Бухгалтерский учет

Как устроен бухгалтерский счёт 07 «Оборудование к установке»

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, зачем нужен счёт 07 Плана счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций и как им пользоваться.

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Как устроен бухгалтерский счёт 07 «Оборудование к установке»
Иллюстрация: «Переводчик с бухгалтерского»

Всем привет! С вами Алексей Иванов – директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам – взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям – понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Продолжаю переводить План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций на русский язык. Сегодня расскажу о счёте 07. Напоминаю, что если значение термина непонятно, а он написан синим шрифтом – смело кликайте на него, и окажетесь в посте с объяснением.

Зачем нужен счёт 07

Счёт 07 используется застройщиками. Остальные с ним обычно не сталкиваются. На этом счете отражается оборудование, которое приобретено для установки в строящиеся объекты. Речь идет о ситуациях, когда строится не просто пустое здание, а объект для выполнения определённых задач заказчика «под ключ». В этом случае внутри нужно будет смонтировать оборудование, которое станет неотделимой частью здания. Например, если застройщик должен ввести в эксплуатацию цех, то оборудованием к установке может быть:

  • конвейерная линия, установленная на отдельном фундаменте;

  • стационарные кран-балки для перемещения грузов по цеху;

  • контрольно-измерительная аппаратура: датчики и счётчики, вмонтированные в стены и полы.

Главное отличие оборудования к установке от других капитальных вложений в том, что конструктивно оно является частью строящегося объекта основных средств. А, например, отдельно стоящие станки и другое производственное оборудование можно переместить в другое здание, поэтому они будут самостоятельными инвентарными объектами.

Подарок нашим читателям: онлайн-курс Алексея Иванова «Бухгалтерия для бизнеса» из 26 видео. В нем простым языком с примерами рассказывается о том, как понимать бухгалтерские отчёты и использовать их для управления бизнесом.

Как работает счёт 07

Это основной активный счёт, его дебетовое сальдо включается в сумму по статье «Основные средства» в бухгалтерском балансе.

По дебету счёта 07 отражается фактические затраты, связанные с поступлением оборудования к установке. Формируются они так же, как и для других капвложений. Как правило, при этом делается проводка Дт07Кт60,71,76 – в зависимости от того, как приобреталось оборудование к установке. Альтернативный способ – отражать приобретение оборудования к установке через счёт 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» аналогично запасам (Дт07К15). Я расскажу о нём, когда буду комментировать счёт 15.

Бывают и другие варианты поступления оборудования к установке в компанию. Например, если его передают в качестве вклада учредителей в уставный капитал, это сопровождается проводкой Дт07Кт75. Если от дочерней или материнской организации – Д07К79. А при самостоятельном изготовлении – Д07К20,23. При приобретении оборудования к установке за счёт кредитов или займов, в фактические затраты нужно включить проценты, начисленные до принятия к учёту: Д07К66,67. О том, как составляются проводки, я рассказывал здесь.

С кредита счёта 07 стоимость оборудования к установке списывается при выбытии: продаже, дарении, частичной или окончательной ликвидации (Дт91Кт07), утрате по результатам инвентаризации (Дт94Кт07) или передаче неиспользованных остатков в производство (Д23,20К07). Но основной путь эволюции оборудования к установке – стать частью капитальных вложений (Дт08К07), чтобы затем сформировать первоначальную стоимость построенного здания.

Внутри синтетического счёта 07 организуется аналитика по субконто в разрезе мест хранения и наименований оборудования к установке.

Что можно увидеть из оборотки по счёту 07

Вот как перевести показатели оборотно-сальдовой ведомости по счёту 07. Сальдо – фактическая себестоимость оборудования к установке, не переданного в монтаж на начало и конец периода. Оборот по дебету – её увеличение за период. Оборот по кредиту – фактическая стоимость переданного в монтаж и выбывшего по другим основаниям оборудования к установке за период.

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