Что такое приведённая стоимость и дисконтирование

Всем привет! С вами Алексей Иванов – директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам – взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям – понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Сегодня расскажу о значении слова, вызывающего у нормального российского бухгалтера желание спрятаться под одеяло, пока эта бабайка не пройдёт мимо. Но бабайка всерьез обосновалась в спальне и уходить не собирается. Уже пять федеральных стандартов бухгалтерского учёта предусматривает учет активов и обязательств по приведённой стоимости (Present Value). А чтобы её посчитать, надо владеть техникой дисконтирования (Discounting).

В основе дисконтирования лежит концепция временной стоимости денег, согласно которой рубль сегодня дороже, чем рубль завтра. Это очевидно, когда в экономике присутствует инфляция, и на тот же рубль завтра попросту получится купить меньше товаров. Но даже если инфляции нет, концепция работает. Имея рубль сегодня, его можно положить на банковский депозит, купить на него акции или инвестировать в собственный бизнес. Такие операции принесут доход на вложенный капитал, из-за чего рубль спустя время превратится в полтора, два или десять – в зависимости от рискованности инвестиции.

Смысл дисконтирования в том, чтобы определить сегодняшнюю стоимость завтрашних денег. Не буду останавливаться на математическом аппарате – его я подробно разбирал на вебинаре. Пока поясню идею, которая лежит в основе формул.

Подарок для наших читателей – запись вебинара по дисконтированию в бухгалтерском учёте. Два часа подробного разбора новаций стандарта, конкретных примеров и ответов на вопросы! Спикеры – известные эксперты в бухгалтерии и участники разработки новых ФСБУ: Алексей Иванов – директор по знаниям и развитию учётной системы интернет-бухгалтерии «Моё дело». Людмила Архипкина – ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело».

Вычисление приведённой стоимости (сегодняшней стоимости завтрашнего рубля) основано на определении ставки дисконтирования – процента, под который надо положить некую сумму, чтобы в конце периода она стала рублём.

Приведу два простых примера, чтобы проиллюстрировать как расчёт работает из прошлого в будущее и обратно.

Пример 1. Наращение. 100 руб. положены в банк под 8% годовых на два года. Сколько денег получит вкладчик в конце срока действия депозита? Через год вкладчик получит: 100 руб. + 100 руб. * 8% = 108 руб. Через два года вкладчик получит: 108 руб. + 108 руб. * 8% = 116,64 руб. То есть 100 руб. сегодня стоят 116,64 руб. через два года. Пример 2. Дисконтирование. Через два года по вкладу со ставкой 8% банк готов отдать 116,64 руб. Сколько для этого нужно положить на депозит сейчас? Чтобы получить эту сумму, год назад надо было вложить: 116,64 руб. / 108% = 108 руб. Чтобы получить 108 руб. год назад, два года назад надо было вложить: 108 руб. / 108% = 100 руб. То есть 116,64 руб. через два года сегодня стоят 100 руб. Это и есть приведённая стоимость.

В действующих бухгалтерских стандартах по приведённой стоимости оцениваются:

Поэтому если в бухгалтерском балансе вы видите такие активы и обязательства, то их оценка – не сумма затрат при приобретении, а приведённая стоимость. Ну, или бухгалтер не вникал.

Приведенная стоимость – серьезный геморрой для бухгалтерии, но большой шаг вперед в плане достоверности финансовой отчётности. Пользователю гораздо важнее понимать, сколько нужно иметь денег сегодня, чтобы погасить обязательство завтра, чем номинальную стоимость завтрашнего долга. То же и с активами. В МСФО приведённая стоимость – давно привычный вид оценки, пора и нам привыкать.