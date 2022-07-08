Коэффициент покрытия инвестиций: как и зачем считать

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.
Сегодня расскажу о коэффициенте покрытия инвестиций, который также известен как коэффициент долгосрочной финансовой независимости. В международной практике он широкого распространения не получил, поэтому буду пользоваться отечественной аббревиатурой КПИ.
Как считать коэффициент покрытия инвестиций
КПИ = (Собственный капитал Долгосрочные обязательства) / Активы
Исходные данные для расчёта содержатся в бухгалтерском балансе. Собственный капитал — это суммы по строкам 1300 «Итого по разделу III» и 1530 «Доходы будущих периодов». Долгосрочные обязательства — сумма по одноименной строке 1400. Активы — сумма по строке 1600 «Баланс».
Зачем считать коэффициент покрытия инвестиций
КПИ считают, чтобы понять какая часть активов компании финансируется постоянными пассивами и долгосрочными обязательствами, которые не придется скоро погашать. Это нужно для оценки стоимости активов, на которые можно точно рассчитывать в ближайший год. Если рынки грохнулись, продажи упали, а срочные обязательства нужно гасить, чтобы оставаться на плаву, то КПИ покажет долю теперешних активов, которая останется у бизнеса. С их помощью и придется прорываться в светлое будущее.
В учебниках по финанализу обычно пишут, что КПИ должен укладываться в диапазон 0,7-0,9. Но это довольно консервативный подход. Значения 0,8-0,9 обычно показывают, что компания плохо использует эффект финансового рычага, который позволяет кратно расти за счёт заемного финансирования. А у эффективно работающей компании вполне может быть КПИ=0,5 — как я покажу ниже.
Так что, как всегда, призываю не делать поспешных выводов из значений одного коэффициента. У человека с очень здоровым сердцем может быть совершенно больная голова. С бизнесом такое тоже случается.
Пример.
Продолжу препарировать нефтяников. Промежуточная финансовая отчётность за 2022 год не очень репрезентативна, но цифры первого полугодия прошлого года отлично подходят для иллюстрации. В финансовой отчётности ПАО «Лукойл» по состоянию на 30 июня 2021 года собственный капитал составляет 770 242 342 тыс. руб., долгосрочные обязательства — 297 186 258 тыс. руб., стоимость активов — 2 052 626 398 тыс. руб. В такой же отчётности ПАО «Роснефть» собственный капитал (с доходами будущих периодов) — 2 349 637 264 тыс. руб., долгосрочные обязательства — 7 491 822 847 тыс. руб., стоимость активов — 13 599 394 565 тыс. руб.
- Лукойл: КПИ=0,52.
- Роснефть: КПИ=0,72.
Кажется, в этот раз Игорь Иванович победил Вагита Юсуфовича? Формально — да, но вернемся к предыдущим примерам. Лукойл в том же отчётном периоде превращал инвестиции в выручку вдвое быстрее и впятеро эффективнее использовал активы, вчетверо быстрее делал прибыль из закупок, а основные средства использовал эффективнее аж в 52 раза. Поэтому есть смысл копнуть поглубже.
За счет чего Роснефть имеет больший КПИ? Причина проста: 76% числителя — это долгосрочные обязательства. У Лукойла их лишь 28%. То есть Роснефть гораздо сильнее зависит от заёмного финансирования. Коэффициент финансовой зависимости (DR) у нее 0,83 против 0,62 у Лукойла. Игорь Иванович себе это может позволить, но у бизнеса попроще вряд ли так получится.
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