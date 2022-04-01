Обзор мер кризисной господдержки бизнеса в марте 2022 года

Послабления в налоговом законодательстве

Федеральным законом № 67-ФЗ от 26 марта 2022 года внесено много поправок в Налоговый кодекс. Приведём основные:

Исключены повышенные пени для организаций. Если раньше начиная с 31-го дня просрочки их считали в двойном размере, то до конца 2023 года пени будут считать как для ИП — от 1/300 ставки рефинансирования за каждый день независимо от длительности просрочки.

Послабления в контролируемых сделках. Порог для признания сделок контролируемыми увеличили с 60 до 120 млн руб., а некоторые сделки исключили из перечня контролируемых. Также смягчили ответственность по ряду ситуаций.

Нулевая ставка НДС для гостиничного и туристического бизнеса. Льгота распространяется на услуги:

по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах (иных средствах размещения);

по предоставлению в аренду или пользование на ином праве объектов туриндустрии, введенных в эксплуатацию или реконструированных после 1 января 2022 года.

Льгота действует с 1 июля 2022 года в течение пяти лет.

Ускоренное возмещение НДС. Вернуть НДС из бюджета теперь можно в заявительном порядке не дожидаясь окончания камеральной проверки. Банковская гарантия не понадобится. Есть ограничение по сумме — вернуть в ускоренном режиме и без гарантии можно сумму НДС в пределах уплаченных налогов и взносов за прошлый год. Процедура возврата займёт всего за 8 дней.

Новые правила расчёта НДФЛ по некоторым видам доходов. В частности, не будут облагать налогом материальную выгоду, полученную в 2021- 2023 годах, а также проценты по вкладам и счетам за 2021 и 2022 годы.

Можно перейти на ежемесячные авансы по налогу на прибыль. Это касается организаций, которые сейчас платят авансы исходя из прибыли за предыдущий квартал. Они могут перейти на помесячные платежи от фактической прибыли в течение 2022 года. Для этого надо внести изменения в учётную политику и подать уведомление в налоговую инспекцию.

Изменен порядок учёта курсовых разниц. С 1 января 2022 года при расчёте налога на прибыль методом начисления не нужно ежемесячно переоценивать валютные обязательства и учитывать их дооценку или уценку. Курсовые разницы в 2022-2024 годах нужно учитывать только при прекращении валютных требований в иностранной валюте, за исключением авансов.

Изменен расчёт транспортного налога. Повышающий коэффициент будут применять только для авто стоимостью от 10 млн руб. и более. Перечень таких автомобилей Минпромторг будет размещать на своем официальном сайте до 31 марта.

Продлена программа налоговых каникул. Регионы РФ могли устанавливать налоговые каникулы для впервые зарегистрированных ИП только до конца 2023 года. Теперь такая возможность есть до конца 2024 года.

Заморожена кадастровая стоимость имущества для расчёта налога. Если кадастровая стоимость имущества или земли в 2023 году вырастет, налог будут считать от стоимости по состоянию на начало 2022 года. За исключением случаев, когда кадастровая стоимость выросла из-за изменения характеристик объекта.

Ослабление госконтроля и смягчение ответственности

Надзорные проверки. Постановление № 336 от 10 марта 2022 года вводит мораторий на плановые и внеплановые проверки бизнеса на 2022 год. Как и раньше, остаются исключения. Мораторий не распространяется на виды деятельности, которые связаны с использованием объектов повышенной опасности, подпадают под постоянный госконтроль — здравоохранение, образование, теплоснабжение, электроэнергетика и др. Плановые проверки в этих случаях остаются.

При возникновении угроз гражданам и безопасности государства могут провести внеплановую проверку при согласовании с прокуратурой или по поручению властей. Мораторий не распространяется на налоговые проверки — их отменили только для IT-компаний.

Валютный контроль. ФНС сообщает, что приостановила проверки соблюдения валютного законодательства в рамках своей компетенции. Исключение — контрсанкционные указы № 79 от 28.02.2022 и № 81 от 01.01.2022, т.е. будут контролировать обязательную продажу валютной выручки и соблюдение мер в связи с недружественными действиями иностранных государств.

Применение ККТ. Предприниматели столкнулись с дефицитом кассовой ленты на рынке. Если по этой причине не смогли выдать покупателю чек, за это не оштрафуют.

Блокировки счетов. До 1 июня 2022 года при взыскании долгов налоговики не будут блокировать счета в банках.

Мораторий на банкротства. С 9 марта 2022 года налоговики не будут инициировать банкротства должников. В приоритете будет помощь в реструктуризации задолженности и сохранение бизнеса.

Продление лицензий и разрешительных документов

Постановлением № 353 от 12 марта 2022 года продлили на год сроки действия лицензий и других разрешительных документов, истекающих в 2022 году.Получить новые лицензии или переоформить в 2022 году будет проще. Мера затронет более 120 видов разрешений в сельском хозяйстве, промышленности, розничной торговле, услугах связи и т.д. На год позже можно пройти подтверждение соответствия выпускаемой продукции.

Субсидия для работодателей

Работодатели, которые принимают на работу молодёжь до 30 лет, смогут получить за каждого трудоустроенного по 3 МРОТ с учётом страховых взносов и районного коэффициента (постановление № 362 от 13 марта 2021 года).

