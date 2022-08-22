Бухгалтерский учет

Допущение временной определённости фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учёте

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, что означает допущение временной определённости фактов хозяйственной жизни, установленное ПБУ 1/2008 «Учётная политика организации». Именно из-за этого допущения бывает так, что прибыль есть, а денег нет.

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Допущение временной определённости фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учёте

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Сегодня расскажу об одном из главных бухгалтерских принципов, непонимание которого заводит начинающих предпринимателей в ловушку «Прибыль есть, а денег нет!». Я уже рассказывал о том, как работает этот принцип в постах о том, что такое доходырасходы и прибыль. Рекомендую прочитать их — там я всё подробно на цифрах проиллюстрировал. А здесь объясню зачем считать именно так.

Как и другие бухгалтерские принципы, допущение временной определённости фактов хозяйственной жизни установлено ПБУ 1/2008 «Учётная политика организации». В нём сказано, что факты хозяйственной жизни компании относятся к тому отчётному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами. В МСФО это допущение называется методом начисления (Accrual Basis of Accounting).

Идея метода начисления в том, что внутри текущего периода фиксируются будущие денежные потоки. Это позволяет разделить финансы компании и её экономику.

Финансы компании описываются её денежными потоками. Но положительное сальдо денежных потоков вовсе не означает, что компания получила прибыль. Равно как и отрицательное — не обязательно связано с убытками. Если вы получили предоплату за продукцию, которую подписались продать по цене ниже себестоимости, приток денег сейчас приведет к большему оттоку в будущем, когда придется оплачивать потребленные в производстве ресурсы. Отсрочка платежа при цене выше себестоимости даст отток денег сейчас, но в будущем их станет больше. Поэтому на основе одного отчёта о движении денежных средств, в котором отражены финансы компании, правильные решения не принять.

Экономика компании тоже связана с деньгами. Но эти деньги могут находиться в разных формах. Деньги — универсальный измеритель стоимости любых активовобязательств и капитала. Факт хозяйственной жизни, например, продажа продукции, может не приводить к движению денег в моменте, но меняет стоимость этих объектов. Это изменение показывает величину будущих денежных потоков и раскрывается в отчёте о финансовых результатах, а картина сложившегося в результате имущественного положения видна в бухгалтерском балансе .

Пример.

Возьму условия примера, который я приводил в посте о прибылях и убытках. Вчера предприниматель договорился о продаже товаров покупателю за 100 руб. Вчера же на расчётный счёт поступила предоплата 50 руб. Оставшиеся 50 руб. покупатель обещает заплатить завтра — такой порядок оплаты зафиксирован в договоре купли-продажи. Предприниматель тут же купил на оптовке всю партию товара, обещанную покупателю, за 40 руб. Сегодня покупатель забрал её со склада.

Сальдо денежных потоков по состоянию на вчера:

50 руб. - 40 руб. = 10 руб.

Значит ли это, что вчера было получено 10 руб. прибыли? Нет!

В обмен на предоплату возникло 50 руб. обязательств. Из 50 руб. полученных денег 10 руб. осталось на расчётном счёте, а 40 руб. стали товаром. То есть и активов и обязательств стало больше на 50 руб., а доходов и расходов не было вообще.

Сальдо денежных потоков по состоянию на сегодня после отгрузки не изменилось, а вот активов стало меньше на 40 руб. — это расход. При этом появилась дебиторская задолженность покупателя на 50 руб — это актив. Вместе с предоплатой он образует доход в 100 руб. То есть актив стоимостью 40 руб. обменян на активы стоимостью 100 руб. Разница 60 руб. — это прибыль.

Сальдо денежных потоков по состоянию на завтра:

10 руб. + 50 руб. = 60 руб.

После перечисления предоплаты прибыль полностью стала деньгами. Но о том, что он их заработал, предприниматель знает уже сегодня.

Подарок нашим читателям: онлайн-курс Алексея Иванова «Бухгалтерия для бизнеса» из 26 видео. В нем простым языком с примерами рассказывается о том, как понимать бухгалтерские отчёты и использовать их для управления бизнесом.

 

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