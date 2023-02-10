Как устроен бухгалтерский счёт 04 «Нематериальные активы»

Всем привет! С вами Алексей Иванов – директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам – взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям – понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Продолжаю переводить План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций на русский язык. Сегодня на очереди счёт 04. Напоминаю, что если значение термина непонятно, а он написан синим шрифтом – смело кликайте на него, и окажетесь в посте с объяснением.

Зачем нужен счёт 04

На счете 04 учитывают нематериальные активы (НМА): товарные знаки, базы данных, компьютерные программы, ноу-хау, патенты на изобретения и прочие идентифицируемые и отделимые от других активы, не имеющие материальной формы.

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Как работает счёт 04

По своей структуре и механике работы счёт 04 идентичен счёту 01 «Основные средства». Это тоже основной активный счет, то есть его сальдо лежит в основе одноимённой статьи актива бухгалтерского баланса и представляет собой первоначальную или переоцененную стоимость нематериальных активов компании. При составлении баланса из него вычитают сальдо счёта 05 – накопленную амортизацию, доводя оценку нематериальных активов до остаточной стоимости.

По дебету счёта 04 отражается первоначальная стоимость поступивших НМА. Как правило, при этом делается проводка Дт04Кт08. Но бывают и другие варианты. Например, если НМА поступают дочерней компании от материнской, это сопровождается проводкой Дт04Кт79. О том, как составляются проводки, я рассказывал здесь.

Если НМА дооцениваются, сумма дооценки тоже относится в дебет 04: Дт04Кт83. В инструкции к счету 04 такой проводки нет, но инструкция не всегда содержит исчерпывающий перечень возможных корреспонденций счетов. Такая проводка следует из п. 21 ПБУ 14/2007 «Нематериальные активы» – вышестоящего нормативного документа.

С кредита счёта 04 списывается остаточная стоимость НМА при уценке и выбытии: продаже, дарении, утрате, прекращении использования. Технически это делается так. Сначала списывается накопленная амортизация: Дт05Кт04. Затем, если часть первоначальной стоимости не самортизирована, она относится, как правило, на прочие расходы: Дт91Кт04. Могут быть и другие варианты списания этой суммы. Например, при выявлении недостачи НМА – Дт94Кт04, а при передаче в счёт вклада в уставный капитал другой компании – Дт76Кт04.

НМА – первый вид внеоборотных активов, который в российском бухучёте разрешили не только переоценивать, но и тестировать на обесценение. Редкие главбухи, которые делают это, обычно отражают обесценение проводкой Д91К05 с выделением на счёте 05 отдельного субсчёта. С 2024 года вступит в силу новый ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», после чего тестирование НМА на обесценение станет не правом, а обязанностью бизнеса.

Внутри синтетического счёта 04 организуется аналитика по субсчетам и субконто. Субсчета обычно открываются по группам НМА, субконто – по отдельным объектам.

Что можно увидеть из оборотки по счёту 04

Вот как перевести показатели оборотно-сальдовой ведомости по счёту 04. Сальдо – первоначальная или переоцененная стоимость НМА компании на начало и конец периода. Оборот по дебету – её увеличение за период. Оборот по кредиту – остаточная стоимость выбывших НМА. Если проводилась уценка или признавалось обесценение, то здесь же сидит уменьшение первоначальной стоимости по их результатам.

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