Рентабельность продаж: как и зачем считать

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов разбирает самый известный вид рентабельности. Его считают, чтобы оценить эффективность продаж и понять, какую часть поступившей выручки можно «вынуть» из бизнеса.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Продолжаю серию постов о том, как путем нехитрых расчётов использовать бухгалтерскую отчётность для принятия решений в бизнесе. В прошлый раз я разбирал, как принимать инвестиционные решения на основе расчёта рентабельности собственного капитала. Сегодня очередь её самой известной сестры — рентабельности продаж (Return on Sales, ROS). Она показывает сколько копеек чистой прибыли приходится на 1 рубль поступившей выручки.

Как считать рентабельность продаж

ROS=(Чистая прибыль за год)/(Выручка за год)*100%

Данные для расчёта берутся из годовой бухгалтерской отчётности компании. Чистая прибыль и выручка берутся из отчёта о финансовых результатах (строки 2400 и 2110 соответственно). Если вы индивидуальный предприниматель или если у вас нет нормальной бухгалтерской отчётности, попробуйте рассчитать ROS на основе книги учёта доходов и расходов. За чистую прибыль примите разницу между доходами и расходами минус уплаченные налоги, а за выручку — доходы. К сожалению, такой расчёт будет очень приблизительным, для корректного определения ROS нужны бухгалтерские данные. Как и в случае с ROE это связано с тем, что сумма поступивших в компанию денег вовсе не обязательно есть её доходы, а сумма выплат — расходы.

Зачем считать рентабельность продаж

Показатель рентабельности продаж помогает собственнику компании ответить на два вопроса.

Какую часть поступившей выручки можно «вынуть» из бизнеса? Насколько моя компания эффективнее конкурентов?

ROS задает верхнюю планку возможных к выведению в карман собственника денег, поступивших на расчётные счета и в кассу компании. Для этого она умножается на выручку от продаж, которые планируются в текущем году. Забирать близкие, а уж тем более превышающие этот порог суммы — прямой путь к кассовым разрывам и банкротству. Стоит помнить, что с выведенных денег компания удержит налог на доходы физических лиц (если вы не ИП): на руки вы получите на 13% меньше.

Пример 1. В прошлом году ROS вашей компании — 40%. В этом году вы уже набрали заказов на 10 млн руб. А в салоне BMW как раз новая «пятерка» в правильной комплектации за 6 млн руб. ждет хозяина. Стоит ли взять эти деньги из кассы и отнести в автосалон? Правильный ответ — нет. Максимум можно вывести 4 млн рублей (10 млн * 40%), из которых на руки останется 3 480 000 руб. Купите лучше базовую «трешку» за 3 млн руб. — её вы можете себе позволить.

Также ROS позволяет сравнивать эффективность своей деятельности с конкурентами. Эффективнее работает не тот, у кого выше прибыль, а тот, у кого выше ROS.