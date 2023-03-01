Резервы под обесценение финансовых вложений: инструкция по применению

Что такое финансовые вложения

Это долговые и долевые ценные бумаги, которые в будущем принесут выгоду в форме процентов, дивидендов или прироста их стоимости. В частности, к финансовым вложениям относят (п. 3 ПБУ 19/02):

Покупку государственных, муниципальных и корпоративных ценных бумаг. В том числе в состав финансовых вложений входят облигации и векселя, если по ним определена стоимость и дата погашения. Исключение – выкуп собственных акций и выдача собственных векселей в качестве оплаты за товары, работы, услуги. Вклады в уставные капиталы других организаций. Выдачу займов. Размещение средств на депозитах в кредитных организациях. Покупку дебиторской задолженности.

Финансовые вложения в бухучёте отражаются на одноимённом счёте 58.

Для чего нужен резерв под обесценение финансовых вложений

Если стоимость финансовых вложений снизилась по сравнению с первоначальными затратами на приобретение, это необходимо отразить в бухучёте. Порядок зависит от того, к какой категории относятся финвложения.

К финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, относят, например, акции крупных компаний, которые торгуются на бирже. Организация должна отражать такие вложения в бухучёте на конец каждого отчётного периода, исходя из их рыночной цены. Для акций это будут биржевые котировки на отчётную дату. Резерв под обесценение по таким финвложениям не создаётся.

Финансовые вложения, по которым рыночная стоимость не определяется – это, например, ценные бумаги непубличных компаний, которые не представлены на бирже, или выданные займы. Такие финвложения нужно отражать на счёте 58 по первоначальной стоимости (п. 21 ПБУ 19/02) ,а при снижении их текущей стоимости относительно первоначальной резерв – создавать резерв под обесценение.

Когда нужно создавать резерв под обесценение финансовых вложений и как определить его величину

Компания должна регулярно проверять на обесценение финансовые вложения, по которым не определяется рыночная стоимость, если есть признаки их обесценения. Например, если организация, акции которой у вас есть, перестала платить дивиденды или ее объявили банкротом. Такую проверку нужно проводить не реже, чем раз в год по состоянию на 31 декабря. А если организация формирует промежуточную бухгалтерскую отчётность, то можно проводить проверку на обесценение и чаще – ежеквартально или ежемесячно (п. 38 ПБУ 19/02).

Резерв нужно создавать, если одновременно присутствуют три признака обесценения финансовых вложений (п. 37 ПБУ 19/02): 1. Расчётная стоимость финансового вложения в течение года существенно снижалась. 2. На две отчётных даты подряд расчётная стоимость вложения была существенно ниже учётной. 3. У компании на отчётную дату нет информации, которая даёт основание полагать, что расчётная стоимость финансового вложения в будущем будет расти.

Критерии существенности компания должна определить самостоятельно и отразить в учётной политике. Это может быть снижение расчётной стоимости по сравнению с учётной на определённый процент.

Порядок определения расчётной стоимости зависит от вида финансового вложения и той информации, которая есть у организации. Например, компания выдала заём, а затем финансовое положение заёмщика ухудшилось, и он перестал платить по долгу. В таких случаях проблемные долги иногда продают коллекторским агентствам. Расчётной стоимостью займа будет та сумма, за которую коллекторы готовы выкупить его по состоянию на отчётную дату. Бывает, что организация вложилась в акции, не торгуемые на бирже, а потом у компании, выпустившей акции, появились признаки банкротства. Здесь лучше обратиться к эксперту, чтобы он оценил стоимость акций исходя из текущего финансового положения эмитента.

В любом случае сумма резерва под обесценение финансовых вложений будет равна разнице между их учётной и расчётной стоимостью.

Компании, которые ведут упрощённый бухучёт, имеют право не создавать резервы под обесценение финансовых вложений, если расчёт суммы резерва для них затруднителен (п. 19 ПБУ 19/02). Но если такая компания решит формировать резервы, она должна раскрывать информацию о них в отчётности на общих основаниях.

Как отразить резерв под обесценение финансовых вложений в бухгалтерском учёте

Резерв под обесценение финансовых вложений учитывают на счёте 59 «Резерв под обесценение вложений в ценные бумаги». Формирование резерва относят на прочие расходы:

Дт 91.2 Кт 59

Если при последующих проверках стоимость финансового вложения снизится ещё больше, нужно будет увеличить стоимость резерва, отразив эту операцию в учёте такой же проводкой.

Возможна и обратная ситуация, когда расчётная стоимость резерва на следующую отчётную дату вырастет. Например, улучшилось финансовое положение компании-эмитента и эксперт сделал вывод, что её акции теперь стоят дороже.Тогда нужно восстановить резерв, и отнести разницу на прочие доходы:

Дт 59 Кт 91.1

Такая же операция с отнесением на прочие доходы будет при выбытии финансового вложения, под обесценение которого был ранее создан резерв.

