Что такое амортизация

В свежем выпуске бухгалтерского ликбеза Алексей Иванов рассказывает о том, как работает механизм амортизации основных средств и нематериальных активов, и почему не считать амортизацию расходом всё равно, что жить в домике из печенья и потихоньку есть его.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Амортизация (Amortization) — это перенос стоимости основных средств и нематериальных активов на себестоимость продукции, работ или услуг. Дальше для экономии места я буду говорить только об основных средствах, но все сказанное относится и к нематериальным активам.

Введу еще пару терминов, а потом объясню как это работает.

Срок полезного использования — период времени, в течение которого основное средство способно приносить компании экономическую выгоду. Первоначальная стоимость — сумма затрат на приобретение основного средства. Сюда входят все затраты, которые были понесены до момента ввода в эксплуатацию, включая доставку, страхование в пути, растаможку, разгрузку, пуско-наладочные работы. Не входят НДС и акцизы. Почему — читайте здесь.

Смысл амортизации в ежемесячном включении части первоначальной стоимости в себестоимость продукции. Это нужно для того, чтобы получать в составе выручки достаточно денежных средств для замены отслуживших своё основных средств новыми. Цена продукции должна окупать все расходы на её производство и продажу. В том числе, амортизацию. Иначе рано или поздно настанет момент, когда производить будет не на чем. Многие предприниматели выбрасывают амортизацию из управленческого учёта. Не делайте этого. Не считать амортизацию расходом всё равно, что жить в домике из печенья и потихоньку есть его.

Основные средства используются для производства многих единиц продукции, поэтому их стоимость «размазывается» на себестоимость этих единиц в течение всего срока полезного использования. Если включить первоначальную стоимость в расходы сразу при их приобретении, то себестоимость в этом месяце резко подскочит вверх. При этом основным средством компания будет пользоваться ещё долго.

Пример 1. Кофейня приобрела кофе-машину за 106 тыс. руб. Еще 2 тыс. руб. заплатила за доставку. Итого первоначальная стоимость составила 108 тыс. руб. Допустим, в месяц продается 300 стаканчиков кофе. Если отнести первоначальную стоимость на расходы сразу после приобретения кофе-машины, то на каждый стаканчик придется 360 руб. (108 тыс. руб. / 300). Это, не считая стоимости зерен и прочих составляющих себестоимости. А все следующие стаканчики будут как будто бы бесплатными. Предприниматель сначала зафиксирует убыток, которого нет, а потом будет продавать недооцененный кофе. И может принять неправильное решение продавать их близко к этой «себестоимости», лишая себя возможности погасить этот убыток.

Амортизация позволяет распределить первоначальную стоимость на всю продукцию, которая будет произведена при помощи основного средства. Самый простой способ амортизации — линейный. Он подразумевает равномерное списание первоначальнойю стоимости в течение срока полезного использования.

Пример 2. Вернемся к кофе-машине. Производитель указал, что её нормальный срок службы 3 года. Значит, экономические выгоды в виде выручки от продажи кофе будут поступать в кофейню в течение 3 лет. Тогда в год нужно списывать на себестоимость 1/3 от первоначальной стоимости, а в месяц — 1/36. Это позволит каждый месяц начислять 3 000 руб. амортизации. Каждый стаканчик станет дороже на 10 руб. Эту сумму надо закладывать при ценообразовании.

И еще небольшой, но важный нюанс. Вопреки устоявшемуся в бухгалтерских кругах мнению, срок полезного использования не устанавливается раз и навсегда. И не определяется Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы. Все это верно лишь для налогового учёта. В бухучёте срок полезного использования — оценочное значение, которое определяется, исходя из предполагаемой продолжительности потока экономических выгод от использования основного средства. Оно должно пересматриваться, если эта продолжительность изменилась. Так предписывает ПБУ 21/08 «Изменение оценочных значений». Амортизация после этого начисляется уже в других суммах.