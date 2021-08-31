Собачка и жвачка из бухгалтерии

Бухгалтеры — изобретательный народ. Кроме методологии учёта они дали миру много интересных штук. Вы знали, что символ «@» за 100 лет до изобретения Интернета использовали в бухгалтерии? А что жвачку изобрел бухгалтер? Алексей Иванов рассказывает о том, как это было.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Сегодня расскажу о паре интересных исторических фактов, связанных с бухгалтерами.

Собачка из бухгалтерии

Символ «@» — собачка — известен каждому пользователю Интернета. Но появился он задолго до начала цифровой эры. Ещё во времена Ренессанса собачка использовалась в испанском, португальском и французском языках и сокращала латинский предлог «ad» — в переводе «до» или «к». В торговле она означала арробу — меру веса, равную 11,5 кг. Есть версия, что в европейские языки она попала из древнегреческого, где такой стилизованной буквой «а» обозначали одну стандартную амфору.

Но по-настоящему известным этот символ стал после того, как его стали использовать в бухгалтерских документах конца XIX - начала XX веков. Бухгалтеры заменяли им в инвойсах английский предлог «at» («по»). Например, «10 pieces @ $2 each = $20» означало «10 штук по 2 доллара за штуку, итого на 20 долларов».

Из рукописных бухгалтерских записей собачка закономерно перекочевала на клавиатуры первых пишущих машинок. А, благодаря компьютерному инженеру Рэю Томлинсону из BBN Technology, который изобрел электронную почту, собачка стала неотъемлемой частью адресов e-mail. Такой вот подгон цифровому миру от аналоговой бухгалтерии!

Жвачка из бухгалтерии

Ещё одно бухгалтерское изобретение — жевательная резинка. Конечно, люди жевали смолы, каучук и листья с незапамятных времен. Промышленно производимая жевательная резинка появилась в XIX веке. Но современный эластичный баблгам был изобретен только в 1928 году двадцатитрехлетним бухгалтером компании Fleer Chewing Gum Co. Уолтером Димером (Walter E. Diemer).

Работая в бухгалтерии производителя жевательной резинки, Димер в свободное время сам экспериментировал над рецептами жвачки. Один из таких экспериментов закончился получением пропорций, которые соблюдаются и сейчас: 20% каучука, 60% сахара, 19% кукурузного сиропа и 1% ароматизатора. Жвачка получилась гораздо более эластичной, чем любая из производившихся в то время.

Компания начала промышленное производство жевательной резинки по рецепту Димера. Сорт назвали «Dubble Bubble» (двойной пузырь) в честь придуманного Димером развлечения — надувания пузырей из жвачки. На старте продаж он лично обучал продавцов надувать пузыри, чтобы они транслировали это умение покупателям.

Димер не запатентовал свое изобретение, поэтому вскоре рецепт был воспроизведен конкурентами. Но в первый год продаж Dubble Bubble принесла компании 1,5 млн долларов выручки. Димер никогда не получал от Fleer Chewing Gum Co. роялти как автор рецепта, но всю жизнь проработал в компании. Он дослужился до должности вице-президента и ушел в отставку в 1970 году, еще на 15 лет задержавшись в совете директоров.

А некоторые считают, что бухгалтер не может быть креативным. Ну-ну.