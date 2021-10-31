Как работает налог на имущество

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает сразу о двух налогах: на имущество организаций и на имущество физических лиц. Общее у них то, что при наличии недвижимости платить придется всем.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Продолжаем налоговый ликбез. Сегодня на очереди налог на имущество. Точнее, налоги — их два. На имущество организаций и на имущество физических лиц.

Первый — это региональный, а второй — местный налог. Поэтому порядок исчисления и уплаты налогов на имущество регулируют главы 30 и 32 Налогового кодекса соответственно. Плюс для каждого региона или муниципалитета свой региональный или муниципальный нормативный акт.

Объект налогообложения и налоговая база

Объект налогообложения — недвижимость, которая принадлежит налогоплательщику (ст. 374, 401 НК РФ). Налоговая база — кадастровая стоимость этой недвижимости (ст. 375, 402 НК РФ). Для физлиц — безальтернативно. Для юрлиц при отсутствии у объекта кадастровой оценки за базу берется среднегодовая стоимость, которая рассчитывается по данным бухгалтерского учёта. Но такой недвижимости остается всё меньше.

Налоговые ставки

Ставки налогов для налога на имущество организаций устанавливаются регионом, для налога на имущество физических лиц — муниципалитетом и не могут превышать 2% (ст. 380 НК РФ, 406 НК РФ). Если база для налога на имущество организаций определяется не как кадастровая, а как среднегодовая стоимость — регион может установить ставку до 2,2%. Ставки для вашего региона или муниципального образования можно посмотреть на сайте ФНС.

Авансовые платежи

В налоге на имущество организаций предусмотрены авансовые платежи. Поэтому приведу пример их расчёта.

Пример. Офисное здание в Челябинской области, принадлежащее юрлицу, имеет кадастровую стоимость 10 млн руб. Налоговая ставка: 1,5%. Авансовый платёж за первый квартал: 37 500 руб. (¼ * 10 млн руб. * 1,5%). Авансовый платёж за второй квартал: 37 500 руб. (¼ * 10 млн руб. * 1,5%).

Если налоговая база — это кадастровая стоимость недвижимости, то авансовый платёж определяется как ¼ от произведения кадастровой стоимости на ставку налога. Сумма налога за год — как произведение кадастровой стоимости на ставку налога минус перечисленные авансовые платежи. Если налоговая база — среднегодовая стоимость — расчеты сложнее. Но их приводить не буду, если у вас есть такая недвижимость, то вы ведете бухгалтерский учёт и авансовые платежи уже считает бухгалтер.

Налоговый и отчётный периоды

Налоговый период по обоим налогам — год (ст. 379, 405 НК РФ). Отчётных периодов для физлиц нет. Для юрлиц — это кварталы, если базой является кадастровая стоимость недвижимости, и первый квартал, полугодие и 9 месяцев, если налоговая база — среднегодовая стоимость имущества. Поэтому, если регион не установил иное, организациям ежеквартально нужно платить авансовый платёж.

Налоговая декларация

Декларация по налогу на имущество организаций за год сдается до 30 марта следующего года (ст. 386 НК РФ). За отчётные периоды — в зависимости от региона. Если регион не установил отчётных периодов, то промежуточные декларации сдавать не надо.

По налогу на имущество физических лиц декларация не предусмотрена — налоговая самостоятельно рассчитывает сумму к уплате. Думаю, что когда вся недвижимость будет оценена Росреестром, декларации по налогу на имущество упразднят и для юрлиц.

Крайний срок уплаты налога на имущество организаций за год зависит от региона (ст. 383 НК РФ). Налог на имущество физических лиц вне зависимости от местонахождения недвижимости — до 1 декабря следующего года (ст. 409 НК РФ).