Как устроен бухгалтерский счёт 09 «Отложенные налоговые активы»

Всем привет! С вами Алексей Иванов – директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам – взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям – понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Возвращаюсь к переводу Плана счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций на русский язык. В прошлый раз рассказал о том, что такое отложенные налоговые активы (ОНА) – теперь можно и счёт, на котором они учитываются, рассмотреть. Напоминаю, что если значение термина непонятно, а он написан синим шрифтом – смело кликайте на него, и окажетесь в посте с объяснением.

Зачем нужен счёт 09

Счет 09 используется для учёта ОНА – части отложенного налога, которая уменьшит налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет в будущем. Такой отложенный налог возникает, когда между бухгалтерским учётом (БУ) и налоговым учётом (НУ) возникают вычитаемые временные разницы (ВВР).

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Как работает счёт 09

Это основной активный счёт, его дебетовое сальдо включается в сумму по статье «Отложенные налоговые активы» в бухгалтерском балансе.

По дебету счёта 09 отражается увеличение сумм ОНА, когда доходы в БУ признаются позже, чем в НУ, или расходы в БУ признаются раньше, чем в НУ: Дт09Кт68. С кредита счёта 09 списывается уменьшение сумм ОНА, когда ВВР уменьшается по мере признания соответствующих доходов и расходов: Дт68Кт09. Также сумма ОНА списывается при выбытии объекта бухгалтерского учёта, в оценке которого она возникла: Д99К09.

О том, как составляются проводки, я рассказывал здесь.

Пример. Начну с пояснения. Статья 283 НК РФ разрешает переносить убыток на будущее – уменьшать сумму прибыли будущих налоговых периодов на убытки прошлых лет. В 2017-2024 годах допускается уменьшать годовую налогооблагаемую прибыль за счёт переноса убытков прошлых лет не больше, чем на 50%. В бухгалтерском учёте такого механизма, естественно, нет. Естественно, потому что он противоречит допущению временной определенности фактов хозяйственной жизни, которое предписывает признавать факты хозяйственной жизни в бухучёте строго в тех периодах, в которых они произошли. Поэтому при получении в НУ убытка, который может быть перенесён на будущее, возникает ВВР, и в БУ нужно признать ОНА. А теперь сам пример. По итогам 2020 года ООО «Рога и копыта» понесло убыток 300 000 руб. (одинаковый в БУ и НУ). В 2021 году получена прибыль в сумме 400 000 руб. (одинаковая в БУ и НУ). Убыток 2020 года перенесен на уменьшение налогооблагаемой прибыли 2021 года. С учётом ограничения в 50% налогооблагаемой прибыли перенести получилось 200 000 руб. Из-за этого в 2020 году возникла ВВР в размере 300 000 руб., которая в конце 2021 года уменьшилась до 100 000 руб. 31.12.2020 Дт09К68 60 000 руб. (300 000 руб. * 20%) – признан ОНА. 31.12.2021 Д68К09 40 000 руб. (200 000 руб. * 20%) – списана часть ОНА, относящаяся к перенесённому убытку. Сальдо счёта 09 – 20 000 руб. (100 000 руб. * 20%) – показывает сумму отложенного налога, которая уменьшит налог к уплате в бюджет в следующих периодах, когда компания получит прибыль и сможет перенести оставшуюся часть убытка 2020 года.

Внутри синтетического счёта 09 организуется аналитический учёт – в разрезе видов активов или обязательств, в оценке которых возникла ВВР. В нашем примере главбух «Рогов и копыта» завел бы субконто «Убытки прошлых лет».

Что можно увидеть из оборотки по счёту 09

Вот как перевести показатели оборотно-сальдовой ведомости по счёту 09. Сальдо – остаток ОНА на начало и конец периода. Оборот по дебету – увеличение ОНА за период. Оборот по кредиту – уменьшение или полное погашение ОНА за период.

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