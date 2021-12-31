ФСБУ 26/2020: как по-новому учитывать капитальные вложения с 1 января 2022 года

Новый стандарт ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» с 2022 года существенно меняет порядок бухгалтерского учёта капитальных вложений. Рассказываем об изменениях, которые затронут всех и о послаблениях для малого бизнеса.

Что относится к капитальным вложениям

Новый стандарт относит к капитальным вложениям только те затраты, которые связаны с основными средствами, а именно — с их приобретением, созданием, улучшением или восстановлением (п. 5 ФСБУ).

В частности, в состав капвложений входят:

Приобретение, строительство или изготовление иным способом объектов основных средств . Подготовка необходимой документации. Организация стройплощадки и авторский надзор. Доставка, монтаж, установка, пусконаладочные работы.

Также в соответствии с новым стандартом капвложения включают в себя и различные виды имущества, которые используют для таких операций. Например, если были куплены какие-то материалы для строительства, монтажа, реконструкции, то их сразу нужно учитывать в качестве капвложений, а не как запасы.

В капитальные вложения теперь входят ремонты и техобслуживание основных средств, а не только реконструкция и модернизация, как раньше. При этом относить к капвложениям нужно только те виды ремонтов, которые улучшают показатели объекта или продлевают срок его использования (п. 2 информационного сообщения Минфина РФ от 03.11.2020 № ИС-учет-28).

30 сентября 2021 года Минфин опубликовал проект приказа «О внесении изменений в Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утверждённый приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17 сентября 2020 г. № 204н», в котором котором капитальные вложения определены как затраты, которые станут впоследствии не только основными средствами, но и нематериальными активами. Скорее всего, этот проект будет принят.

Кто и когда обязан применять ФСБУ 26/2020

В общем случае применять новый стандарт при учёте вложений в основные средства должны все организации, кроме бюджетных (п. 2 ФСБУ 26/2020). Представители малого бизнеса, которые ведут упрощённый бухучёт, могут не использовать отдельные положения ФСБУ 26/2020, об этом ниже.

Есть два исключения, предусмотренные пунктом ФСБУ 26/2020. Новый стандарт можно не использовать:

При создании, модернизации или восстановлении объектов основных средств для других лиц. Это в первую очередь касается застройщиков, которые теперь могут не учитывать свои затраты на строительство или капитальный ремонт на счёте 08. При покупке или создании активов, которые предназначены для перепродажи.

Порядок признания капитальных вложений в бухгалтерском учёте

В новом стандарте впервые сформулированы условия для признания капвложений в бухучёте (п. 6 ФСБУ 26/2020):

Вложения должны в перспективе в течение длительного срока приносить компании экономические выгоды или способствовать достижению целей, для которых создана организация. В общем случае этот срок должен быть не менее 12 месяцев. Если производственный цикл компании превышает 12 месяцев, то длительность эффекта от вложений должна быть больше длины цикла. Должна быть возможность однозначно определить сумму затрат или приравненную величину (например, при безвозмездном получении).

Также впервые определён момент признания капитальных вложений: это нужно делать по мере осуществления затрат, которые соответствуют приведённым выше критериям (п. 9 ФСБУ).

Вести бухучёт капвложений нужно в разрезе объектов основных средств, которые организация приобретает, создаёт, улучшает или восстанавливает (п. 7 ФСБУ 26/2020).

Оценочные обязательства в стоимости капитальных вложений

Теперь в стоимость капвложений следует включать оценочные обязательства (пп. «ж» п. 10 ФСБУ 26/2020). Например, это могут быть затраты по будущему демонтажу или восстановлению окружающей среды.

Дт 08 Кт 96 — оценочное обязательство сформировано при осуществлении капвложений.

Дт 91 Кт 96 — корректировка оценочного обязательства перед каждым годовым отчётом.

Дт 96 Кт 60 (69, 70, 71…) — оценочное обязательство списано после фактического осуществления затрат.

Учёт дополнительных материальных ценностей при осуществлении капитальных вложений

Если при осуществлении капвложений организация дополнительно получит материальные ценности, которые затем будет использовать, их стоимость нужно вычесть из капвложений. Например, это может быть продукция, которую выпустили при пусконаладочных работах. Оценивать полученные ценности можно по чистой стоимости продажи, по стоимости аналогичных ценностей или по справедливой стоимости (п.15 ФСБУ 26/2020).

Если организация учла ценности в качестве капвложений, но затем не использовала их в полном объёме, нужно вычесть стоимость оставшихся ценностей из капвложений.

Исключение из стоимости капитальных вложений затрат, связанных с ненадлежащей организацией процессов

В капвложения не следует включать затраты, которые возникли из-за нарушений в организации бизнес-процессов. Например, перерасход материалов, потери от простоев, брака, ремонты после аварий (пп. «в», «г» п. 16 ФСБУ 26/2020).

Особый порядок учёта капитальных вложений при длительной отсрочке или рассрочке

Если организация рассчитывается с поставщиками или подрядчиками на условиях длительной отсрочки или рассрочки платежа, то в капвложения нужно включать только те суммы, которые заплатили бы при расчётах без отсрочки. Разницу в этом случае учитывают равномерно в течение срока рассрочки по аналогии с процентами по кредитам.

Длительной считают отсрочку или рассрочку свыше 12 месяцев. Но организация может установить и меньший период, закрепив его в учётной политике (п. 12 ФСБУ 26/2020).

Дт 08 Кт 60 — признана стоимость капвложений без учёта рассрочки.

Дт 91 Кт 60 — оставшаяся стоимость капвложений признана равномерно.

