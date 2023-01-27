Как устроен бухгалтерский счет 02 «Амортизация основных средств»

Всем привет! С вами Алексей Иванов – директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам – взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям – понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Продолжаю переводить План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций на русский язык. Сегодня на очереди счёт 02. Напоминаю, что если значение термина непонятно, а он написан синим шрифтом – смело кликайте на него, и окажетесь в посте с объяснением.

Зачем нужен счёт 02

Счёт 02, как и уже разобранный счёт 01, предназначен для учёта основных средств. Но если на счёте 01 отражается первоначальная или переоценённая стоимость основных средств компании, то на счёте 02 – их амортизация. Это регулирующий пассивный счёт, контрарный к счёту 01. Его кредитовое сальдо (сумма амортизации, накопленной по основным средствам) при составлении бухгалтерского баланса вычитается из дебетового сальдо счета 01 (первоначальной или восстановительной стоимости основных средств). Разность представляет собой остаточную стоимость основных средств компании, которая и указывается в балансе.

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Как работает счёт 02

Ежемесячно по кредиту счёта 02 отражается амортизация, начисленная по основным средствам. Дебетуемый счет зависит от того, как использовалось амортизируемые объекты:

08 – при изготовлении других основных средств или нематериальных активов;

20 – в основном производстве;

23 – во вспомогательном производстве (например, ремонтном цехе или гараже);

25 – в общепроизводственных целях;

26 – в общехозяйственных целях;

29 – в обслуживающих производствах и хозяйствах (например, столовой или прачечной);

44 – в коммерческих целях;

79 – при получении основных средств от другой компании группы;

83 – при дооценке основных средств;

91 – в прочих целях.

О том, как составляются проводки, я рассказывал здесь.

После того, как остаточная стоимость стала равна нулю, начисление амортизации прекращается.

В дебет счёта 02 списывается накопленная по объекту основных средств амортизации при выбытии: продаже, дарении, утрате, частичной или окончательной ликвидации. При этом делаются проводка Дт 02 Кт 01. Также в дебет счёта 02 относят амортизацию, которая начислена по основным средствам, передаваемым в другую компанию группы: Дт 02 Кт 79. А если при переоценке уцениваются ранее дооценённые основные средства, прошлое увеличение амортизации откатывается проводкой Дт 02 Кт 83.

Внутри синтетического счёта 02 организуется аналитика по субконто конкретных инвентарных объектов. При необходимости можно вводить субсчета – например, в той же детализации групп основных средств как на счете 01.

Что можно увидеть из оборотки по счёту 02

Оборотно-сальдовая ведомость может составляться не только по синтетическим счетам, но и по аналитике конкретного счёта. Вот как перевести показатели оборотки по счету 02. Сальдо – накопленная за весь срок эксплуатации амортизация на начало и конец периода. Оборот по дебету – уменьшение амортизации за период. Если не было уценки ранее дооцененных основных средств – это амортизация выбывших объектов. Оборот по кредиту – начисленная амортизация за период. Сопоставляя сальдо 01 и 02 счетов в аналитике конкретных объектов, можно видеть степень их самортизированности.