Что такое отложенные налоговые обязательства в ПБУ 18/02

Всем привет! С вами Алексей Иванов – директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам – взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям – понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Продолжаю разбирать ПБУ 18/02 «Учет расчётов по налогу на прибыль организаций». Я уже рассказал о постоянных и временных разницах, постоянных налоговых доходах и расходах и отложенных налоговых активах. Сегодня речь пойдет об антиподе последних, который тоже связан с влиянием временных разниц на финансовую отчётность.

Напомню, что ПБУ 18/02 выделяет два вида временных разниц:

Вычитаемые (ВВР), которые возникают, если доходы в бухгалтерском учете (БУ) признаются позже, чем в налоговом учете (НУ), или расходы в БУ признаются раньше, чем в НУ. Налогооблагаемые (НВР), которые возникают, если доходы в БУ признаются раньше, чем в НУ, или расходы в БУ признаются позже, чем в НУ.

Сама по себе временная разница любого вида не является объектом бухгалтерского учёта – это просто информация о том, что доход или расход в БУ признан раньше, чем в НУ или наоборот. Но из-за этой разницы в бухучёте признается так называемый отложенный налог – сумма, которая уменьшит или увеличит налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет в будущем. О первом случае я уже рассказывал, сегодня разберу второй. Как и обещал, разовью мысль о том, что происходит с отложенным налогом после того, как налогооблагаемая и бухгалтерская прибыли сравниваются.

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Пример. На балансе ООО «Рога и копыта» есть акции Мухозасиженского металлургического комбината, по которым 30.11.2022 были начислены дивиденды – 500 тыс. руб. 31.01.2023 эта сумма поступила на счёт «Рогов и копыт». В БУ дивиденды признаются доходом в момент начисления, а в НУ – в момент уплаты. Поэтому даже при полном отсутствии других налогооблагаемых доходов в январе 2023 года, придется уплатить 65 тыс. руб. налога на прибыль по ставке 13%.

Чтобы предупредить пользователя финансовой отчётности об этом, в ПБУ 18/02 вводится понятие отложенного налогового обязательства (ОНО) – части отложенного налога, которая увеличит налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет в будущем. Эта сумма признается в пассиве бухгалтерского баланса. Теперь квалифицированный пользователь понимает, что сумма ОНО – это будущее увеличение кредиторки перед бюджетом. ОНО в бухучёте отражается на одноимённом счете 77, а в финансовой отчётности формирует отдельную статью в разделе VI «Долгосрочные обязательства» бухгалтерского баланса.

Продолжение примера. 30.11.2022 в БУ признается прочий доход в сумме начисленных дивидендов и соответствующая сумма прибыли: Д 76 К 91 500 тыс. руб.

Д 91 К 99 500 тыс. руб. С бухгалтерской прибыли начисляется условный расход по налогу: 99 К 68 65 тыс. руб. Но платить налог придется только при поступлении денег. Между БУ и НУ образуется НВР – 500 тыс. руб., которая приводит к признанию ОНО: Д 68 К 77 65 тыс. руб. (500 тыс. руб. * 13%). Благодаря отражению ОНО сальдо счёта 68 на 30.11.2022 показывает реальную задолженность перед бюджетом (0 руб.). При этом пользователь видит, что в будущем придется заплатить 65 тыс. руб. – об этом сигнализирует статья «ОНО» в бухгалтерском балансе. 31.01.2023 деньги поступают на счет «Рогов и копыт», доход отражается в НУ и НВР погашается – налогооблагаемая прибыль «догнала» бухгалтерскую. Пора списывать ОНО: Д 77 К 68 65 тыс. руб. В результате сальдо счета 68 на 31.01.2023 показывает реальную задолженность по налогу (65 тыс. руб.), она же зафиксирована в пассиве баланса – уже в качестве краткосрочной кредиторки, которая тут же закрывается, так как налог был удержан у источника выплаты: Д 68 К 76 65 тыс. руб.

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