Как составить пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2021 год

Пояснения — это часть бухгалтерской отчётности, которая предназначена для расшифровки отдельных показателей двух главных форм. Рассказываем, как составить пояснения за 2021 год по данным бухгалтерского учёта. В конце статьи подарки: видео с вебинара Алексея Иванова и Людмилы Архипкиной по составлению годовой бухгалтерской отчётности и практическое пособие для главбуха.
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах входят в стандартный комплект годовой бухгалтерской отчётности. Обязательной формы для пояснений нет, организация может разработать свои бланки. Но на практике компании часто используют рекомендованные формы, предусмотренные приложением 3 к приказу Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н.
Каждая организация обычно задействует только часть из приведённого в приказе № 66 набора форм. Речь идет о таблицах, относящихся к тем разделам учёта, которые необходимо раскрыть для данной компании, исходя из требований нормативных актов или по решению собственников бизнеса. Рассмотрим, какие разделы предусмотрены в пояснениях, разработанных Минфином и что они включают в себя.
Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
В таблице 1.1 «Наличие и движение нематериальных активов» нужно указать информацию о первоначальной стоимости и накопленной амортизации по нематериальным активам в разрезе видов:
- Остаток на начало периода.
- Движение за период: поступление, выбытие, переоценка.
- Остаток на конец периода.
Все данные нужно приводить за два года: отчётный и предыдущий.
В таблице 1.2 «Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией» размещают информацию о таких нематериальных активах в разрезе видов. Все показатели нужно представить на три даты:
- отчётная дата;
- 31 декабря предыдущего года;
- 31 декабря года, предшествующего предыдущему.
В таблице 1.3 «Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью» отражают сведения об объектах нематериальных активов указанной категории в разрезе видов на три даты, аналогично таблице 1.2.
В таблице 1.4 «Наличие и движение результатов НИОКР» нужно указать сведения о наличии и движении НИОКР за отчётный и предыдущий годы в разрезе видов или групп объектов.
В таблице 1.5 «Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов» нужно указать сведения за отчётный и предыдущий годы по видам или группам объектов в следующем формате:
1. Остаток на начало периода.
2. Движение за период:
- произведено затрат;
- списано затрат в качестве безрезультатных;
- принято к учёту в качестве нематериальных активов или НИОКР.
3. Остаток на конец периода.
Сведения о первоначальной стоимости нематериальных активов и НИОКР нужно брать со счёта 04 «Нематериальные активы», а информацию об амортизационных отчислениях по ним — со счёта 05 «Амортизация нематериальных активов».
Основные средства
В таблице 2.1 «Наличие и движение основных средств» указывают информацию о первоначальной стоимости и накопленной амортизации за отчётный и предыдущий годы в разрезе групп основных средств:
- Остаток на начало периода.
- Движение за период: поступление, выбытие, переоценка.
- Остаток на конец периода.
Объекты, которые организация учитывает в качестве доходных вложений в материальные ценности, следует выделить в отдельный раздел.
В таблице 2.2 «Незавершённые капитальные вложения» нужно отразить сведения об указанных операциях за отчётный и предыдущий годы по группам объектов в следующем формате:
- Остаток на начало периода.
- Движение за период: произведено затрат, списано затрат, принято к учёту новых объектов основных средств или увеличена стоимость существующих.
- Остаток на конец периода.
В таблице 2.3 «Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации» следует указать данные по изменениям за отчётный и предыдущий годы:
- Увеличение стоимости: всего и в разрезе объектов.
- Уменьшение стоимости: всего и в разрезе объектов.
В таблице 2.4 «Иное использование основных средств» нужно указать сведения о стоимости объектов основных средств по следующим категориям:
- Переданные в аренду: отдельно нужно указать основные средства, которые числятся на балансе и за балансом.
- Полученные в аренду: также в разрезе объектов на балансе и за балансом.
- Объекты недвижимости, которые уже фактически используются компанией, но ещё не прошли госрегистрацию.
- Объекты, переведённые на консервацию.
