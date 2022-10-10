Что такое аудит? И зачем он нужен

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского».

Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Завершаю серию постов о том, как обобщается и верифицируется бухгалтерская информация: от первички через регистры к финансовой отчётности и подтверждению ее данных.

Рассказал о первичных учётных документах и оправдательных документах, регистрах бухгалтерского учёта, бухгалтерской финансовой отчётности, инвентаризации. Со всем этим работает бухгалтерия. Но как же проверить её работу?

Подарок нашим читателям: онлайн-курс Алексея Иванова «Бухгалтерия для бизнеса» из 26 видео. В нем простым языком с примерами рассказывается о том, как понимать бухгалтерские отчёты и использовать их для управления бизнесом.

Использование бухгалтерских процедур приводит к формированию достоверной финансовой отчётности только при одновременном соблюдении двух условий:

В учете нет ошибок. Данные не сфальсифицированы.

Чтобы принимать решения на основе финансовой отчётности, пользователь должен быть уверен в этом. Частично в этом помогает инвентаризация, но она лишь подтверждает наличие активов и обязательств. Случайное или преднамеренное искажение их оценки инвентаризация не выявит.

Подтвердить доходы, расходы и финансовые результаты с помощью инвентаризации тоже не получится. Поэтому нужен инструмент, который убедит пользователя финансовой отчётности в её достоверности.

Этот инструмент называется аудитом (от латинского слова audio — слушать). Соответственно, специалист, который проводит аудит, — слушатель бухгалтера, проверяющий качество его работы. Для этого он сам должен быть высококлассным бухгалтером, а его квалификация подтверждается аттестатом профессионального аудитора, сдать на который ох как не просто.

Согласно Федеральному закону № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» , аудит — это независимая проверка финансовой отчётности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности. Ключевое слово здесь — независимая.

Аудитор не может быть сотрудником проверяемой компании и не должен быть аффилирован с её руководством или собственниками. Это краеугольный камень в фундаменте доверия к аудиту. Если аудитор не независим, то он может быть заинтересован в искажении результатов проверки.

В России действует Кодекс профессиональной этики аудиторов. Он устанавливает принципы, за нарушение которых аудитор вылетает из профессии:

Честность — нельзя вводить пользователя финансовой отчётности в заблуждение. Объективность — третьи лица, предвзятость или конфликт интересов не должны влиять на выводы. Профессиональная компетентность и должная тщательность — нужно поддерживать высокий уровень квалификации и соблюдать стандарты аудита. Конфиденциальность — нельзя преднамеренно или непреднамеренно раскрывать третьим лицам информацию, полученную при проведении аудита, и использовать её себе во благо. Профессиональное поведение — аудитор не должен дискредитировать профессию, например, давать пренебрежительные отзывы о работе других аудиторов.

Задача аудитора при проведении проверки — собрать доказательства того, что финансовая отчётность достоверна во всех существенных аспектах. Для этого используются специальные аудиторские процедуры: инспектирование, наблюдение, внешнее подтверждение, пересчёт, повторное проведение, запрос и аналитика.

В конце проверки составляется аудиторское заключение, в котором выражается мнение о достоверности финансовой отчётности:

немодифицированное — все ок, отчётности можно доверять;

— все ок, отчётности можно доверять; модифицированное — чёрная метка, в отчётности есть существенные искажения или не удалось доказать обратное.

Аудиторское заключение публикуют вместе с финансовой отчётностью, чтобы пользователь был уверен в качестве последней. Правда, в последние годы доверие к аудиту пошатнулось после крупных скандалов с выдачей заведомо ложных заключений.

Самый известный — дело американской корпорации Enron, которая обанкротилась в 2001 году после получения положительного заключения от одной из пяти крупнейших на тот момент аудиторских компаний Arthur Andersen. Последняя после этого закрылась.

А в 2022 году развивается скандал не меньшего масштаба с участницей «большой четвёрки» аудиторов — KPMG.