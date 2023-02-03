Как устроен бухгалтерский счёт 03 «Доходные вложения в материальные ценности»

Всем привет! С вами Алексей Иванов – директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам – взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям – понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Продолжаю переводить План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций на русский язык. Сегодня на очереди счёт 03. Напоминаю, что если значение термина непонятно, а он написан синим шрифтом – смело кликайте на него, и окажетесь в посте с объяснением.

Зачем нужен счёт 03

Счет 03 предназначен для учета умирающей категории – доходных вложений в материальные ценности (ДВМЦ). Для тех, кому лень перейти по ссылке, напомню, что это основные средства, купленные или произведенные для передачи в аренду. Умирает эта категория, потому что с 1 января 2022 года вступил в силу для обязательного применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Этот стандарт выделяет из основных средств недвижимость, которая предназначена для сдачи в аренду или держится на балансе для продажи, когда она подорожает – инвестиционную недвижимость.

При этом для движимого имущества, которое будет сдаваться в аренду, отдельной категории нет, а содержащее понятие ДВМЦ ПБУ 6/01 утратило силу. Вероятнее всего, счёт 03 теперь будет использоваться для учёта инвестиционной недвижимости – вот с ним и разберемся.

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Как работает счёт 03

По своей структуре и механике работы счёт 03 идентичен счёту 01. Это основной активный счёт, то есть его сальдо лежит в основе одноимённой статьи актива бухгалтерского баланса и представляет собой первоначальную или переоценённую стоимость ДВМЦ компании. При составлении баланса из него вычитают сальдо субсчёта или субсчетов счёта 02, предназначенных для накопления амортизации ДВМЦ, чтобы получить остаточную стоимость.

По дебету счёта 03 отражается первоначальная стоимость поступивших ДВМЦ. Как правило, при этом делается проводка Дт03Кт08. Но бывают и другие варианты. Например, если ДВМЦ поступают как вклад учредителей в уставный капитал, это может сопровождаться проводкой Дт03Кт80. О том, как составляются проводки, я рассказывал здесь.

Если ДВМЦ дооцениваются, сумма дооценки тоже относится в дебет 03: Дт03Кт83. В инструкции к счёту 03 такой проводки нет, но инструкция не всегда содержит исчерпывающий перечень возможных корреспонденций счетов. В любом случае с 2022 года порядок изменился: согласно п. 21 ФСБУ 6/2020 переоценка инвестиционной недвижимости включается в доходы или расходы. То есть дооценка отражается проводкой Дт03Кт91, а уценка – Дт91Кт03. А вот переоценка движимой части ДВМЦ должна происходить по правилам для обычных основных средств.

С кредита счёта 03 списывается остаточная стоимость ДВМЦ при выбытии: продаже, дарении, утрате, частичной или окончательной ликвидации. Здесь всё аналогично счёту 01.

Внутри синтетического счёта 03 организуется аналитика по субсчетам и субконто. Субсчета обычно открываются по видам ДВМЦ, субконто – по конкретным инвентарным объектам.

Что можно увидеть из оборотки по счёту 03

Вот как перевести показатели оборотно-сальдовой ведомости по счёту 03. Сальдо – первоначальная или переоценённая стоимость ДВМЦ компании на начало и конец периода. Оборот по дебету – её увеличение за период. Оборот по кредиту – остаточная стоимость выбывших ДВМЦ. Если проводилась уценка, то здесь же сидит уменьшение первоначальной стоимости по её результатам.