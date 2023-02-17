Бухгалтерский учет

Как устроен бухгалтерский счёт 05 «Амортизация нематериальных активов»

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, зачем нужен счёт 05 Плана счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций и как им пользоваться.

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Как устроен бухгалтерский счёт 05 «Амортизация нематериальных активов»
Иллюстрация: «Переводчик с бухгалтерского»

Всем привет! С вами Алексей Иванов – директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам – взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям – понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций на русский язык сам себя не переведет. Придётся мне продолжить это занятие. Сегодня на очереди счёт 05. Напоминаю, что если значение термина непонятно, а он написан синим шрифтом – смело кликайте на него, и окажетесь в посте с объяснением.

Зачем нужен счёт 05

По своей структуре и механике работы счёт 05 идентичен счёту 02 «Амортизация основных средств». Это регулирующий пассивный счёт, контрарный к счёту 04 «Нематериальные активы». Его кредитовое сальдо (сумма амортизации, накопленной по нематериальным активам) при составлении бухгалтерского баланса вычитается из дебетового сальдо счёта 04 (первоначальной стоимости нематериальных активов). Разность представляет собой остаточную стоимость нематериальных активов компании, которая и указывается в балансе.

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Как работает счёт 05

Ежемесячно по кредиту счёта 05 отражается амортизация, начисленная по нематериальным активам. Дебетуемый счёт зависит от того, как использовалось амортизируемые объекты:

  • 08 – при изготовлении других нематериальных активов или основных средств;

  • 20 – в основном производстве;

  • 23 – во вспомогательном производстве (например, ремонтном цехе или гараже);

  • 25 – в общепроизводственных целях;

  • 26 – в общехозяйственных целях;

  • 29 – в обслуживающих производствах и хозяйствах (например, столовой или прачечной);

  • 44 – в коммерческих целях;

  • 79 – при получении частично самортизированных нематериальных активов от другой компании группы;

  • 97 – при использовании нематериальных активов в деятельности, связанной с предстоящими работами по договорам строительного подряда (кажется, п. 16 ПБУ 2/2008 – это последний случай, когда такая проводка ещё может использоваться. Поправьте меня в комментариях, если это не так).

О том, как составляются проводки, я рассказывал здесь.

После того, как остаточная стоимость стала равна нулю, начисление амортизации прекращается.

В дебет счёта 05 списывается накопленная по объекту нематериальных активов амортизации при выбытии: продаже, дарении, прекращении использования, передаче в уставный капитал другой организации. При этом делается проводка Дт05Кт04. Также в дебет счёта 05 относят амортизацию, которая начислена по нематериальным активам, передаваемым в другую компанию группы: Дт05Кт79.

Внутри синтетического счёта 05 организуется аналитика по субконто конкретных инвентарных объектов. При необходимости можно вводить субсчета – например, в той же детализации групп нематериальных активов как на счёте 04.

Что можно увидеть из оборотки по счёту 05

Оборотно-сальдовая ведомость может составляться не только по синтетическим счетам, но и по аналитике конкретного счёта. Вот как перевести показатели оборотки по счёту 05. Сальдо – накопленная за весь срок эксплуатации амортизация на начало и конец периода. Оборот по дебету – это амортизация выбывших объектов. Оборот по кредиту – начисленная амортизация за период. Сопоставляя сальдо 04 и 05 счетов в аналитике конкретных объектов, можно видеть степень их самортизированности.

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