Как составить пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2021 год

Пояснения — это часть бухгалтерской отчётности, которая предназначена для расшифровки отдельных показателей двух главных форм. Рассказываем, как составить пояснения за 2021 год по данным бухгалтерского учёта. В конце статьи подарки: видео с вебинара Алексея Иванова и Людмилы Архипкиной по составлению годовой бухгалтерской отчётности и практическое пособие для главбуха.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах входят в стандартный комплект годовой бухгалтерской отчётности. Обязательной формы для пояснений нет, организация может разработать свои бланки. Но на практике компании часто используют рекомендованные формы, предусмотренные приложением 3 к приказу Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н.

Каждая организация обычно задействует только часть из приведённого в приказе № 66 набора форм. Речь идет о таблицах, относящихся к тем разделам учёта, которые необходимо раскрыть для данной компании, исходя из требований нормативных актов или по решению собственников бизнеса. Рассмотрим, какие разделы предусмотрены в пояснениях, разработанных Минфином и что они включают в себя.

Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

В таблице 1.1 «Наличие и движение нематериальных активов» нужно указать информацию о первоначальной стоимости и накопленной амортизации по нематериальным активам в разрезе видов:

Остаток на начало периода. Движение за период: поступление, выбытие, переоценка. Остаток на конец периода.

Все данные нужно приводить за два года: отчётный и предыдущий.

В таблице 1.2 «Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией» размещают информацию о таких нематериальных активах в разрезе видов. Все показатели нужно представить на три даты:

отчётная дата;

31 декабря предыдущего года;

31 декабря года, предшествующего предыдущему.

В таблице 1.3 «Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью» отражают сведения об объектах нематериальных активов указанной категории в разрезе видов на три даты, аналогично таблице 1.2.

В таблице 1.4 «Наличие и движение результатов НИОКР» нужно указать сведения о наличии и движении НИОКР за отчётный и предыдущий годы в разрезе видов или групп объектов.

В таблице 1.5 «Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов» нужно указать сведения за отчётный и предыдущий годы по видам или группам объектов в следующем формате:

1. Остаток на начало периода.

2. Движение за период:

произведено затрат;

списано затрат в качестве безрезультатных;

принято к учёту в качестве нематериальных активов или НИОКР.

3. Остаток на конец периода.

Сведения о первоначальной стоимости нематериальных активов и НИОКР нужно брать со счёта 04 «Нематериальные активы», а информацию об амортизационных отчислениях по ним — со счёта 05 «Амортизация нематериальных активов».

Основные средства

В таблице 2.1 «Наличие и движение основных средств» указывают информацию о первоначальной стоимости и накопленной амортизации за отчётный и предыдущий годы в разрезе групп основных средств:

Остаток на начало периода. Движение за период: поступление, выбытие, переоценка. Остаток на конец периода.

Объекты, которые организация учитывает в качестве доходных вложений в материальные ценности, следует выделить в отдельный раздел.

В таблице 2.2 «Незавершённые капитальные вложения» нужно отразить сведения об указанных операциях за отчётный и предыдущий годы по группам объектов в следующем формате:

Остаток на начало периода. Движение за период: произведено затрат, списано затрат, принято к учёту новых объектов основных средств или увеличена стоимость существующих. Остаток на конец периода.

В таблице 2.3 «Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации» следует указать данные по изменениям за отчётный и предыдущий годы:

Увеличение стоимости: всего и в разрезе объектов. Уменьшение стоимости: всего и в разрезе объектов.

В таблице 2.4 «Иное использование основных средств» нужно указать сведения о стоимости объектов основных средств по следующим категориям:

Переданные в аренду: отдельно нужно указать основные средства, которые числятся на балансе и за балансом. Полученные в аренду: также в разрезе объектов на балансе и за балансом. Объекты недвижимости, которые уже фактически используются компанией, но ещё не прошли госрегистрацию. Объекты, переведённые на консервацию. Другие «нестандартные» варианты использования основных средств, например — передача в залог.

