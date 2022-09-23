Бухгалтерская финансовая отчётность и её пользователи

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского».

Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Продолжаю серию постов о том, как обобщается и верифицируется бухгалтерская информация: от первички через регистры к финансовой отчётности и подтверждению ее данных. Рассказал о первичных учётных документах и оправдательных документах, регистрах бухгалтерского учёта. Сегодня речь пойдет о верхнем уровне обобщения бухгалтерской информации.

Пользователи бухгалтерской информации делятся на две группы: внешние и внутренние. Так их называют, потому что внутренние пользователи находятся внутри компании, а внешние — вне её.

Внешние пользователи — это государство, инвесторы, кредиторы и другие стейкхолдеры, которым интересно знать как идут дела у компании, чтобы принимать решения по взаимодействию с ней. Каждый пользователь отчётности интересуется её данными, чтобы принимать свои решения. Банк оценивает платёжеспособность компании, чтобы оценить под какую ставку давать кредит и давать ли его вообще. Инвестор хочет понять стоит ли вкладывать деньги в компанию. Кредитор оценивает перспективы возврата долга. Государство интересуется бухгалтерскими показателями для макроэкономического прогнозирования и контроля исполнения законов.

Внешние пользователи обычно имеют дело с конечным продуктом бухгалтерского учета — финансовой отчётностью, которая доступна для любого желающего. В России с 2020 года все компании сдают финансовую отчётность в ГИР БО — государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчётности.

Главный внутренний потребитель бухгалтерских данных — собственники и менеджмент компании. Эти ребята тоже пользуются финансовой отчётностью, но им доступна и более детализированная информация из бухгалтерских регистров.

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Бухгалтерская (финансовая) отчётность — информация о финансовом положении экономического субъекта на отчётную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчётный период, систематизированная в соответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом. Так говорит закон №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», обращаясь к себе в третьем лице. Переведу, это определение, но сначала объясню что такое отчётный период и отчётная дата.

Отчётный период — это не период, когда сдаётся отчётность, а период, за который она сдаётся. Почему-то первая трактовка очень распространена среди бухгалтеров. «Не беспокоить, у меня отчётный период!» — знакомо? Можете смело отвечать, что отчётный период у тебя закончился, начался период подготовки отчётности. Отчётная дата — последний календарный день отчётного периода.

Обязательный отчётный период, за который составляется финансовая отчётность — год, а отчётная дата — 31 декабря. Малый бизнес обычно ограничивается только годовой отчётностью. В корпорациях принято составлять промежуточную отчётность: за первый квартал, полугодие и 9 месяцев года. Соответственно отчётные даты здесь 31 марта, 30 июня и 30 сентября. Некоторые даже формируют финансовую отчётность ежемесячно, но это редкость.

На подготовку годового отчёта Положение по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации отводит 90 дней, на подготовку промежуточной отчетности федеральный стандарт бухгалтерского учёта ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчётность организации» — 30 дней. В эти сроки бухгалтерия должна внести все факты хозяйственной жизни в учёт, составить отчётность и подписать её руководителем компании.

Уже заметили путаницу с названиями? То бухгалтерская отчётность, то финансовая. Это не я такой непоследовательный. Государство до сих пор не определилось какую отчётность делает бухгалтер: бухгалтерскую или финансовую. Поэтому во всех официальных документах второе имя пишется в скобках. А во всем мире эта отчётность называется финансовой, я тоже буду называть её так.

Финансовая отчётность раскрывает три главных аспекта бизнеса в трёх главных отчётах:

Финансовое или имущественное положение на отчётную дату. Какие у компании есть активы и за счёт каких пассивов они появились. Финансовое положение раскрывается в бухгалтерском балансе. Финансовый результат деятельности за отчётный период. Какие прибыли или убытки получены и за счёт каких доходов и расходов. Финансовый результат раскрывается в отчёте о финансовых результатах. Движение денежных средств за отчётный период. Какие денежные потоки по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности были за отчётный период и их сальдо на отчётную дату. Движение денежных средств раскрывается в отчёте о движении денежных средств. Никакого креатива — что в отчёте раскрывается, то и в названии фигурирует. Скучно, товарищи!

Есть и другие формы финансовой отчётности. Например, отчёт об изменениях капитала. Но эти три — главные, без них нельзя.

Финансовая отчётность формируется в строгой последовательности.

Факты хозяйственной жизни регистрируются в первичных учётных документах. Данные первички систематизируются в бухгалтерских регистрах. Данные регистров обобщаются в финансовой отчётности.

Такая вот пирамидка от неструктурированного бумажного моря до трёх лаконичных форм отчётности, к которым прилагаются пояснения. В России тоже лаконичные. А вот в МСФО пояснения в сотню-другую страниц — обычное дело. Они помогают пользователю правильно интерпретировать данные отчётов.