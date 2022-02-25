Статистическая форма 1-ИП: кто сдаёт и как заполнить

Индивидуальные предприниматели редко сдают статистические отчёты, но иногда всё-таки приходится. До 2 марта некоторым из них нужно сдать в статистику 1-ИП «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя». Рассказываем, кому надо сдавать эту форму и как её заполнить.

Кто и когда должен сдавать форму 1-ИП

Малый бизнес отчитывается в статистику не регулярно, а только если попадает в выборку Росстата. Эту выборку Росстат проводит ежегодно. Те, кому не выпал «счастливый билет» в текущем году, до следующего года могут спать спокойно и не отчитываться.

Один раз в пять лет Росстат проводит сплошное статистическое наблюдение, и тогда отчитываться по форме 1-предприниматель должны абсолютно все ИП без выборки. Такое было в 2021 году, когда все ИП сдавали отчёт за 2020 год, а следующий раз будет только в 2026 году.

Узнать, попали ли вы в выборку на текущий год, очень просто. Укажите в этом сервисе Росстата один из реквизитов, и система выдаст информацию. Вы узнаете, нужно ли вам отчитываться, и если да, то по каким формам.

Обычно предприниматели из выборки отчитываются по форме 1-ИП. Исключение — ИП, занимающиеся торговлей (кроме торговли автотранспортными средствами). Для них предусмотрена отдельная форма 1-ИП (торговля).

Если вы увидели себя в выборке и должны сдать 1-ИП по итогам 2021 года, то сделать это нужно до 2 марта 2022 года.

Как заполнить форму 1-ИП

Нужно использовать бланк, утверждённый Приказом Росстата от 30.07.2021 № 462. Отчёт предельно простой. Правила заполнения прописаны в указаниях.

В титульной части укажите свой почтовый адрес, ФИО, и поставьте подпись.

Ниже в табличную часть внесите свои ОКПО и ИНН. Если не знаете свой ОКПО, узнать его можно в том же сервисе Росстата по ИНН.

Далее отвечайте на вопросы и ставьте отметки в полях напротив «ДА» или «НЕТ».

В вопросе 1 укажите, осуществляли ли вы предпринимательскую деятельность в 2021 году. Если ответите «ДА», сразу переходите к третьему вопросу. Если «НЕТ», в вопросе 2 ответьте, работали ли где-то ещё по найму. Если и на этот вопрос ответ «НЕТ», оставшуюся часть отчёта вам заполнять не нужно.

В вопросе 3 нужно указать выручку. Если вы применяете патентную систему, сумму возьмите из графы 4 «Доходы (руб.)» разделов I-IV Книги учета доходов. По остальным системам налогообложениях в указаниях не конкретизировано как именно определять выручку. Сказано лишь то, что надо брать все поступления, включая издержки и стоимость товаров для перепродажи, не уменьшая на суммы НДС и акцизов. Если оплата поступала в натуральной форме, такую выручку тоже нужно включить по цене сделки, а если она неизвестна — по рыночной цене. Если вы вели деятельность, но доходов не было, ставьте «0».

В вопросе 4 нужно перечислить виды деятельности и описать свою продукцию или услуги. По этому поводу Росстат в указаниях даёт такие пояснения:

Перечислять нужно все ваши виды продукции и услуг. Если вы занимались торговлей, укажите, какими товарами торговали. Примеры записей: производство и консервирование мяса, производство прочей верхней одежды, торговля оптовая химическими продуктами, деятельность автомобильного грузового транспорта. Если вы перепродавали товары юридическим лицам или ИП — это оптовая торговля, а продажа этих же товаров населению — розничная. Если вы продавали товары собственного производства населению через собственную торговую сеть или арендованные заведения, такая выручка относится к производству этих товаров и отдельно торговую деятельность выделять не нужно.

В полях 4.1 напротив каждой ячейки с видом деятельности проставьте долю выручки от этого вида в общем объеме выручки в целых процентах. Проследите, чтобы сумма долей выручки по всем видам деятельности была 100%. Коды ОКВЭД в крайней ячейке заполняются в электронном виде.

В вопросе 5 укажите, сколько человек работало в вашем бизнесе. Причём нужно указать не только наёмных работников. Отдельные поля предусмотрены для партнёров и помогающих членов семьи. Привлечённых ИП и самозанятых не указывайте.

Партнёры по бизнесу — это те люди, которые участвуют в вашем деле на условиях имущественного или иного вклада и выполняют определённую работу. Тех, кто просто вложился в ваш бизнес, но не работает в нём, считать не надо.

Помогающие члены семьи — члены домашнего хозяйства или родственники, которые работают с вами.

Наемные работники — это те, кто работает на вас за вознаграждение с официально оформленным договором или по устной договорённости.

Среднюю численность для пятого вопроса определяют так: складывают количество работавших человек в каждом месяце (включая болеющих или в отпусках), и полученный результат делят на 12. Если вы работали неполный год, то делить нужно не на 12, а на количество месяцев работы. Результат округлите до целого числа по математическим правилам.

На этом отчёт заканчивается. Проверьте, всё ли вы сделали правильно, по этим контрольным показателям:

если на вопрос 1 заполнен ответ «нет», то должен быть заполнен ответ на вопрос 2;

если заполнен ответ на вопрос 3, то должен быть ответ «да» на вопрос 1;

сумма данных по заполненным строкам графы 4.1 = 100;

если заполнена графа 4.1, то должен быть заполнен ответ на вопрос 3 и наоборот.

Как отправить форму 1-ИП

С 2022 года все статистические отчёты нужно отправлять строго в электронной форме, а значит у вас должна быть электронная подпись.

Пользователи интернет-бухгалтерии «Моё дело» могут отправить электронный отчёт в Росстат через личный кабинет сервиса. Для этого сначала нужно установить программу Росстата на свой компьютер, загрузить туда шаблоны и сформировать отчёт. Также мы можем сформировать отчёт и отчитаться за вас. Это будет стоить всего 2990 руб. Подать заявку можно здесь.

Что будет если не отчитаться по форме 1-ИП

Если вы не отчитаетесь в статистику, когда обязаны, это будет считаться административным нарушением по статье 13.19 КоАП РФ. Штрафы за это ощутимые — от 10 до 20 тысяч рублей за первое нарушение, и от 30 до 50 тысяч рублей за повторное.