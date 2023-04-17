Как в 2023 году сверяться с налоговой инспекцией

Какой документ запросить для сверки с ИФНС

Для сверки расчётов у налоговой службы есть четыре вида документов.

Справка о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС. Её составляют по форме из приказа ФНС № ЕД-7-8/1128 и выдают в течение пяти рабочих дней со дня запроса. Справка показывает состояние ЕНС на дату формирования справки:

положительное сальдо – это переплата, пока ещё не списанная в счёт каких-либо обязательств;

отрицательное сальдо – задолженность, по которой вы получите от налоговой требование об уплате;

нулевое сальдо – нет ни долга перед бюджетом, ни переплаты.

При отрицательном сальдо вы увидите из чего оно сложилось. Если на задолженность уже насчитали пени, к справке будет приложена таблица с подробным расчётом.

Справка о принадлежности средств, признаваемых в качестве ЕНП. Её составляют по форме из приказа ФНС № ЕД-7-8/1129. Справку сделают в течение пяти рабочих дней со дня запроса. Она покажет остатки, поступления и списания ЕНП за период, который вы укажете в запросе. В ней можно увидеть как налоговая распределила уплаченные суммы по налогам, взносам и другим обязательствам.

Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов. Её составляют по форме из приказа ФНС № ЕД-7-8/1123, а выдают в течение 10 рабочих дней со дня запроса. Справка только информирует о том, есть ли у вас долг перед бюджетом на дату её формировании. В ней не указывают сумму задолженности и виды налога. Такая справка бывает нужна для оформления кредита в банке, для участия в тендерах и госзакупках.

Акт сверки принадлежности средств, признаваемых в качестве ЕНП. Его составляют по формату, который рекомендовала ФНС в письме № АБ-4-19/7 от 09 января 2023 года. Срок формирования акта сверки на бумаге – не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации вашего заявления, а в электронном виде – не позднее трёх рабочих дней. Заявление регистрируют не позднее одного рабочего дня после поступления в ИФНС.

Акт сверки – это самый объёмный документ. В нём приводится детальная информация о суммах, перечисленных в виде ЕНП и тех, которые к нему не относятся, а также доначисления или уменьшения по итогам налоговых проверок и судебных разбирательств. Акт сверки можно запросить по одному, нескольким или сразу по всем налогам, сборам и взносам за выбранный период.

Акт сверки обычно запрашивают после справок. Например, если в них неправильное сальдо ЕНС или не совпадают данные по каким-то конкретным платежам.

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Как свериться с налоговой инспекцией

Предполагается, что узнать сальдо ЕНС можно в личных кабинетах юрлица или ИП. Но пока с этим проблема – раздел бывает временно недоступен. Попробуйте получить информацию на бумаге. Для этого подайте в ИФНС заявление на одну из справок:

о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС;

о принадлежности средств, признаваемых в качестве ЕНП.

Если вам нужны обе справки, оформите два отдельных заявления. Подать их можно при личном посещении инспекции, по почте, через МФЦ или по ТКС.

Заявление составьте по форме из приказа ФНС № ЕД-7-19/1086:

Для организации заполните ИНН и КПП. Для ИП – только ИНН. Укажите код своей налоговой инспекции. Узнать его можно на сайте ФНС. Признак заявителя – «1» для организации, «3» для ИП. Начиная с первой ячейки слева впишите наименование вашей организации или полностью ФИО предпринимателя. Паспортные данные пропустите – они только для физлиц без статуса ИП. В строке «Прошу выдать справку» поставьте «1» или «3» в зависимости от вида справки, которую вы запрашиваете. Если выбрали «3», напишите за какой период вам нужна информация. Выберите способ получения бумажной справки: в налоговой инспекции, в МФЦ или по почте. Напишите номер телефона, если есть. В блоке с подтверждением достоверности сведений выберите «1», если сами подаёте заявление. «2» – это для представителя с доверенностью. Подпишите заявление и поставьте дату.

Если в справках вы увидели расхождения и вам нужен бумажный акт сверки, подайте в ИФНС заявление по рекомендуемой форме. Его заполняют по аналогии с заявлением на справки, за исключением пары моментов. Под строкой «Прошу предоставить акт сверки» укажите «1», если хотите получить полный документ со всеми КБК. «2», если вам нужны данные только по конкретным КБК. Рядом напишите период, за который хотите свериться. Если выбрали «2», на второй странице укажите нужные вам КБК.

В интернет-бухгалтерии «Моё дело» запросить любой документ для сверки можно всего в пару кликов, если у вас подключена электронная подпись. Заполнять заявление не придётся. Вы просто указываете нужный документ и отправляете запрос в налоговую инспекцию прямо из сервиса. Ответ придёт в ваш личный кабинет в сервисе.

Что делать, если данные налогоплательщика и налоговой инспекции расходятся

Акт сверки состоит из титульного листа и двух разделов:

Для сумм, перечисленных и признаваемых в качестве ЕНП. Для сумм, которые перечислены не в качестве ЕНП.

Если вы не согласны с актом сверки, в графе 3 разделов I и II впишите свои данные. Подпишите его и укажите дату подписания. Затем составьте письменное обращение в свободной форме. Обязательно укажите в нём:

полное наименование организации или ФИО ИП;

ИНН;

почтовый или электронный адрес.

Поставьте подпись, а также фамилию и инициалы подписавшего обращение. К запросу приложите акт сверки и при необходимости – подтверждающие документы и пояснения по расхождениям.

Обращение можно подать лично в ИФНС или по почте. Также его можно передать в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика или по ТКС. Налоговая рассмотрит обращение в течение 30 календарных дней с даты его регистрации. Запрос, отправленный почтой, зарегистрируют не позднее следующего рабочего дня после его поступления в инспекцию.

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