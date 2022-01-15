Своевременность в бухгалтерском учёте

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает о том, как понимать требование своевременности, которое установлено, но не расшифровано ПБУ 1/2008 «Учётная политика организации».

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Сегодня расскажу ещё об одном бухгалтерском принципе. В ПБУ 1/2008 «Учётная политика организации» сказано, что компания должна своевременно отражать факты хозяйственной жизни (ФХЖ) в бухгалтерском учёте и бухгалтерской отчетности (требование своевременности). В духе Тони Роббинса: спрашивай вопросами, отвечай ответами, делай вовремя, а невовремя не делай. Отразить ФХЖ в день возникновения — это своевременно? Наверное, да. А на следующий день? А в конце месяца? А в конце квартала? Непонятно.

В ситуациях, когда федеральный стандарт формулирует требование размыто, на помощь приходят рекомендации в области бухгалтерского учёта. Бухгалтерский методологический центр в прошлом году принял рекомендацию Р-115/2020-КпР «Своевременность документального оформления ФХЖ», а я переведу её на русский.

Бухгалтерский учёт ведется для того, чтобы составить финансовую отчётность: бухгалтерский баланс, отчёт о финансовых результатах и приложения к ним. Это конечный продукт бухгалтерской работы, который должен быть сдан в установленные сроки. Для годового отчета — 90 дней после отчётной даты, для промежуточной отчётности за месяц или квартал — 30 дней. Поэтому своевременным будет отражать ФХЖ в бухучёте настолько быстро, чтобы успеть учесть его при составлении ближайшей финансовой отчётности.

Пример 1. Акт выполненных работ за январь провели в апреле. Компания не формирует квартальную отчетность. Это своевременно, потому что акт повлияет только на годовую отчетность, до сдачи которой еще почти год. Пример 2. Акт выполненных работ за январь провели в апреле. Компания формирует квартальную отчетность. Это несвоевременно, потому что квартальная отчетность искажена.

Главное при применении этого подхода учитывать физические ограничения: количество часов в сутках и работоспособность бухгалтерии. Иначе требование своевременности будет нарушено в последний момент. Пытаться 30 марта провести 100500 актов за прошлый год — плохая идея.

Кстати, в МСФО требование своевременности сформулировано лучше. Там своевременность означает наличие доступной информации у лиц, принимающих решения, в то время, когда она может повлиять на принимаемые ими решения. А чтобы принять решение на основе финансовой отчётности надо, чтобы информация в эту отчётность попала. И сразу все понятно без дополнительных объяснений. Ну, или нет.