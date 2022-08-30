Бухгалтерский учет

Зачем нужны бухгалтерские принципы

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, для чего бухгалтеру допущения и требования, установленные ПБУ 1/2008 «Учётная политика организации» и ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации».

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Зачем нужны бухгалтерские принципы

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Понял, что рассмотрел основные бухгалтерские принципы, логично теперь рассказать зачем они нужны, а заодно вспомнить каждое. В России принципы раскиданы по разным нормативным документам и называются по-разному, но служат одной цели. Большая их часть установлена ПБУ 1/2008 «Учётная политика организации», которое делит принципы на две группы: допущения и требования. В МСФО некоторые бухгалтерские принципы называются по-другому и сгруппированы иначе, но общий смысл схож.

Допущения бухгалтерского учёта

Допущения — это аксиомы, на которых строится бухучёт. Предполагается, что они соблюдаются, иначе учёт теряет смысл и начинает врать. То есть допущения описывают внешнюю экономическую среду, которая объективно существует независимо от бухгалтера. Бухгалтер должен лишь убедиться, что они действительно соблюдаются, а если нет — сделать вывод о невозможности сформировать достоверную финансовую отчётность без устранения причин несоблюдения.

Всего допущений четыре:

  1. Имущественная обособленность.
  2. Непрерывность деятельности.
  3. Последовательность применения учётной политики.
  4. Временная определённость фактов хозяйственной жизни.

Требования к бухгалтерскому учёту

Требования — правила, которых должен придерживаться бухгалтер при ведении бухучёта и формировании финансовой отчётности. Это субъективная штука — правила можно намеренно или ненамеренно нарушить. Финансовая отчётность в этом случае тоже исказится, но уже по вине бухгалтера.

Вот перечень требований:

  1. Полнота.
  2. Своевременность.
  3. Осмотрительность.
  4. Приоритет содержания перед формой.
  5. Непротиворечивость.
  6. Рациональность.

Еще два требования относятся к раскрытию информации в финансовой отчётности, а не к ведению бухгалтерского учёта, поэтому они сформулированы в ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчётность организации»:

  1. Нейтральность.
  2. Существенность.

Можно ли главбуху обойтись без допущений и требований

При ведении учёта легко скатиться в игнорирование принципов. Зачем знать, что Земля вращается вокруг Солнца? Незнание этого факта не мешает есть, спать и размножаться. Если главбух сначала забивает на проверку соблюдения допущений, а потом и на выполнение требований, то в компании появляется бизнес-процесс с виду похожий на бухучёт. Но это папуасский карго-культ: бухгалтерия верит, что построенные из деревяшек самолёты и взлётная полоса привлекут поток грузов белых людей. А директор верит, что самолёты настоящие.

Главбух, пренебрегающий принципами, обычно гордо именует себя практиком. Теория ему не нужна: жмешь сюда, потом переходишь на эту вкладку и ставишь здесь галку — всё работает. Вот только такому горе-практику на любое действие нужна инструкция. А инструкции на каждый новый факт хозяйственной жизни написать невозможно: бизнес всегда опережает регулятора. Даже Минфин ещё в конце 1990-х годов отошел от попытки регламентировать каждый чих бухгалтера, признав его возможность самостоятельно думать и принимать решения на основе сформулированных универсальных принципов. Это называется профессиональным суждением. Без него мир до сих пор бы ждал начальственных указаний о том, как учитывать криптовалюту, NFT и прочие ваши интернеты.

Так что же за общая цель у объективных допущений и субъективных принципов? Думаю, вы уже поняли. Без соблюдения и тех, и других не получится сформировать достоверную финансовую отчётность. А если она не будет достоверной, то бухгалтер зря ел свой хлеб — его цифры не помогут пользователям отчётности принимать экономически обоснованные решения.

Подарок нашим читателям: онлайн-курс Алексея Иванова «Бухгалтерия для бизнеса» из 26 видео. В нем простым языком с примерами рассказывается о том, как понимать бухгалтерские отчёты и использовать их для управления бизнесом.

 

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