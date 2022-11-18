Что такое бухгалтерская процедура

Всем привет! С вами Алексей Иванов – директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского».

Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам – взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям – понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Сегодня расскажу о том, как связаны первичные документы, бухгалтерские регистры и финансовая отчётность. Я много писал об отдельных составляющих, пришло время собрать пазл. Пост получился скучноватый, зато в нем много ссылок на уже разобранные термины – если перейти по каждой, можно примерно понять, чем занимается бухгалтер.

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Бухгалтерская процедура или учётный цикл (Accounting Cycle) – это совокупность действий по наблюдению, регистрации, группировке и обобщению фактов хозяйственной жизни компании. Её можно представить как алгоритм, по которому, бухгалтер готовит финансовую отчётность, приходя от баланса на начало периода через первичку и счета к балансу на конец периода. Вот как выглядит этот алгоритм:

бухгалтерский баланс строится по сальдо счетов главной книги. Чтобы получить суммы по статьям актива баланса, нужно из дебетовых сальдо соответствующих активных основных счетов (01, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 15, 19, 20, 21, 23, 28, 29, 41, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 55, 57, 58, 94, 97) вычесть кредитовое сальдо контрарных к ним пассивных (02, 05, 14, 16, 42, 59, 63), прибавить дебетовые сальдо дополнительных активных (16) и дебетовые сальдо счетов учёта расчетов (60, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 79). Для пассива баланса в теории надо сделать все зеркально, но в современном российском Плане счетов нет регулятивов к статьям пассива. Поэтому нужно просто перенести в пассив кредитовые сальдо фондовых счетов 80, 82, 83, 84, 86 и кредитовые сальдо счетов учёта расчётов 60, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 79. При наличии дебетового сальдо счёта 81 – привести его в скобках как отрицательную величину. Если баланс промежуточный, а не годовой, то нужно ещё добавить кредитовое сальдо счёта 99 или вычесть дебетовое;

нет регулятивов к статьям пассива. Поэтому нужно просто перенести в пассив кредитовые сальдо фондовых счетов 80, 82, 83, 84, 86 и кредитовые сальдо счетов учёта расчётов 60, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 79. При наличии дебетового сальдо счёта 81 – привести его в скобках как отрицательную величину. Если баланс промежуточный, а не годовой, то нужно ещё добавить кредитовое сальдо счёта 99 или вычесть дебетовое; отчёт о финансовых результатах формируется из оборотов по счетам учёта доходов и расходов (90 и 91). Их аналитика раскидывается по статьям отчёта. Чтобы корректно определить чистую прибыль, дополнительно потребуются данные налогового учёта;

отчёт о движении денежных средств составляется по сальдо и оборотам счетов учёта денежных средств и денежных эквивалентов: 50, 51, 52, 55, 57, 58. Сальдо дают остатки, дебетовые обороты – поступления, а кредитовые обороты – выплаты.

Цикл повторяется каждый отчётный период для составления новой финансовой отчётности. Не зря по официальной версии на бухгалтерском гербе изображена кривая Бернулли – символ того, что учёт, возникнув однажды, будет существовать вечно. Хотя, по мне, там логарифмическая спираль нарисована, но не будем красивую легенду портить.