Как устроен бухгалтерский счёт 01 «Основные средства»

Всем привет! С вами Алексей Иванов – директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам – взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям – понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Давно задумал перевести План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций на русский язык. Для предпринимателей счета – тёмный лес, да и многие бухгалтеры инструкцию к Плану счетов не читают. О структуре Плана счетов я писал здесь, а сегодня начинаю разбирать конкретные счета. Если такой формат зайдет, пойдем по порядку от 01 к 99. Поэтому не стесняйтесь ставить лайки и писать комментарии!

В этом посте будет много отсылок к уже разобранному материалу, поэтому если значение термина непонятно, а он написан синим шрифтом – смело кликайте на него, и окажетесь в посте с объяснением.

Зачем нужен счёт 01

Счёт 01, как логично следует из его названия, предназначен для учёта основных средств. Это основной активный счет, т.е. его сальдо лежит в основе одноименной статьи актива бухгалтерского баланса и представляет собой первоначальную или переоценённую стоимость основных средств компании. При составлении баланса из него вычитают сальдо счета 02 – накопленную амортизацию, доводя оценку основных средств до балансовой (остаточной) стоимости.

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Как работает счёт 01

По дебету счёта 01 отражается первоначальная стоимость поступивших основных средств. Как правило, при этом делается проводка Дт 01 Кт 08. Но бывают и другие варианты. Например, если основные средства поступают как вклад учредителей в уставный капитал, это может сопровождаться проводкой Дт 01 Кт 80. О том, как составляются проводки, я рассказывал здесь. Если основные средства дооцениваются, сумма дооценки тоже относится в дебет счёта 01: Дт 01 Кт 83. Почему при этом кредитуется счёт учёта добавочного капитала можно почитать здесь.

С кредита счёта 01 списывается остаточная стоимость основных средств при выбытии: продаже, дарении, утрате, частичной или окончательной ликвидации. Технически это делается так. Сначала списывается накопленная амортизация: Дт 02 Кт 01. Затем, если часть первоначальной стоимости не самортизирована, она относится, как правило, на прочие расходы: Дт 91 Кт 01. Могут быть и другие варианты списания этой суммы. Например, при выявлении недостачи основных средств – Дт 94 Кт 01, а при передаче в счёт вклада в уставный капитал другой компании – Дт 76 Кт 01.

Внутри синтетического счета 01 организуется аналитика по субсчетам и субконто. Субсчета обычно открываются по видам основных средств, субконто – по конкретным инвентарным объектам.

Что можно увидеть из оборотки по счёту 01

Оборотно-сальдовая ведомость может составляться не только по синтетическим счетам, но и по аналитике конкретного счёта. Вот как перевести показатели оборотки по счёту 01.

Сальдо – первоначальная или восстановительная стоимость основных средств компании на начало и конец периода.

Оборот по дебету – увеличение первоначальной или переоценённой стоимости за период. Если не было дооценок – это стоимость вновь поступивших основных средств и модернизаций старых.

Оборот по кредиту – остаточная стоимость выбывших основных средств. Если проводилась уценка, то здесь же сидит уменьшение первоначальной или переоценённой стоимости по её результатам.