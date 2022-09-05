Что такое калькулирование

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Сегодня начну со стариковского брюзжания, вызванного периодическим погружением в маркетинг. Если погуглить картинки по слову «бухгалтер», вы увидите кучу улыбающихся девушек, почти каждая из которых держит в руке калькулятор. Жуткий штамп! И это в эпоху интеграции приложений по API, облачного бухгалтерского софта, роботов и искусственного интеллекта в бухгалтерии. Калькулятор, блин! Улыбаются они!

Меж тем, в бухгалтерии есть должность «бухгалтер-калькулятор». Чаще всего она встречается в общепите, но и в других отраслях тоже водится. И это не сотрудник, который быстрее всех считает в уме. И не самая улыбчивая девушка, освоившая работу с одноимённым прибором. Калькулятором называют бухгалтера, который занимается калькулированием себестоимости. Калькулирование (Cost Calculation) — это определение стоимости актива путем сложения затрат на него.

Пример 1. Верну на арену ООО «Уральские баристы», которого незаслуженно давно не было в моих примерах. Оно покупает кофейные зёрна и варит из них кофе. Стоимость зёрен на один стаканчик и самого стаканчика — 50 руб. Месячная зарплата баристы (с отчислениями в социальные фонды) — 70 000 руб. Аренда точки с кофемашиной — 80 000 руб. За месяц продано 1000 стаканчиков кофе. Сколько составила себестоимость одного стаканчика? Себестоимость продаж: 50 руб. / стаканчик * 1000 стаканчиков + 70 000 + 80 000 руб. = 200 000 руб. Себестоимость одного стаканчика: 200 000 руб. / 1000 стаканчиков = 200 руб. / стаканчик.

Обычно в производстве калькулирование сложнее: нужно учитывать распределение косвенных затрат по видам продукции и влияние незавершённого производства. Первое рассматривать не буду, чтобы пост не вышел слишком длинным, а вот второе объясню на примере.

Пример 2. К началу месяца баристы намололи зерен на 200 стаканчиков, зёрна стоили 8 000 руб. Этот перемолотый, но не сваренный кофе — остаток незавершённого производства. Кроме кофе баристы делают печеньки, поэтому стоимость зёрен — единственные прямые затраты на кофе, и незавершённое производство калькулятор оценивает по ним. Это один из вариантов оценки, предусмотренных ФСБУ 5/2019 «Запасы». На конец месяца осталось перемолотого кофе на 100 стаканчиков, стоимостью 4 000 руб, — это остаток незавершённого производства, который станет готовым кофе в следующем месяце. Себестоимость продаж: 8 000 руб. + 200 000 руб. - 4 000 руб. = 204 000 руб.

Чаще о калькулировании говорят в контексте формирования себестоимости продукции, работ или услуг, но при поступлении активов извне используется этот же прием.

Пример 3. ООО «Рога и копыта» приобрело станок для полировки копыт за 500 000 руб. Доставка «Петровичем» до цеха обошлась в 10 000 руб. Чтобы начать эксплуатировать станок, нужно поставить его на фундамент и настроить. Зарплата рабочих, обязательные страховые взносы с неё и материалы для монтажа потянули ещё на 80 000 руб. После осуществления всех этих затрат на балансе компании появился объект основных средств. Чтобы скалькулировать его стоимость, нужно сложить затраты: 500 000 руб. + 10 000 руб. + 80 000 руб. = 590 000 руб. Готовый к эксплуатации станок обошелся компании к эту сумму, а не в 500 000 руб., уплаченные поставщику.

В качестве резюме поста вернусь к картинкам с улыбчивыми девушками, освоившими новинку инженерной мысли шестидесятилетней давности. Девушки, владеть калькулированием нужно. Это открывает новые горизонты в профессии. Владеть калькулятором — хобби типа верховой езды. Винтажно, экзотично, но в работе не пригодится. Надо более другие навыки прокачивать.

А маркетологам, которые плодят такие картинки, — фу-фу-фу!