт хозяйственной жизни изменяет оценку двух объектов учёта, отражаясь по дебету одного и кредиту другого счёта.
Пример.
На начало марта 2021 г. ООО «Рога и копыта» имело следующие активы и пассивы:
- незавершённое производство (сальдо по дебету счёта 20 «Основное производство») — 70 руб.;
- денежные средства на расчётном счёте (сальдо по дебету счёта 51 «Расчётные счета») — 90 руб.;
- уставный капитал (сальдо по кредиту счёта 80 «Уставный капитал») — 100 руб.;
- нераспределённая прибыль (сальдо по кредиту счета 84 «Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)») — 60 руб.
За март были осуществлены следующие операции (проводки я разбирал здесь):
- выпущена из производства готовая продукция — Дт 43 Кт 20 50 руб.;
- начислены дивиденды учредителям — Дт 84 Кт 75 20 руб.;
- приобретены материалы у поставщика — Дт 10 Кт 60 40 руб.;
- оплачена с расчетного счета кредиторская задолженность перед поставщиком — Дт 60 Кт 51 30 руб.
Оборотка будет выглядеть так.