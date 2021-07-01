Зачем нужна оборотно-сальдовая ведомость

В свежем выпуске бухгалтерского ликбеза Алексей Иванов рассказывает о том, как устроена и для чего используется регистр, который приличному главбуху расскажет много интересного о компании — великая и ужасная «оборотка».

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Продолжаю рассказывать о бухгалтерских ведомостях. С шахматкой я вас уже познакомил, сегодня расскажу о её более известной и распространенной коллеге — оборотно-сальдовой ведомости или попросту оборотке.

Оборотка применяется для выведения остатков по счетам и служит источником информации для составления бухгалтерского баланса. Иногда её даже называют оборотным балансом. Сальдо по счетам в оборотке по сути представляют из себя суммы по статьям баланса, только написанные бухгалтерским языком. Поэтому умение читать с оборотки — обязательный навык главбуха.

Оборотно-сальдовая ведомость состоит из трех пар колонок для каждого счёта, независимо от того, имел он в течение месяца обороты или нет.

Сальдо начальное по дебету и кредиту. Обороты по дебету и кредиту. Сальдо конечное по дебету и кредиту.

В отличие от шахматки, сумма по каждой проводке в оборотке разносится на оба корреспондирующих счета. При составлении оборотки для итоговых сумм по всем счетам в нижней строке должны выполняться три пары равенств.

Сальдо на начало месяца по дебету равно сальдо на начало месяца по кредиту. Сумма всех оборотов за месяц по дебету равна сумме всех оборотов за месяц по кредиту. Сальдо на конец месяца по дебету равно сальдо на конец месяца по кредиту.

Это следствие капитального уравнения и двойной записи: любой актив появился за счёт какого-то пассива, а каждый факт хозяйственной жизни изменяет оценку двух объектов учёта, отражаясь по дебету одного и кредиту другого счёта.