Рентабельность продаж: как и зачем считать

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов разбирает самый известный вид рентабельности. Его считают, чтобы оценить эффективность продаж и понять, какую часть поступившей выручки можно «вынуть» из бизнеса.
Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.
Продолжаю серию постов о том, как путем нехитрых расчётов использовать бухгалтерскую отчётность для принятия решений в бизнесе. В прошлый раз я разбирал, как принимать инвестиционные решения на основе расчёта рентабельности собственного капитала. Сегодня очередь её самой известной сестры — рентабельности продаж (Return on Sales, ROS). Она показывает сколько копеек чистой прибыли приходится на 1 рубль поступившей выручки.
Как считать рентабельность продаж
ROS=(Чистая прибыль за год)/(Выручка за год)*100%
Данные для расчёта берутся из годовой бухгалтерской отчётности компании. Чистая прибыль и выручка берутся из отчёта о финансовых результатах (строки 2400 и 2110 соответственно). Если вы индивидуальный предприниматель или если у вас нет нормальной бухгалтерской отчётности, попробуйте рассчитать ROS на основе книги учёта доходов и расходов. За чистую прибыль примите разницу между доходами и расходами минус уплаченные налоги, а за выручку — доходы. К сожалению, такой расчёт будет очень приблизительным, для корректного определения ROS нужны бухгалтерские данные. Как и в случае с ROE это связано с тем, что сумма поступивших в компанию денег вовсе не обязательно есть её доходы, а сумма выплат — расходы.
Зачем считать рентабельность продаж
Показатель рентабельности продаж помогает собственнику компании ответить на два вопроса.
- Какую часть поступившей выручки можно «вынуть» из бизнеса?
- Насколько моя компания эффективнее конкурентов?
ROS задает верхнюю планку возможных к выведению в карман собственника денег, поступивших на расчётные счета и в кассу компании. Для этого она умножается на выручку от продаж, которые планируются в текущем году. Забирать близкие, а уж тем более превышающие этот порог суммы — прямой путь к кассовым разрывам и банкротству. Стоит помнить, что с выведенных денег компания удержит налог на доходы физических лиц (если вы не ИП): на руки вы получите на 13% меньше.
Пример 1.
В прошлом году ROS вашей компании — 40%. В этом году вы уже набрали заказов на 10 млн руб. А в салоне BMW как раз новая «пятерка» в правильной комплектации за 6 млн руб. ждет хозяина. Стоит ли взять эти деньги из кассы и отнести в автосалон? Правильный ответ — нет. Максимум можно вывести 4 млн рублей (10 млн * 40%), из которых на руки останется 3 480 000 руб. Купите лучше базовую «трешку» за 3 млн руб. — её вы можете себе позволить.
Также ROS позволяет сравнивать эффективность своей деятельности с конкурентами. Эффективнее работает не тот, у кого выше прибыль, а тот, у кого выше ROS.
Пример 2.
Прибыль вашей компании — 10 млн руб. Прибыль конкурента — 5 млн руб. При этом ROS вашей компании — 30%, а ROS конкурента — 45%. Это означает, что конкурент с каждого рубля выручки зарабатывает в 1,5 раза больше, чем вы, а бОльшая прибыль у вас только из-за того, что вы продаете больше товара. Это сигнал задуматься как увеличить эффективность своей работы и снизить издержки.