Чтобы субсидию не пришлось возвращать, нужно сохранить 100% трудоустроенных в штате в течение полугода. Если сотрудник в течение полугода получит больничные за счёт ФСС, часть субсидии также придётся вернуть.

Возврат комиссии за СБП для малого бизнеса

Эта программа уже действовала с прошлого года, теперь её продлили до 1 июля 2022 года. На эти цели из бюджета собираются выделить 500 млн руб. Система быстрых платежей становится как никогда актуальной из-за отключения зарубежных сервисов. Суть программы в том, что малому бизнесу, который принимает оплату с помощью СБП, банк автоматически вернёт комиссию. Подробнее о программе мы писали в этой статье.

Отсрочки по кредитам для малого и среднего бизнеса

Согласно статье 7 закона № 106-ФЗ от 3 апреля 2020 года можно получить отсрочку по кредитам до 6 месяцев. Доступно для организаций и ИП, которые ведут деятельность в отраслях из перечня в постановлении N 337 от 10 марта 2022 года. В перечень вошли сельское хозяйство, гостиницы и общепит, научная деятельность, образование и здравоохранение, и ещё несколько других отраслей. ИП также может обратиться в банк за отсрочкой по потребительскому кредиту, если максимальная сумма кредита не превышает 300 тысяч рублей, а среднемесячный доход по сравнению с прошлым годом снизился более, чем на 30%.

Льготные кредиты для малого и среднего бизнеса

Программы от Центробанка и корпорации МСП. ЦБ и Корпорация совместно запустили несколько льготных программ кредитования для МСП. Деньги дают на пополнение оборотных средств, покупку недвижимости и оборудования, строительство, рефинансирование других кредитов. Ставка — от 8,5 до 15% в зависимости от программы и целей кредита.

Кредиты для высокотехнологичных предприятий. Для высокотехнологичного малого бизнеса предусмотрели отдельную программу кредитования с ещё более выгодными условиями (постановление № 469 от 25 марта 2022 года). По этой программе можно взять до 500 млн руб. под 3% годовых на срок до трёх лет. Кредиты будут давать на инвестиционные цели и на пополнение оборотных средств. Кредит доступен для компаний, которые ведут деятельность в приоритетных отраслях из перечня в приложении 2 к постановлению. Это IT, сельское хозяйство, туристская деятельность, образование, здравоохранение и др.

Льготы для IT-отрасли

Для ускоренного развития отрасли по указу № 83 от 2 марта 2022 года аккредитованным IT-компаниям дадут такие льготы:

Нулевая ставка по налогу на прибыль до конца 2024 года. Уже приняли закон № 67-ФЗ от 26.03.2022 с изменениями в Налоговый кодекс. Упрощённая процедура трудоустройства иностранцев. Освобождение от налоговых, валютных и других проверок на три года ( постановление № 448 от 24 марта 2022 года ). Отсрочка от армии для сотрудников этих компаний до 27 лет. Гранты для поддержки перспективных разработок. Льготные кредиты со ставкой не более 3%. Льготная ипотека для сотрудников и повышение зарплаты.

Первоначально предполагалось и освобождение зарплаты от НДФЛ, но в принятом документе этого положения нет.

Если организация выделит своё IT-подразделение в отдельное юридическое лицо, чтобы получить льготы для IT-сферы, налоговики не будут считать это дроблением бизнеса и необоснованным получением налоговой выгоды. Об этом ФНС сообщила в письме № СД-4-2/3289@ от 17 марта.

Другие меры поддержки

Отсрочки по экспортным субсидиям. Мера касается субсидий в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», по которым из-за санкций не получается выполнить условия. Если договор заключён до 31 марта, а сроки исполнения обязательств наступают после 22 февраля 2022 года, их можно продлить на 24 месяца. Для этого нужно отправить заявление в курирующее ведомство (постановление № 377 от 16 марта 2022 года).

Отсрочки по субсидиям для промышленников. Промышленные компании и ИП, получающие поддержку по некоторым госпрограммам и пострадавшие от введения санкций, могут получить отсрочку по обязательствам на 12 месяцев (постановление № 308 от 9 марта 2022 года).

Перенос срока уплаты утилизационного сбора. Крупнейшие производители, включая дочерние и зависимые общества, могут отложить до 20 декабря 2022 года срок уплаты утилизационного сбора за 1, 2 и 3 кварталы 2022 года. При условии, что численность компании за 2021 год составила не менее 5 000 человек. Если компанию коснулись санкции, то перенести можно ещё и сбор за 4 квартал 2021 года (постановление № 287 от 4 марта 2022 года).

Поддержка системообразующих компаний. Возобновлена действовавшая в 2020 программа. Системообразующие компании, которые прошли отбор, получат субсидии и госгарантии для реструктуризации кредитов и получения новых. При этом больше не придётся проходить оценку финансовой устойчивости (постановление № 296 от 6 марта 2022 года).

Бесплатное свидетельство о форс-мажоре.Торгово-промышленная палата до 30 апреля 2022 года будет бесплатно выдавать организациям и ИП документы о форс-мажоре по договорам, заключённым в рамках внутрироссийской экономической деятельности (приказ № 24 от 9 марта 2022 года).