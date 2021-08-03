Что такое первоначальная, восстановительная и остаточная стоимости

В свежем выпуске бухгалтерского ликбеза Алексей Иванов рассказывает о том, зачем одному и тому же объекту основных средств нужны две, а иногда и три разные оценки.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

В недавнем посте об амортизации я упомянул, первоначальную стоимость — это сумма затрат на приобретение основного средства или нематериального актива. Дальше для экономии места я буду говорить только об основных средствах, но всё сказанное относится и к нематериальным активам.

Если основные средства были куплены, первоначальная стоимость — это стоимость покупки. Если подарены, — рыночная стоимость подарка. Если произведены самостоятельно — себестоимость производства. Если внесены учредителями в уставный капитал — согласованная между учредителями стоимость. Кроме этого в первоначальную стоимость входят все затраты, которые были понесены до момента ввода в эксплуатацию, включая доставку, страхование в пути, растаможку, разгрузку, пуско-наладочные работы. Не входят НДС и акцизы. Почему — читайте здесь.

При принятии к учёту основные средства оцениваются по первоначальной стоимости. Ещё её называют исторической стоимостью. Она дает понимание того, сколько было когда-то уплачено за конкретный объект. Это важно, но не помогает оценить сколько этот объект стоит сейчас. У меня есть планшет, который 9 лет назад стоил 1000$. Сейчас он стоит примерно нисколько. Вот и в бухгалтерии важно не утрачивать связь с реальностью — бухгалтерская отчётность должна полно и достоверно раскрывать информацию об активах компании. Для этого используются другие оценки.

Восстановительная стоимость — стоимость такого же, но нового основного средства на текущий момент. Это не рыночная стоимость, учитывающая состояние объекта, а именно стоимость нового аналога. Восстановительная стоимость показывает сколько придётся потратить, чтобы заменить имеющийся объект основных средств. В современном российском бухучёте восстановительная стоимость возникает в двух случаях.

Проведение переоценки. Модернизация.

Действующее ПБУ 6/01 «Учёт основных средств» разрешает не чаще одного раза в год переоценивать основные средства. Делается это так: первоначальная стоимость заменяется на восстановительную и, исходя из последней, пересчитывается амортизация за весь фактический срок эксплуатации основного средства. Переоценка — право компании, а не обязанность. С её помощью бухгалтерская отчётность более достоверно отражает имущественное положение компании.

В 2022 году нас ждет новый ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и новые правила переоценки. Как в МСФО, при выборе модели по учёту с переоценкой можно будет пользоваться пропорциональным способом или способом обнуления амортизации. Это уже совсем бухгалтерские тонкости, кому интересно — можете изучить их в моей статье в журнале «Учет. Анализ. Аудит».

Модернизация наряду с реконструкцией и техническим перевооружением — это способы восстановления основных средств, которые улучшают исходные эксплуатационные качества. Поэтому, в отличие от ремонтов, это капиталоемкие способы восстановления — затраты на них увеличивают первоначальную стоимость, а не списываются в расходы. Бухгалтеры называют это капитализацией затрат. Если вы заменили сгнившие окна в цехе — это ремонт. Если надстроили второй этаж — модернизация. Во втором случае восстановительная стоимость увеличится.

Остаточная стоимость — это разница между первоначальной или восстановительной стоимостью и начисленной амортизацией. Остаточная стоимость показывает какая часть первоначальной или восстановительной стоимости ещё не самортизирована. Именно по ней основные средства отражаются в бухгалтерском балансе.