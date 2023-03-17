Что такое постоянные и временные разницы в ПБУ 18/02

Всем привет! С вами Алексей Иванов – директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам – взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям – понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Сегодня сделаю паузу в переводе План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций на русский язык, потому что следующий по порядку счёт 09 «Отложенные налоговые активы» предназначен для учёта объектов, которые связаны с ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций». Я решил, что сначала стоит изложить суть этого стандарта, а потом можно будет вернуться к Плану счетов.

За почти 20 лет существования этого ПБУ оно заработало славу одного из самых сложных и самого нелюбимого российскими бухгалтерами. Я много раз слышал, что оно искажает бухгалтерский учёт (БУ) и смешивает его с налоговым учётом (НУ). На самом деле, его задача ровно обратная – проинформировать пользователя финансовой отчётности о том, что из-за уже произошедших событий задолженность по налогу на прибыль в будущих периодах окажется больше или меньше, чем пользователь ожидает увидеть, исходя из суммы прибыли в отчёте о финансовых результатах. Это происходит из-за разной оценки и разных моментов признания доходов и расходов в БУ и НУ.

Пример. ООО «Рога и копыта» не применяет ПБУ 18/02. В отчётном году его прибыль в бухучёте составила 500 тыс. руб., а кредиторская задолженность по налогу на прибыль на конец года – 100 тыс. руб. Пусть в этом году БУ полностью совпал с НУ. Инвестор анализирует финансовую отчётность и ожидает, что при такой же прибыли в следующем году компания заплатит те же 100 тыс. руб. налога на прибыль по ставке 20%. Это его устраивает, и он инвестирует. А в следующем году оказывается, что при бухгалтерской прибыли 500 тыс. руб. нужно заплатить 230 тыс. рублей налога. Это произошло, потому что на балансе компании есть акции Зимбабвийской бананодобывающей корпорации, по которым еще в позапрошлом году были начислены дивиденды – 1 млн руб. (облагаются по ставке 13%). И только сейчас они поступили на счет «Рогов и копыт». В БУ дивиденды признаются доходом в момент начисления, а в НУ – в момент уплаты. Финансовая отчётность не проинформировала инвестора о том, что такой облагаемый доход появится. И инвестор не смог купить себе новую зимнюю резину, на которую очень рассчитывал.

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Применение ПБУ 18/02 позволяет предупредить пользователя о том, что у компании есть активы и обязательства, которые повлияют на сумму налога в будущем. Для этого выделяется два основных вида разниц:

Постоянные. Временные.

Постоянные разницы возникают из-за разной оценки доходов и расходов в БУ и НУ. Например, представительские расходы в БУ признаются полностью, а в НУ – только в пределах 4% от расходов на оплату труда. А стоимость подарка от учредителя, который владеет более 50% уставного капитала, признается доходом в БУ, но не признается в НУ. Постоянные разницы приводят к тому, что в отчётном периоде бухгалтерская прибыль отличается от налогооблагаемой, но на следующие периоды не влияют.

Временные разницы связаны с тем, что доходы и расходы в БУ и НУ признаются в разных отчётных периодах. Есть два вида таких разниц:

Вычитаемые временные разницы (ВВР). Налогооблагаемые временные разницы (НВР).

ВВР возникают, если доходы в БУ признаются позже, чем в НУ, или расходы в БУ признаются раньше, чем в НУ. Например, получение предоплаты за продукцию организацией, которая применяет кассовый метод, или продажа основных средств с убытком.

НВР возникают, если доходы в БУ признаются раньше, чем в НУ, или расходы в БУ признаются позже, чем в НУ. Например, НВР формируют начисленные, но не выплаченные дивиденды по принадлежащим компании акциям, или проценты по кредиту, взятому на приобретение инвестиционных активов.

ВВР приведёт к тому, что в будущем налогооблагаемая прибыль уменьшится по сравнению с бухгалтерской. НВР – наоборот.

Влияние ВВР и НВР на финансовую отчётность производится через связанные с ними объекты – отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства. О них расскажу отдельно.

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