Пример 1. В 2020 году компания «Старт» приобрела 100 акций АО «Полёт», не торгуемых на бирже, по цене 1800 руб. за акцию. Согласно учётной политике компании «Старт» существенным считается снижение расчётной стоимости финансовых вложений более, чем на 5% по сравнению с учётной стоимостью. Компания «Старт» формирует промежуточную квартальную бухгалтерскую отчётность и ежеквартально проверяет финансовые вложения на обесценение. Учётная стоимость финансового вложения в акции АО «Полёт»: УС = 100 акций х 1 800 руб. / акция = 180 000 руб. За первый квартал 2022 года АО «Полёт» не заплатило дивиденды по акциям. Независимый оценщик проанализировал отчётность АО «Полёт» и сделал вывод о снижении рыночной цены их акций на 31.03.2022 до 1 500 руб. за штуку. Таким образом, расчётная стоимость финансового вложения на 31.03.2022: РС1 = 100 акций х 1 500 руб. / акция = 150 000 руб. За второй квартал 2022 года ООО «Старт» также не получило дивиденды от АО «Полёт». По данным оценщика, акции АО «Полёт» стали стоить ещё меньше – 1 350 рублей за штуку. Расчётная стоимость вложений на 30.06.2022: РС2 = 100 акций х 1350 руб. / акция = 135 000 руб. ООО «Старт» сформировало на 30.06.2022 резерв под обесценение финансовых вложений: Дт 91.2 Кт 59 = 45 000 руб. (180 000 руб. – 135 000 руб.) Но за третий квартал 2022 года АО «Полёт» улучшило свои финансовые показатели и заплатило дивиденды, хотя и в меньшей сумме, чем в 2021 году. По информации оценщика стоимость одной акции компании на 30.09.2022 составила 1 600 руб. Следовательно, расчётная стоимость вложений на 30.09.2022 также выросла: РС3 = 100 акций х 1 600 руб. / акция = 160 000 руб. Поэтому ООО «Старт» частично восстановило ранее созданный резерв: Дт 59 Кт 91.1 = 25 000 руб. (160 000 руб. – 135 000 руб.)

Учёт разниц по ПБУ 18/02 в связи с формированием резерва под обесценение финансовых вложений

Для всех компаний, кроме профессиональных участников рынка ценных бумаг, резервы под обесценение финансовых вложений не учитываются при расчёте налога на прибыль (п. 10 ст. 270 НК РФ). Поэтому при создании таких резервов возникают временные вычитаемые налоговые разницы (ВВР).

Пример 2. Воспользуемся условиями примера 1 и предположим, что ООО «Старт» платит налог на прибыль по стандартной ставке 20%. При формировании резерва на 30.06.2022 в бухгалтерском учете возникает ВВР и признается соответствующая сумма отложенного налогового актива (ОНА): Дт 09 Кт 68 = 9 000 руб. (45 000 руб. х 20%) На 30.09.2022 резерв был частично восстановлен. Поэтому ВВР уменьшилась на 25 000 руб., а ОНА – на 5 000 руб.: Дт 68 Кт 09 = 5 000 руб. (25 000 руб. х 20%)

Резерв под обесценение финансовых вложений в бухгалтерской отчётности

Сумму финансовых вложений компании нужно отражать в балансе за вычетом начисленных резервов.

Пример 3. Воспользуемся условиями примера 1. Компания «Старт» приобрела акции АО «Полёт» на длительный срок – более 12 месяцев. Поэтому эту сумму нужно отражать по строке 1170 баланса. С момента приобретения и на все отчётные даты до 31.03.2022 включительно сумма по этой строке равнялась учётной стоимости акций – 180 000 руб. На 30.06.2022 компания «Старт» сформировала резерв в сумме 45 000 руб. Поэтому показатель по строке «Финансовые вложения» уменьшился: Стр.1170 = 135 000 руб. (180 000 руб. – 45 000 руб.) На 30.09.2022 резерв сократился до 20 000 руб. Поэтому сумма финансовых вложений в балансе выросла: Стр. 1170 = 160 000 руб. (180 000 руб. – 20 000 руб.)

В бухгалтерской отчётности необходимо раскрывать следующую информацию о резервах под обесценение финансовых вложений (п. 41, 42 ПБУ 19/02) :

вид вложения;

суммы созданных, восстановленных и использованных за период резервов.

Сведения нужно включать в отчётность отдельно по резервам, созданным по долгосрочным и краткосрочным финансовым вложениям.

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