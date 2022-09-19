Первичные документы

Что такое регистры бухгалтерского учёта

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает о том, как обобщается информация из первичных документов для последующего формирования финансовой отчётности.

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Что такое регистры бухгалтерского учёта

Всем привет! С вамиАлексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского».

Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Продолжаю серию постов о том, как обобщается и верифицируется бухгалтерская информация: от первички через регистры к финансовой отчётности и подтверждению ее данных. Рассказал о первичных учётных документах и оправдательных документах, теперь от регистрации данных перехожу к их обобщению.

Первый этап бухгалтерской работы закончен — все факты хозяйственной жизни (ФХЖ) зарегистрированы в первичке. Но первичный документ — всего лишь фиксация ФХЖ, а бухучёт должен дать пользователям понимание, как под влиянием зарегистрированных ФХЖ меняются объекты учёта: активы, обязательства, капитал, доходы и расходы. Для этого бумажное или электронное море первички нужно упорядочить. И здесь на помощь приходят бухгалтерские регистры.

Подарок нашим читателям: онлайн-курс Алексея Иванова «Бухгалтерия для бизнеса» из 26 видео. В нем простым языком с примерами рассказывается о том, как понимать бухгалтерские отчёты и использовать их для управления бизнесом.

Слово «регистр» происходит от латинского Registrum — список. Бухгалтерские регистры используются для накопления и систематизации данных первички. В классической бухгалтерии они могут иметь форму реестров, ведомостей, журналов и книг.

Фактически это таблицы, в которых данные сгруппированы по определенным признакам. ФСБУ 27/2020 «Документы и документооборот в бухгалтерском учёте» устанавливает требования к регистрам. Из этих требований можно понять, как организуется обобщение первички в бухгалтерских регистрах.

  1. Полнота. В регистрах хранятся данные, необходимые всем пользователям.
  2. Хронологическая и систематическая запись. Данные обобщаются в разрезе дат ФХЖ (хронологическая запись) и бухгалтерских счетов (систематическая запись).
  3. Синтетический и аналитический учёт. Данные группируются иерархично: от подробно детализированных субконто к максимально обобщенным синтетическим счетам.
  4. Системность информации. Целое равно сумме частей: хронологическая и систематическая запись, данные аналитического и синтетического учёта, данные бухгалтерского учёта и финансовой отчётности должны «биться» друг с другом.
  5. Обоснованность учетных записей. Записи в регистрах формируются только на основе первичных документов. Нет документа — нет записи.
  6. Достоверность информации. Данные должны отражаться без пропусков и искажений в тех периодах, когда фактически произошли ФХЖ.
  7. Своевременность информации. Данные должны попадать в регистры настолько быстро, чтобы успеть учесть их при составлении ближайшей финансовой отчётности.
  8. Юридическая значимость учётных записей. Данные регистров подтверждают наличие и величину объектов бухгалтерского учёта

Единых установленных форм бухгалтерских регистров не существует, за исключением некоторых кассовых документов. Формы регистров разрабатываются главбухом каждой конкретной компании и утверждаются директором. Но есть обязательные реквизиты, установленные законом «О бухгалтерском учёте»:

  • название регистра;
  • имя компании;
  • даты начала и окончания ведения регистра;
  • хронологическая и (или) систематическая группировка объектов учёта;
  • стоимость объектов учёта и единица измерения этой стоимости;
  • наименования должностей ответственных за ведение регистра;
  • личные подписи этих сотрудников с указанием фамилий и инициалов.
Регистры не обязательно вести на бумаге, допустима электронная форма. В современных бухгалтерских программах аналитика многомерная, всё это добро перевести в бумажный вид бывает проблематично.

Но если договор или закон обязывает предоставлять бумажный регистр, его придется распечатать и подписать.

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