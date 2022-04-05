Статистическая отчётность в 2022 году

Кто сдаёт статистическую отчётность

Отчитываться приходится всем организациям и индивидуальным предпринимателям, но крупному бизнесу чаще и больше. Средний и малый бизнес проверяют выборочно.

Росстат периодически формирует выборку по малому бизнесу, и если вы в неё попадёте, пришлёт требование по адресу регистрации ИП или организации. Можно и самостоятельно на сайте Росстата проверить, надо ли вам сдавать статистическую отчётность, и какую. Перейдите по ссылке, введите свои данные и нажмите «Получить». Информацию по каждому обособленному подразделению проверяйте отдельно от головной компании, потому что есть формы, которые заполняются по каждому подразделению отдельно и по организации без них.

После того как система выдаст результаты запроса прокрутите страницу вниз до конца. Там увидите формы, которые надо сдавать: название отчета, сроки сдачи. Там же можно скачать бланк формы для заполнения.

Если увидите надпись «Не найдены формы статистической отчётности», значит пока вам ничего не надо сдавать. Но на практике можно столкнуться с тем, что система не выдала никаких отчётов, а через какое-то время они появились, но предприниматель об этом не знал, и в результате пришло письмо со штрафом. Чтобы не было таких ситуаций, рекомендуем проверять сайт ежемесячно.

Раз в пять лет Росстат проводит сплошную перепись субъектов малого и среднего бизнеса, и тогда отчитываться должны все. Последнее сплошное наблюдение было в 2021 году, следующее будет в 2026 году. При сплошном наблюдении все предприниматели должны заполнить анкету и сдать формы № МП-сп или № 1-предприниматель.

Вы можете узнать, надо ли вам участвовать в переписи, по той же ссылке, где смотрели формы. Если в перечне помимо основных форм будут ещё формы № МП-сп или № 1-предприниматель, значит вы участник переписи.

Какие формы надо сдавать в Росстат

Всего форм более двухсот, но каждая компания и ИП заполняют свои отчёты. Перечень форм зависит от вида деятельности и размера бизнеса. Например, среднему бизнесу по производству мебели в 2022 году надо сдать 24 формы. Вот некоторые из них.

Единоразово за 2021 год:

4-ТЭР «Сведения об использовании топливно-энергетических ресурсов»;

12-Ф «Сведения об использовании денежных средств»;

1-натура БМ «Сведения о производстве, отгрузке продукции и балансе производственных мощностей»;

1-предприятие «Основные сведения о деятельности организации»;

1-Т «Сведения о состоянии условий труда и компенсациях на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;

11 (0602001) «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов»;

7-травматизм «Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях»;

Ежеквартально:

5-З «Сведения о затратах на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг)»;

П-4 (НЗ) «Сведения о неполной занятости и движении работников»;

ежемесячно:

1-цены производителей «Сведения о ценах производителей промышленных товаров (услуг)»;

3-Ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате»;

П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников»

А малому бизнесу в сфере розничной торговли, который попал в выборку, придётся сдавать всего 2 отчёта каждый квартал:

3-торг (ПМ) «Сведения об обороте розничной торговли малого предприятия»;

ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия».

При этом если по какой-то из форм у вас отсутствуют показатели, отчёт всё равно надо сдавать — нулевой. Полный перечень форм, которые надо сдавать именно вам, можно узнать на сайте Росстата.

В каком виде сдавать статистическую отчётность

С января 2022 года все без исключения сдают статистическую отчётность в электронном виде с ЭЦП. Порядок предоставления данных в электронной форме определяется постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. № 620.

Для заполнения отчётов и передачи их в электронном виде есть offline-модуль, который можно скачать на сайте Росстата. Чтобы пользоваться модулем, надо зарегистрироваться в системе WEB-сбора и иметь свою учётную запись. Для этого в территориальном Росстате нужно оформить заявку на предоставление отчётности в электронном виде. К заявке приложить сертификат электронной подписи, чтобы статистика при получении отчётности смогла проверить достоверность ЭЦП.

Схематично порядок действий по установке и использованию модуля в инструкции Росстата представлен так:

Подробная инструкция по использованию модуля и сдачи отчётности изложена в руководстве пользователя, которую можно скачать на форуме взаимодействия с пользователями.

Сроки сдачи статистической отчётности

Сроки сдачи указаны в каждой конкретной форме. Обычно это диапазон дат, а не конкретное число. Например, форму № 5-З «Сведения о затратах на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) сдают большинство организаций, которые что-то производят или продают. Форма квартальная. Отчётные периоды — квартал, полугодие, 9 месяцев. Годовой формы нет. Диапазон для представления этого отчета в Росстат — с 1 по 30 число месяца, следующего за отчётным периодом.

Следовательно, в 2022 году сроки такие:

за 1 квартал — с 1 апреля по 30 апреля 2022 года;

за полугодие — с 1 июля по 30 июля 2022 года;

за 9 месяцев — с 1 октября по 30 октября 2022 года.

Что будет, если не сдать статистическую отчётность

Если не сдать хотя бы один отчёт, Росстат составит протокол об административном правонарушении по статье 13.19 КоАП РФ и назначит штраф:

на ИП или руководителя компании от 10 000 до 20 000 рублей;

на организацию от 20 000 до 70 000 рублей.

За повторные случаи штрафы больше:

на ИП или руководителя компании от 30 000 до 50 000 рублей;

на компанию от 100 000 до 150 000 рублей.

Регулярно проверяйте сайт Росстата по своему ИНН, чтобы не пропустить какую-нибудь форму.

Как исправить ошибки в статистической отчётности

После того, как отправили отчёт в Росстат, вы можете обнаружить в нём ошибки. Чтобы их исправить, надо направить уточнённую форму и составить пояснительную записку с описанием причины ошибки.

Ошибки может найти и Росстат. При получении отчётности специалисты делают арифметический контроль. Сверяют показатели между собой внутри отчёта и сравнивают с отчётами предыдущих периодов. Если обнаружат ошибки, направят вам уведомление. Поэтому важно перед отправкой проверять отчёт на контрольные соотношения. Они прописаны в описании заполнения формы.

На исправление ошибок даётся 3 дня со дня получения уведомления или с момента, когда вы обнаружите ошибки самостоятельно.

Если нарушите трёхдневный срок или совсем не представите уточненный отчёт, Росстат вправе назначить за это штраф по статье 13.19 КоАП РФ. Правда в письме от 24.04.2019 № СЕ-04-4/55 СМИ Росстат указал, что рассматривает каждый случай нарушения в индивидуальном порядке. Возможно наказания и не будет, если ошибки были допущены по уважительным причинам.