Учёт капитальных вложений при оплате неденежными средствами или безвозмездном получении

Если организация полностью или частично оплачивает капвложения неденежными средствами, их оценивают в следующем порядке (п. 13 ФСБУ 26/2020):

По умолчанию — по справедливой стоимости передаваемых ценностей, работ, услуг в соответствии со стандартом МСФО (IFRS) 13 . Если оценить передаваемые объекты невозможно, то применяют справедливую стоимость приобретаемых объектов. Если нет возможности оценить по справедливой стоимости ни приобретаемые, ни передаваемые объекты, используют балансовую стоимость передаваемых активов, либо затраты на выполнение работ и оказание услуг.

Если организация получает имущество безвозмездно, затраты на него необходимо признавать только по справедливой стоимости (п.14 ФСБУ 26/2020).

Проверка капитальных вложений на обесценение

Организация должна регулярно проверять капвложения на обесценение в соответствии с МСФО (IAS) 36. В частности, к признакам обесценения относятся следующие ситуации:

Снижение рыночной стоимости актива. Рост ставки дисконтирования вследствие повышения рыночных процентных ставок. Актив получил физические повреждения или устарел морально. Организация не планирует использовать актив в краткосрочной перспективе. Выяснилось, что экономический эффект от использования актива будет ниже, чем предполагалось ранее.

Оценить капвложение при обесценении нужно по наибольшей из двух величин: Справедливая стоимость за вычетом затрат на выбытие. Ценность использования — стоимость будущих денежных потоков от объекта с учетом дисконтирования. Так как специального счёта для учета обесценения нет, то здесь можно использовать отдельный субсчёт к счёту 02 «Амортизация основных средств» по аналогии с обесценением ОС (рекомендация БМЦ от 20.02.2015 № Р-56/2016-КпР).

Дт 91 Кт 02 — отражён убыток от обесценения капвложений.

Послабления для тех, кто ведёт упрощенный бухгалтерский учёт

Малые предприятия, которые ведут упрощенный бухучёт, имеют право (п. 4 ФСБУ 26/2020):

Включать в затраты только суммы, непосредственно уплаченные поставщикам или подрядчикам (пп. «а» п. 10 ФСБУ 26/2020 ). Все остальные виды затрат, перечисленные в п. 10, можно относить к расходам текущего периода. В частности, это относится к оценочным обязательствам. Не учитывать при определении суммы капвложений скидки, уступки, вычеты и другие подобные преференции, которые предоставляют поставщики и подрядчики. При длительной отсрочке или рассрочке учитывать в капвложениях всю сумму затрат без пересчёта. Не определять справедливую стоимость при неденежной оплате за капвложения. Можно оценивать капвложения по балансовой стоимости передаваемых активов. Не проверять капвложения на обесценение.

В каком порядке прекращать признание капитальных вложений

В обычной ситуации капитальные вложения становятся основными средствами в момент их ввода в эксплуатацию (п. 18 ФСБУ 26/2020). При этом вся накопленная сумма капвложений формирует первоначальную стоимость основных средств.

Дт 01 Кт 08 — основное средство введено в эксплуатацию.

Но в некоторых ситуациях капвложения нужно списать с бухучёта без признания основного средства (п. 19 ФСБУ 26/2020): Если имущество передают другому лицу по любой причине: продажа, мена, вклад в уставный фонд. Имущество перестало существовать из-за форс-мажорных обстоятельств: авария, стихийное бедствие. Организация решила прекратить вложения в конкретный объект основных средств , и нет возможности продать незавершенный объект.

Капвложения нужно списать в том периоде, когда принято решение об их прекращении, или когда объект выбыл. Организация в этом же периоде признает доходы или расходы, исходя из разницы между двумя величинами (п. 20-22 ФСБУ 26/2020):

Поступления от выбытия капвложений Балансовая стоимость капвложений и затраты, связанные с их выбытием: демонтаж, утилизация.

Дт 91 Кт 08 — списана стоимость капвложения.

Дт 91 Кт 60 (70,71…) — отражены затраты на демонтаж.

Дт 10 Кт 91 — отражена стоимость материалов, поступивших от выбытия капвложений.

Как раскрывать информацию о капвложениях в бухгалтерской отчётности

Новый стандарт уточнил требования к раскрытию информации о капвложениях в отчётности. В частности, теперь необходимо раскрывать (п. 23 ФСБУ 26/2020):

Отдельно балансовую стоимость капвложений в инвестиционную недвижимость и в другие объекты. Информацию, связанную с выбытием и обесценением капвложений: результат выбытия и (или) обесценения, восстановление обесценения, признанное доходом возмещение другими лицами убытков от обесценения или утраты капвложений. Сведения об авансах, предоплате, задатках, связанных с капвложениями.

Организации, которые ведут упрощённый бухучёт, могут не раскрывать в отчётности информацию об обесценении и сведения об авансовых платежах любого вида.

Как переходить на новый стандарт

Все, кто обязан применять ФСБУ 26/2020, должны перейти на него с 1 января 2022 года. Можно начать использовать стандарт досрочно (п. 2 приказа Минфина РФ от 17.09.2020 № 204н).

В общем случае изменения учётной политики, связанные с переходом на ФСБУ 26/2020, следует отражать в отчётности ретроспективно. Это значит, что все показатели, связанные с капвложениями нужно пересчитать так, как будто новый стандарт применялся с начала их формирования (п. 25 ФСБУ 26/2020). Но допускается и перспективный вариант пересчёта данных. Этот способ проще — тогда вести скорректированный учёт капвложений нужно только с даты начала работы по новому стандарту (п. 26 ФСБУ 26/2020).

Организация должна в первой бухгалтерской отчётности после начала использования нового стандарта указать выбранный вариант пересчёта (п. 27 ФСБУ 26/2020).