Данные нужно указать на отчётную дату, 31 декабря предыдущего года и 31 декабря года, предшествующего предыдущему

Информацию о первоначальной стоимости объектов нужно брать со счетов 01 «Основные средства» и 03 «Доходные вложения в материальные ценности». Сведения об амортизации — со счёта 02 «Амортизация основных средств».

Данные об основных средствах, которые числятся за балансом, находятся на забалансовых счетах 001 «Арендованные основные средства» и 011 «Основные средства, сданные в аренду».

Информацию о капитальных вложениях нужно взять со счёта 08 «Вложения во внеоборотные активы»

Финансовые вложения

В таблице 3.1 «Наличие и движение финансовых вложений» нужно указать следующую информацию в разрезе групп или видов вложений за отчётный и предыдущий годы:

Остаток на начало периода. Движение за период: поступление, выбытие, переоценка, начисление процентов. Остаток на конец периода.

В таблице следует отдельно отразить долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения — средства, вложенные на срок более или менее 12 месяцев.

Также по каждому виду вложений нужно указать первоначальную стоимость и накопленную корректировку. Она может возникнуть, например, из-за разницы между первоначальной и текущей рыночной стоимостью вложения.

В таблице 3.2 «Иное использование финансовых вложений» нужно дать информацию в разрезе групп или видов о стоимости финансовых вложений, которые:

находятся в залоге;

переданы третьим лицам по основаниям, не связанным с продажей.

Сведения приводят на отчётную дату, а также на 31 декабря прошлого и позапрошлого года.

Информацию о финансовых вложениях нужно брать со следующих счетов:

58 «Финансовые вложения»;

55 «Специальные счета в банках» — в части депозитов, размещённых под проценты;

73 «Расчёты с персоналом по прочим операциям» — в части займов, выданных сотрудникам.

Запасы

В таблице 4.1 «Наличие и движение запасов» нужно дать информацию о материальных оборотных активах компании в разрезе групп или видов за отчётный и предыдущий годы:

Остаток на начало периода. Обороты за период: поступление, списание на затраты, переоценка, перенос между группами. Остаток на конец периода.

В таблице нужно указать сведения о наличии и движении резерва под обесценение запасов, если компания создала его.

В таблице 4.2 «Запасы в залоге» нужно отразить сведения о неоплаченных и переданных в залог материальных ценностях в разрезе групп или видов. Информацию нужно дать на отчётную дату, а также на 31 декабря прошлого и позапрошлого года.

Сведения о наличии и движении запасов нужно брать со следующих счетов:

10 «Материалы»;

20 «Основное производство;

23 «Вспомогательные производства»;

29 «Обслуживающие производства и хозяйства»;

41 «Товары»;

43 «Готовая продукция»;

45 «Товары отгруженные»;

46 «Выполненные этапы по незавершённым работам».

Информацию о резерве под обесценение запасов берут со счёта 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей».

Дебиторская и кредиторская задолженность

В таблице 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» указывают информацию о долгах перед компанией в разрезе видов за отчётный и предыдущий годы:

Остаток на начало периода, включая созданный резерв. Поступление: в результате «обычных» хозяйственных операций, а также начисленные проценты и штрафы за просрочку. Выбытие: гашение, списание на убытки, использование резерва. Остаток на конец периода, включая неиспользованный резерв.

Если у организации есть и краткосрочная, и долгосрочная дебиторская задолженность, то нужно отразить их в отдельных разделах таблицы. В этом случае перенос задолженности между категориями, если он будет, нужно указать в специальной графе.

К долгосрочной относится задолженность со сроком погашения, превышающим 12 месяцев. Если этот период короче, то задолженность относят к краткосрочной.

В таблице 5.2 «Просроченная дебиторская задолженность» нужно отразить сведения о неоплаченных в срок долгах перед компанией в разрезе видов. Информацию нужно дать на отчётную дату, а также на 31 декабря прошлого и позапрошлого года.

