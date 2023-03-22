Как создавать, корректировать и использовать резервы под обесценение запасов в бухгалтерском учёте

Кто, когда и зачем должен создавать резерв под обесценение запасов

В соответствии с п. 28 ФСБУ 5/2019 организация должна на каждую отчётную дату переоценивать свои запасы. Для этого сравнивают две величины:

1. Фактическая себестоимость запасов, по которым их приняли к учёту при покупке или создании.

2. Чистая стоимость продажи запасов.

Чистая стоимость – это возможная цена, по которой компания может реализовать запасы за вычетом расходов, связанных с продажей. Для сырья и материалов нужно взять для расчёта долю в цене реализации продукции или услуг, для которых компания использует эти запасы. Если цену реализации запасов определить сложно, можно использовать для сравнения чистую стоимость продажи, равную текущей цене приобретения аналогичных запасов (п. 29 ФСБУ 5/2019).

Если чистая стоимость запасов оказалась ниже фактической себестоимости – нужно признать обесценение. Например, такая ситуация может возникнуть, если запасы морально устарели или их рыночная стоимость снизилась. Обесценение запасов отражается путём создания резерва, который равен разности между их фактической себестоимостью и чистой стоимостью продажи (п. 30 ФСБУ 5/2019).

В бухгалтерской отчётности стоимость запасов показывают за вычетом резерва под их обесценение. Таким образом, в отчётность будет включена достоверная информация о запасах компании, которая соответствует текущей ситуации на рынке.

Организации, которые ведут упрощённый бухучёт, имеют право не проверять запасы на обесценение и оценивать их по фактической себестоимости на все отчётные даты с момента покупки и до выбытия (п. 32 ФСБУ 5/2019).

Но организация с упрощённым учётом тоже может переоценивать запасы и создавать резервы под их обесценение, если руководитель решит, что это необходимо для объективного отражения финансовых показателей в отчётности.

Некоммерческие организации учитывают все запасы, которые они используют для основной деятельности, только по фактической себестоимости (п. 33 ФСБУ 5/2019).

Как отразить в бухгалтерском учёте создание резерва под обесценение запасов

Резерв под обесценение запасов (далее по тексту – резерв) нужно учитывать на счёте 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей». Если у организации есть несколько категорий запасов, то удобно открыть для каждой из них отдельный субсчёт, например:

14.1 «Резервы под обесценение материалов»

14.2 «Резервы под обесценение товаров»

14.3 «Резервы под обесценение готовой продукции»

Создание резерва относят на расходы текущего периода: Дт 91.2 Кт 14.

Для упрощения во всех примерах далее будем считать, что компания работает без НДС.

Пример 1. ООО «МегаТрейд» приобрело в январе 2022 года 100 ноутбуков по цене 50 000 руб. за единицу. До конца 2022 года было продано 60 ноутбуков по цене 65 000 руб. за единицу. В декабре 2022 года на рынке появилась новая модель из этой линейки, и теперь оставшиеся ноутбуки можно продать не более, чем по 45 000 руб. Расходы компании на продажу одного ноутбука – 2 000 руб. Сумма обесценения (ОБ) на оставшиеся 40 ноутбуков: ОБ = 40 шт. х (50 000 руб./шт. – (45 000 руб./шт. – 2 000 руб./шт.)) = 40 шт. х 7 000 руб./шт. = 280 000 руб. На всю эту сумму бухгалтер сделал 31.12.2022 проводку по формированию резерва: Дт 91 Кт 14.2 280 000 руб. При этом сальдо по дебету счёта 41 в части непроданных ноутбуков осталось неизменным: 40 шт. х 50 000 руб./шт. = 2 000 000 руб. В балансе по строке 1210 на 31.12.2022 ноутбуки были отражены за вычетом начисленного резерва: Стр. 1210 = 2 000 000 руб. – 280 000 руб. = 1 720 000 руб.

Как корректировать и использовать резерв под обесценение запасов

После создания резерва в последующих отчётных периодах возможны три варианта развития событий:

На следующую отчётную дату чистая стоимость продажи запасов снизилась ещё больше. В этом случае нужно сделать дополнительную проводку по начислению резерва, как и при его первичном формировании. На следующую отчётную дату чистая стоимость продажи запасов выросла. Тогда нужно восстановить резерв по всем запасам этого вида. Но балансовая стоимость запасов в любом случае не должна стать выше их фактической себестоимости, сформированной при покупке. Запасы были реализованы или использованы другим способом, например, списаны в производство. В этом случае нужно восстановить резерв в части, относящийся к реализованным (списанным) запасам.

Восстановление резерва относят на уменьшение расходов текущего периода (п. 31 ФСБУ 5/2019): Дт 14 Кт 91.2.

Пример 2. Воспользуемся условиями примера 1 и предположим, что компания «МегаТрейд» сдаёт бухгалтерскую отчётность ежеквартально, а значит – должна переоценивать запасы на последнюю дату каждого квартала. По состоянию на 31.03.2023 чистая стоимость каждого из 40 оставшихся ноутбуков снизилась ещё на 2 000 руб. Бухгалтер сделал на эту дату проводку по доначислению резерва: Дт 91.2 Кт 14.2 80 000 руб. (2 000 руб./шт. х 40 шт.) 10.04.2023 компания продала оптовой фирме 20 ноутбуков по сниженной цене 40 000 руб. Проводки в эту дату были следующие: Дт 62.1 Кт 90.1 800 000 руб. (40 000 руб.руб./шт. х 20 шт.) – учтена выручка от реализации. Дт 90.2 Кт 41 1 000 000 руб. (50 000 руб./шт. х 20 шт.) – списана фактическая себестоимость реализованных ноутбуков. Дт 14.2 Кт 91.2 180 000 руб. ((7 000 руб./шт. + 2 000 руб./шт. ) х 20 шт.) – восстановлен резерв под обесценение запасов по проданным ноутбукам.

Информацию о резерве под обесценение запасов и его изменениях за отчётный период нужно отразить в таблице 4.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах.

Организации, которые ведут упрощённый бухучёт, имеют право не составлять данные пояснения, но могут делать это добровольно, если информация о запасах и резервах существенна для оценки финансового положения компании.

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