Бухгалтерский учет

Что такое отложенные налоговые обязательства в ПБУ 18/02

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов продолжает объяснять, как работает нелюбимое многими бухгалтерами ПБУ 18/02. На очереди отложенные налоговые обязательства – вторая категория, которая удостоилась отдельного синтетического счёта в Плане счетов и собственной статьи в бухгалтерском балансе.

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Что такое отложенные налоговые обязательства в ПБУ 18/02
Иллюстрация: «Переводчик с бухгалтерского»

Всем привет! С вами Алексей Иванов – директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам – взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям – понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Продолжаю разбирать ПБУ 18/02 «Учет расчётов по налогу на прибыль организаций». Я уже рассказал о постоянных и временных разницах, постоянных налоговых доходах и расходах и отложенных налоговых активах. Сегодня речь пойдет об антиподе последних, который тоже связан с влиянием временных разниц на финансовую отчётность.
Напомню, что ПБУ 18/02 выделяет два вида временных разниц:

  1. Вычитаемые (ВВР), которые возникают, если доходы в бухгалтерском учете (БУ) признаются позже, чем в налоговом учете (НУ), или расходы в БУ признаются раньше, чем в НУ.

  2. Налогооблагаемые (НВР), которые возникают, если доходы в БУ признаются раньше, чем в НУ, или расходы в БУ признаются позже, чем в НУ.

Сама по себе временная разница любого вида не является объектом бухгалтерского учёта – это просто информация о том, что доход или расход в БУ признан раньше, чем в НУ или наоборот. Но из-за этой разницы в бухучёте признается так называемый отложенный налог – сумма, которая уменьшит или увеличит налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет в будущем. О первом случае я уже рассказывал, сегодня разберу второй. Как и обещал, разовью мысль о том, что происходит с отложенным налогом после того, как налогооблагаемая и бухгалтерская прибыли сравниваются.

Подарок нашим читателям: онлайн-курс Алексея Иванова «Бухгалтерия для бизнеса» из 26 видео. В нем простым языком с примерами рассказывается о том, как понимать бухгалтерские отчёты и использовать их для управления бизнесом.

Пример.

На балансе ООО «Рога и копыта» есть акции Мухозасиженского металлургического комбината, по которым 30.11.2022 были начислены дивиденды – 500 тыс. руб. 31.01.2023 эта сумма поступила на счёт «Рогов и копыт». В БУ дивиденды признаются доходом в момент начисления, а в НУ – в момент уплаты. Поэтому даже при полном отсутствии других налогооблагаемых доходов в январе 2023 года, придется уплатить 65 тыс. руб. налога на прибыль по ставке 13%.

Чтобы предупредить пользователя финансовой отчётности об этом, в ПБУ 18/02 вводится понятие отложенного налогового обязательства (ОНО) – части отложенного налога, которая увеличит налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет в будущем. Эта сумма признается в пассиве бухгалтерского баланса. Теперь квалифицированный пользователь понимает, что сумма ОНО – это будущее увеличение кредиторки перед бюджетом. ОНО в бухучёте отражается на одноимённом счете 77, а в финансовой отчётности формирует отдельную статью в разделе VI «Долгосрочные обязательства» бухгалтерского баланса.

Продолжение примера.

30.11.2022 в БУ признается прочий доход в сумме начисленных дивидендов и соответствующая сумма прибыли:

Д 76 К 91 500 тыс. руб.
Д 91 К 99 500 тыс. руб.

С бухгалтерской прибыли начисляется условный расход по налогу:

99 К 68 65 тыс. руб.

Но платить налог придется только при поступлении денег. Между БУ и НУ образуется НВР – 500 тыс. руб., которая приводит к признанию ОНО:

Д 68 К 77 65 тыс. руб. (500 тыс. руб. * 13%).

Благодаря отражению ОНО сальдо счёта 68 на 30.11.2022 показывает реальную задолженность перед бюджетом (0 руб.). При этом пользователь видит, что в будущем придется заплатить 65 тыс. руб. – об этом сигнализирует статья «ОНО» в бухгалтерском балансе.

31.01.2023 деньги поступают на счет «Рогов и копыт», доход отражается в НУ и НВР погашается – налогооблагаемая прибыль «догнала» бухгалтерскую. Пора списывать ОНО:

Д 77 К 68 65 тыс. руб.

В результате сальдо счета 68 на 31.01.2023 показывает реальную задолженность по налогу (65 тыс. руб.), она же зафиксирована в пассиве баланса – уже в качестве краткосрочной кредиторки, которая тут же закрывается, так как налог был удержан у источника выплаты:

Д 68 К 76 65 тыс. руб.

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