В таблице 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» указывают сведения о долгах организации в разрезе видов за отчётный и предыдущий годы:

Остаток на начало периода. Поступление: в результате стандартных операций, а также начисленные штрафы и пени за просрочку. Выбытие: гашение, списание на финансовый результат. Остаток на конец периода.

Если есть долгосрочные и краткосрочные долги, информацию о них нужно привести отдельно.

В таблице 5.4 «Просроченная кредиторская задолженность» нужно дать сведения о неоплаченных в срок долгах компании в разрезе видов на отчётную дату и 31 декабря прошлого и позапрошлого года.

Информацию о дебиторской и кредиторской задолженности нужно брать соответственно с дебетового и кредитового сальдо счетов по учёту расчётов:

60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками»;

62 «Расчёты с покупателями и заказчиками»;

66 «Расчёты по краткосрочным кредитам и займам»;

67 «Расчёты по долгосрочным кредитам и займам»;

68 «Расчёты по налогам и сборам»;

69 «Расчёты по социальному страхованию и обеспечению»;

70 «Расчёты по оплате труда»;

71 «Расчёты с подотчётными лицами»;

73 «Расчёты с персоналом по прочим операциям». Из данных по этому счёту нужно исключить займы, выданные сотрудникам под проценты, так как они входят в финансовые вложения;

75 «Расчёты с учредителями»;

76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами»;

79 «Внутрихозяйственные расчёты».

Информацию об использовании резерва по сомнительным долгам нужно брать с одноимённого счёта 63.

Затраты на производство

В таблице 6 «Затраты на производство» нужно расписать расходы по обычным видам деятельности за отчётный и предыдущий годы по основным элементам: материальные затраты, расходы на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизация и прочие затраты. Информация о суммах списанных затрат — это кредитовый оборот по счетам:

20 «Основное производство»;

23 «Вспомогательные производства»;

26 «Общехозяйственные расходы»;

29 «Обслуживающие производства и хозяйства»;

40 «Выпуск продукции, работ, услуг» — если компания ведёт учёт по нормативной (плановой) себестоимости с использованием этого счёта;

41 «Товары»;

43 «Готовая продукция»;

46 «Выполненные этапы по незавершённым работам».

Также в таблице 6 нужно дать информацию об изменении остатков готовой продукции и незавершённого производства за отчетный и предыдущий период. Это изменение суммарного дебетового сальдо по счетам 20, 23, 29, 43.

Прочая информация

В таблице 7 «Оценочные обязательства» указывают сведения о наличии и движении оценочных обязательств, признанных компанией. Информацию нужно дать за отчётный период по видам обязательств: по предстоящей оплате отпусков, в связи с приобретением (созданием) запасов оценочного обязательства по демонтажу, утилизации запасов и восстановлению окружающей среды и т.п.

Сведения об оценочных обязательствах берут со счёта 96 «Резервы предстоящих расходов».

В таблице 8 «Обеспечения обязательств» нужно дать информацию о полученных и выданных компанией обеспечениях: залоги, поручительства и т.п. Сведения указывают в разрезе видов обеспечений на отчётную дату и 31 декабря прошлого и позапрошлого года.

Информацию нужно брать с забалансовых счетов:

008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные»;

009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные».

В таблице 9 «Государственная помощь» указывают сведения о средствах, которые компания получила из бюджета:

1. Средства, полученные безвозмездно:

на текущие расходы;

на приобретение внеоборотных активов.

2. Бюджетные кредиты:

остаток на начало года;

движение за год: получено и возвращено;

остаток на конец года.

Всю информацию по бюджетным средствам нужно указать за два года — отчётный и предыдущий.

Сведения о средствах, полученных безвозмездно, нужно брать со счёта 86 «Целевое финансирование». Информацию о бюджетных кредитах берут со счёта 66 или 67, в зависимости от срока, на который привлечены средства.