- Другие «нестандартные» варианты использования основных средств, например — передача в залог.
Данные нужно указать на отчётную дату, 31 декабря предыдущего года и 31 декабря года, предшествующего предыдущему
Информацию о первоначальной стоимости объектов нужно брать со счетов 01 «Основные средства» и 03 «Доходные вложения в материальные ценности». Сведения об амортизации — со счёта 02 «Амортизация основных средств».
Данные об основных средствах, которые числятся за балансом, находятся на забалансовых счетах 001 «Арендованные основные средства» и 011 «Основные средства, сданные в аренду».
Информацию о капитальных вложениях нужно взять со счёта 08 «Вложения во внеоборотные активы»
Финансовые вложения
В таблице 3.1 «Наличие и движение финансовых вложений» нужно указать следующую информацию в разрезе групп или видов вложений за отчётный и предыдущий годы:
- Остаток на начало периода.
- Движение за период: поступление, выбытие, переоценка, начисление процентов.
- Остаток на конец периода.
В таблице следует отдельно отразить долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения — средства, вложенные на срок более или менее 12 месяцев.
Также по каждому виду вложений нужно указать первоначальную стоимость и накопленную корректировку. Она может возникнуть, например, из-за разницы между первоначальной и текущей рыночной стоимостью вложения.
В таблице 3.2 «Иное использование финансовых вложений» нужно дать информацию в разрезе групп или видов о стоимости финансовых вложений, которые:
- находятся в залоге;
- переданы третьим лицам по основаниям, не связанным с продажей.
Сведения приводят на отчётную дату, а также на 31 декабря прошлого и позапрошлого года.
Информацию о финансовых вложениях нужно брать со следующих счетов:
- 58 «Финансовые вложения»;
- 55 «Специальные счета в банках» — в части депозитов, размещённых под проценты;
- 73 «Расчёты с персоналом по прочим операциям» — в части займов, выданных сотрудникам.
Запасы
В таблице 4.1 «Наличие и движение запасов» нужно дать информацию о материальных оборотных активах компании в разрезе групп или видов за отчётный и предыдущий годы:
- Остаток на начало периода.
- Обороты за период: поступление, списание на затраты, переоценка, перенос между группами.
- Остаток на конец периода.
В таблице нужно указать сведения о наличии и движении резерва под обесценение запасов, если компания создала его.
В таблице 4.2 «Запасы в залоге» нужно отразить сведения о неоплаченных и переданных в залог материальных ценностях в разрезе групп или видов. Информацию нужно дать на отчётную дату, а также на 31 декабря прошлого и позапрошлого года.
Сведения о наличии и движении запасов нужно брать со следующих счетов:
- 10 «Материалы»;
- 20 «Основное производство;
- 23 «Вспомогательные производства»;
- 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»;
- 41 «Товары»;
- 43 «Готовая продукция»;
- 45 «Товары отгруженные»;
- 46 «Выполненные этапы по незавершённым работам».
Информацию о резерве под обесценение запасов берут со счёта 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей».
Дебиторская и кредиторская задолженность
В таблице 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» указывают информацию о долгах перед компанией в разрезе видов за отчётный и предыдущий годы:
- Остаток на начало периода, включая созданный резерв.
- Поступление: в результате «обычных» хозяйственных операций, а также начисленные проценты и штрафы за просрочку.
- Выбытие: гашение, списание на убытки, использование резерва.
- Остаток на конец периода, включая неиспользованный резерв.
Если у организации есть и краткосрочная, и долгосрочная дебиторская задолженность, то нужно отразить их в отдельных разделах таблицы. В этом случае перенос задолженности между категориями, если он будет, нужно указать в специальной графе.
К долгосрочной относится задолженность со сроком погашения, превышающим 12 месяцев. Если этот период короче, то задолженность относят к краткосрочной.
В таблице 5.2 «Просроченная дебиторская задолженность» нужно отразить сведения о неоплаченных в срок долгах перед компанией в разрезе видов. Информацию нужно дать на отчётную дату, а также на 31 декабря прошлого и позапрошлого года.
