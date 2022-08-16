Допущение последовательности применения учётной политики в бухгалтерском учёте

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Сегодня объясню как понимать допущение последовательности применения учётной политики, установленное ПБУ 1/2008 «Учётная политика организации». Его важно понимать не только главбуху, но и любому пользователю финансовой отчётности, который хочет правильно интерпретировать динамику изменения показателей компании. Формулируется оно так: «Принятая организацией учётная политика применяется последовательно от одного отчётного года к другому». И речь здесь не о соблюдении учётной политики внутри года, а о том, как корректировать финансовую отчётность при изменении методов учёта в новом году. В МСФО это допущение называется сопоставимостью (Comparability) — так гораздо понятнее.

Обычно учётная политика оформляется в виде документа, который утверждается приказом руководителя компании. Но даже если такого документа нет, учётная политика всё равно существует в виде единообразно применяемых способов бухгалтерского учёта. Здравомыслящий главбух сам себе не злой Буратино — отражать однотипные факты хозяйственной жизни по-разному значит добавлять себе работы. А вот менять учётную политику с нового года, следовать ей в новом году, но не корректировать входящие остатки многие главбухи считают в порядке вещей. Такой порядок применения новой учётной политики называется перспективным применением и допускается некоторыми бухгалтерскими стандартами. Но при перспективном применении данные разных периодов становятся несопоставимы. Из финансовой отчётности в таком случае будет невозможно понять куда движется компания.

Пример. В учётной политике ООО «Рога и копыта» на 2020 год управленческие расходы учитывались в себестоимости выпуска. Это значит, что часть управленческих расходов капитализировалась в остатках незавершённого производства, еще часть — в остатках готовой продукции, и лишь управленческие расходы, относящиеся к проданной продукции, включались в расходы в отчёте о финансовых результатах . Причем, они отражались не в статье «Управленческие расходы», а в статье «Себестоимость». В 2021 году ФСБУ 5/2019 «Запасы» запретил такую практику. Теперь управленческие расходы признаются в отчёте о финансовых результатах сразу и в полном объеме. Допустим, в 2020 и в 2021 годах управленческих расходов было поровну: по 100 млн руб. Но в 2020 году лишь 50 млн руб. были признаны в отчёте о финансовых результатах, остальные капитализировались. Для простоты предположим, что и запасы (без учёта капитализированных управленческих расходов) были одинаковы на конец 2021 и 2022 годов. Если главбух просто изменил учётную политику, начал применять её в 2021 году и больше ничего не сделал, то вот что видит в финансовой отчётности пользователь: себестоимость в отчёте о финансовых результатах снизилась на 50 млн руб.;

управленческие расходы в отчёте о финансовых результатах выросли на 100 млн руб.;

запасы в бухгалтерском балансе снизились на 50 млн руб.

Все пропало! Мы все погибнем! Генеральный пишет заявление на увольнение, банки требуют досрочно погасить кредиты, инвесторы ищут кому бы сплавить долю в компании. Но на самом деле ничего не случилось: управленческие расходы и запасы остались прежними. Изменилась только учётная политика, а пользователи отчётности теперь сравнивают теплое с мягким.

Чтобы не допустить такого, бухгалтеры придумали ретроспективный пересчёт — корректировку входящих остатков в финансовой отчётности исходя из предположения, что изменённый способ ведения бухгалтерского учёта применялся с момента возникновения фактов хозяйственной жизни, в результате которых появились объекты с изменившейся после изменения учётной политики оценкой. То есть новая учётная политика применяется к прошлым периодам, как если бы она действовала всегда.

О том, как работает ретроспективный пересчет, расскажу отдельно.