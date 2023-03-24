Что такое постоянные налоговые доходы и расходы в ПБУ 18/02

Всем привет! С вами Алексей Иванов – директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам – взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям – понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Продолжаю рассказывать о ПБУ 18/02 «Учет расчётов по налогу на прибыль организаций». Оно написано с оглядкой на международный стандарт финансовой отчётности МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль». Но Минфин зачем-то «улучшил» исходник, добавив в него категорию «постоянные разницы». Из-за выделения этой категории методика определения налога на прибыль в российском бухучёте с самого начала действия ПБУ 18/02 отличалась от международной. Причем отличалась повышенной (и совершенно не нужной) сложностью.

С 2020 года в ПБУ 18/02 добавили альтернативный вариант расчёта налога — так называемый балансовый метод (Balance Sheet Method). Как он работает — напишу отдельно, но по сути это и есть подход IAS 12. При его применении постоянные разницы не оказывают влияния на финансовую отчётность. Но так как старый вариант расчёта налога не убрали, мы продолжаем жить с атавизмом в виде постоянных разниц. А его наличие приводит к ещё более уродливым конструкциям, от которых у бухгалтера дергается глаз: ПНР и ПНД.

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Постоянный налоговый расход (ПНР) — сумма, на которую налог на прибыль к уплате в отчётном периоде больше, чем можно подумать, умножив бухгалтерскую прибыль на ставку налога. ПНР возникает, если в отчётном периоде доходы в бухгалтерском учёте были меньше, чем в налоговом или расходы были больше. В результате этого чего возникла постоянная разница, и налогооблагаемая прибыль получилась больше бухгалтерской. Эта разница в будущем уже не повлияет на финансовую отчётность. ПНР — произведение такой разницы на ставку налога.

Пример. В 2021 году ООО «Рога и копыта» схлопотало штраф за налоговые схематозы 500 тыс. руб. При этом доходы за год составили 800 тыс. руб., а расходов для простоты примера не было. В бухгалтерском учёте такой штраф — это прочий расход, который уменьшит прибыль. Итого бухгалтерская прибыль — 300 тыс. руб. Если начислить налог, исходя из неё, он будет равен 60 тыс. руб. (300 тыс. руб. * 20%). В налоговом учёте такой штраф не признается расходом и не уменьшает прибыль. Итого налогооблагаемая прибыль — 800 тыс. руб. Соответственно, налог к уплате — 160 тыс. руб. (800 тыс. руб. * 20%). Между бухгалтерским и налоговым учётами возникла постоянная разница 500 тыс. руб. (800 тыс. руб. - 300 тыс. руб.), из-за которой нужно признать ПНР 100 тыс. руб. (500 тыс. руб. * 20%). После его отражения налог на прибыль в бухгалтерском учёте станет таким же, как в налоговом — 160 тыс. руб.

Постоянный налоговый доход (ПНД) — та же история, но с обратным знаком. Он признаётся, когда в отчетном периоде доходы в бухгалтерском учёте были больше чем в налоговом или расходы были меньше. В результате этого возникла постоянная разница и налогооблагаемая прибыль получилась меньше бухгалтерской. С такими ситуациями составители ПБУ 18/02 натурально сели в лужу, посчитав, что Налоговый кодекс их не содержит. Поэтому первая редакция не содержала понятия ПНД. А хоть таких ситуаций и немного, но они есть: например, расходы на приобретение земельных участков.

Кстати до 2020 года ПНР и ПНД назывались по-другому: ПНО (постоянные налоговые обязательства) и ПНА (постоянные налоговые активы). Это добавляло шарму и без того неподражаемому ПБУ 18/02. Активы и обязательства должны отражаться в бухгалтерском балансе, а не изменять сумму налога к уплате в отчёте о финансовых результатах. Не прошло и 20 лет, как Минфин заметил оплошность и исправил. Ну как исправил — ПНД и ПНД все же никакие не доходы и расходы. А тот самый хвост, с которым изредка рождаются и современные люди.

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