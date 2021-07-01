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Доживет ли ваш бизнес до первой прибыли: пройдите тест

Для рубрики Обзоры для бухгалтера
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Предлагаем отвлечься от бухгалтерии и поиграть в предпринимателя. Получите первоначальный капитал, откройте кофейню, принимайте управленческие решения и попробуйте получить прибыль. Возможно, ваше призвание в бизнесе! Даже если проиграете, получите утешительный приз — 45 способов законного снижения налогов.

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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