В таблице 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» указывают сведения о долгах организации в разрезе видов за отчётный и предыдущий годы:
- Остаток на начало периода.
- Поступление: в результате стандартных операций, а также начисленные штрафы и пени за просрочку.
- Выбытие: гашение, списание на финансовый результат.
- Остаток на конец периода.
Если есть долгосрочные и краткосрочные долги, информацию о них нужно привести отдельно.
В таблице 5.4 «Просроченная кредиторская задолженность» нужно дать сведения о неоплаченных в срок долгах компании в разрезе видов на отчётную дату и 31 декабря прошлого и позапрошлого года.
Информацию о дебиторской и кредиторской задолженности нужно брать соответственно с дебетового и кредитового сальдо счетов по учёту расчётов:
- 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками»;
- 62 «Расчёты с покупателями и заказчиками»;
- 66 «Расчёты по краткосрочным кредитам и займам»;
- 67 «Расчёты по долгосрочным кредитам и займам»;
- 68 «Расчёты по налогам и сборам»;
- 69 «Расчёты по социальному страхованию и обеспечению»;
- 70 «Расчёты по оплате труда»;
- 71 «Расчёты с подотчётными лицами»;
- 73 «Расчёты с персоналом по прочим операциям». Из данных по этому счёту нужно исключить займы, выданные сотрудникам под проценты, так как они входят в финансовые вложения;
- 75 «Расчёты с учредителями»;
- 76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами»;
- 79 «Внутрихозяйственные расчёты».
Информацию об использовании резерва по сомнительным долгам нужно брать с одноимённого счёта 63.
Затраты на производство
В таблице 6 «Затраты на производство» нужно расписать расходы по обычным видам деятельности за отчётный и предыдущий годы по основным элементам: материальные затраты, расходы на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизация и прочие затраты. Информация о суммах списанных затрат — это кредитовый оборот по счетам:
- 20 «Основное производство»;
- 23 «Вспомогательные производства»;
- 26 «Общехозяйственные расходы»;
- 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»;
- 40 «Выпуск продукции, работ, услуг» — если компания ведёт учёт по нормативной (плановой) себестоимости с использованием этого счёта;
- 41 «Товары»;
- 43 «Готовая продукция»;
- 46 «Выполненные этапы по незавершённым работам».
Также в таблице 6 нужно дать информацию об изменении остатков готовой продукции и незавершённого производства за отчетный и предыдущий период. Это изменение суммарного дебетового сальдо по счетам 20, 23, 29, 43.
Прочая информация
В таблице 7 «Оценочные обязательства» указывают сведения о наличии и движении оценочных обязательств, признанных компанией. Информацию нужно дать за отчётный период по видам обязательств: по предстоящей оплате отпусков, в связи с приобретением (созданием) запасов оценочного обязательства по демонтажу, утилизации запасов и восстановлению окружающей среды и т.п.
Сведения об оценочных обязательствах берут со счёта 96 «Резервы предстоящих расходов».
В таблице 8 «Обеспечения обязательств» нужно дать информацию о полученных и выданных компанией обеспечениях: залоги, поручительства и т.п. Сведения указывают в разрезе видов обеспечений на отчётную дату и 31 декабря прошлого и позапрошлого года.
Информацию нужно брать с забалансовых счетов:
- 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные»;
- 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные».
В таблице 9 «Государственная помощь» указывают сведения о средствах, которые компания получила из бюджета:
1. Средства, полученные безвозмездно:
- на текущие расходы;
- на приобретение внеоборотных активов.
2. Бюджетные кредиты:
- остаток на начало года;
- движение за год: получено и возвращено;
- остаток на конец года.
Всю информацию по бюджетным средствам нужно указать за два года — отчётный и предыдущий.
Сведения о средствах, полученных безвозмездно, нужно брать со счёта 86 «Целевое финансирование». Информацию о бюджетных кредитах берут со счёта 66 или 67, в зависимости от срока, на который привлечены средства.
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