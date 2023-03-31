Что такое отложенные налоговые активы в ПБУ 18/02

Всем привет! С вами Алексей Иванов – директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам – взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям – понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Продолжаю рассказывать о ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций». Я уже рассказал о постоянных и временных разницах и о том, как постоянные разницы влияют на финансовую отчётность через признание постоянных налоговых доходов и расходов. Пора объяснить, как на финансовую отчётность влияют временные разницы.

Напомню, что ПБУ 18/02 выделяет два вида временных разниц:

Вычитаемые (ВВР), которые возникают, если доходы в бухгалтерском учёте (БУ) признаются позже, чем в налоговом учёте (НУ), или расходы в БУ признаются раньше, чем в НУ. Налогооблагаемые (НВР), которые возникают, если доходы в БУ признаются раньше, чем в НУ, или расходы в БУ признаются позже, чем в НУ.

Сама по себе временная разница любого вида не является объектом бухгалтерского учёта – это просто информация о том, что доход или расход в БУ признан раньше, чем в НУ или наоборот. Но из-за этой разницы в бухучёте признается так называемый отложенный налог – сумма, которая уменьшит или увеличит налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет в будущем. Сегодня расскажу о первом случае, и начну сразу с примера.

Пример. В декабре 2020 года ООО «Рога и копыта» купило копытообрабатывающий станок для своего производства за 500 000 руб. Срок полезного использования станка – 5 лет. В декабре 2022 году станок пришлось продать за 200 000 руб. За 2 года эксплуатации начислено 200 000 руб. амортизации (по 100 000 руб. в год), остаточная стоимость составила 300 000 руб.. Таким образом, убыток от продажи составил 100 000 руб. В БУ в декабре 2022 года сформировался сначала прочий расход, а потом и убыток на всю эту сумму. А вот в НУ этот убыток нужно списывать в течение оставшегося срока полезного использования – так велит ст. 268 НК РФ. Поэтому между учётами возникает ВВР, которая будет уменьшаться в течение трёх последующих лет. Из-за этого налоговая база по налогу на прибыль в 2023-2025 годах уменьшится на 100 000 руб., а сам налог при ставке 20% – на 20 000 руб.

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Чтобы предупредить пользователя финансовой отчётности об этом, в ПБУ 18/02 вводится понятие отложенного налогового актива (ОНА) – части отложенного налога, которая уменьшит налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет в будущем. Эта сумма признается в активе бухгалтерского баланса, а в пассиве отражается увеличение задолженности перед бюджетом, рассчитанной, исходя из бухгалтерской прибыли и налоговой ставки. Последний показатель в ПБУ 18/02 называется условным расходом по налогу на прибыль. Теперь квалифицированный пользователь понимает, что сумма ОНА – это будущее уменьшение кредиторки. ОНА в бухучёте отражается на одноимённом счёте 09, а в финансовой отчётности формирует отдельную статью в разделе I «Внеоборотные активы» бухгалтерского баланса.

Продолжение примера. Кроме доходов от продажи станка «Рога и копыта» получили в 2022 году 500 000 руб. выручки. Итого в НУ доходы – 700 000 руб., расходы – 100 000 руб. (амортизация), прибыль – 600 000 руб. Налог к уплате – 120 000 руб. А в БУ доходы – 700 000 руб., расходы – 400 000 руб., прибыль – 300 000 руб., ВВР – 300 000 руб., ОНА – 60 000 руб. (300 000 руб. * 20%)

Покажу с проводками – так нагляднее: Д 99 К 68 60 000 руб. (300 000 руб. * 20%) – отражен условный расход по налогу; Д 09 К 68 60 000 руб. – признан ОНА. В результате сальдо счета 68 показывает реальную задолженность по налогу (120 000 руб.), она же зафиксирована в пассиве баланса. А сальдо счета 09 формирует статью «ОНА» в активе баланса, показывая будущее уменьшение задолженности по мере признания убытка в НУ и списания ОНА.

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