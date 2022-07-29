Требование непротиворечивости в бухгалтерском учёте

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Сделаю паузу в рассмотрении азов финансового анализа и вернусь к старому доброму бухучёту. Сегодня расскажу о требовании непротиворечивости, которое, как и большинство других бухгалтерских принципов, в России закреплено в ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». Пункт 6 этого ПБУ говорит, что учётная политика должна обеспечивать «тождество данных аналитического учёта оборотам и остаткам по счетам синтетического учёта на последний календарный день каждого месяца».

На мой взгляд, это самое очевидное требование. В МСФО даже не выделяют его в отдельный принцип. Это логично, поскольку МСФО — это международные стандарты финансовой отчётности, которые регулируют именно порядок её подготовки. Как при этом данные группируются и систематизируются в бухгалтерском учёте МСФО не регламентируют. То есть МСФО устанавливают требования к конечному продукту бухучёта.

Российские же ФСБУ (ПБУ) — это федеральные стандарты бухгалтерского учёта, которые устанавливают требования ко всему процессу: от составления первичных учётных документов через обобщение их данных в бухгалтерских регистрах и до формирования финансовой отчётности. Поэтому наличие в ПБУ 1/2008 такого требования имеет смысл, учитывая что исторически Минфин всегда считал российского бухгалтера немного дурачком, которому требуется разжевать даже очевидные вещи.

Суть требования непротиворечивости в том, что независимо от уровня обобщения в бухучёте содержится одна и та же информация. И вся она зарегистрирована в первичке. А значит при перетекании этой информации из первички в аналитические счета, а из аналитических в синтетические объекты бухучёта должны меняться одинаково.

Пример. ООО «Рога и копыта» на начало месяца имело на складе: бензина на 50 000 руб.;

дизельного топлива на 80 000 руб. За месяц было куплено: бензина на 60 000 руб.;

дизельного топлива на 10 000 руб. Отпущено в производство: бензина на 40 000 руб.;

дизельного топлива на 70 000 руб. Нетрудно посчитать, что в результате этих фактов хозяйственной жизни на конец месяца на складе осталось: бензина на 70 000 руб. (50 000 руб. + 60 000 руб. - 40 000 руб.);

дизельного топлива на 20 000 руб. (80 000 руб. + 10 000 руб. - 70 000 руб.) Это самый детализированный уровень аналитического учёта — аналитика по субконто. Если перейти на следующий уровень агрегирования в аналитике — субсчета, должна получиться следующая картинка. Остатки топлива на складе на начало месяца: 130 000 руб. (50 000 руб. + 80 000 руб.). Куплено топлива: 70 000 руб. (60 000 руб.+ 10 000 руб.). Отпущено в производство топлива: 110 000 руб. (40 000 руб. + 70 000 руб.). Остатки топлива на складе на конец месяца: 90 000 руб. (130 000 руб. + 70 000 руб. - 110 000 руб.). При этом если сложить остатки и изменения по конкретным видам топлива, они будут совпадать с изменениями и остатками топлива в целом. То же должно соблюдаться при дальнейшем агрегировании. Если у «Рогов и копыт» больше не было никаких запасов, то на уровне синтетического учёта в конце месяца должно остаться материалов на 90 000 руб., а на уровне финансовой отчётности — запасов на такую же сумму.

Я знаю и горячо поддерживаю аристотелевский принцип: «Целое больше суммы своих частей». Сам защищал диссертацию по синергетическим эффектам, которые возникают при объединении компаний. В ней я исследовал, как определить когда 2+2=3, а когда 2+2=5. Это работает в экономике и даже отражается в финансовой отчётности как отдельный актив — гудвил. Мы с коллегами даже книгу об этом интереснейшем активе написали. Но в бухучёте тождество 2+2=4 должно выполняться всегда.