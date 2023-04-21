Как устроен бухгалтерский счёт 10 «Материалы»

Всем привет! С вами Алексей Иванов – директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам – взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям – понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Продолжаю переводить План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций на русский язык. С разделом I «Внеоборотные активы», закончил – перехожу к разделу II «Производственные запасы». В нем находятся счета, предназначенные для учёта запасов. Но не всех – счета для учёта их отдельных видов вынесены в следующие два раздела. Зато в качестве компенсации регулирующие к ним счета оставлены здесь. А чтобы окончательно убедить простого бухгалтера в непостижимости логики Минфина, сюда же впихнут счёт для учёта «входящего» НДС, который не относится к запасам. До него я еще дойду, а сегодня расскажу о счёте 10. Напоминаю, что если значение термина непонятно, а он написан синим шрифтом – смело кликайте на него, и окажетесь в посте с объяснением.

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Зачем нужен счёт 10

Счёт 10 используется для учёта материалов:

сырья, из которого изготавливается продукция;

комплектующих и полуфабрикатов, которые нужны для её сборки;

инструментов, инвентаря и спецодежды, которые используются в процессе производства;

других запасов, которые будут потребляться для производственных, коммерческих или управленческих нужд.

Счёт отображает наличие и движение материалов по складам компании.

Как работает счёт 10

Это основной активный счёт, его дебетовое сальдо включается в сумму по статье «Запасы» в бухгалтерском балансе.

По дебету счёта 10 отражается фактические затраты, связанные с приобретением материалов. Есть альтернативный вариант учёта на счёте 10 – отражать остатки и движение материалов не по фактической себестоимости, а по учётным ценам. О том, что такое учётная цена, я напишу отдельный пост. А к схеме учёта по таким ценам вернусь, когда буду рассказывать о счетах 15 и 16.

При покупке материалов делаются проводки Дт10Кт60,71,76 – в зависимости от того, как они приобретались. Материалы могут быть изготовлены силами собственного производства, это отражается проводками Дт10Кт20,23,29 – в зависимости от вида производства. Если материалы поступают в качестве вклада учредителей в уставный капитал, это сопровождается проводкой Дт10Кт75. От дочерней или материнской организации – Дт10Кт79. А если материалы получены при демонтаже или разборке объекта основных средств – Дт10Кт91.

О том, как составляются проводки, я рассказывал здесь.

С кредита счёта 10 стоимость материалов списывается при выбытии: отпуске в производство, строительство, управленческие или коммерческие подразделения (Дт08,20,23,25,26,28,29,44Кт10), продаже или дарении (Дт91Кт10), утрате по результатам инвентаризации (Дт94Кт10), передаче дочерней или материнской компании (Дт79Кт10).

Внутри синтетического счёта 10 организуется аналитический учёт по субсчетам – в разрезе предназначения материалов. Этот счёт – чемпион по предустановленным Планом счетов субсчетам, их аж одиннадцать! К субсчетам открываются субконто по местам хранения материалов, группам и номенклатурным номерам.

Что можно увидеть из оборотки по счёту 10

Вот как перевести показатели оборотно-сальдовой ведомости по счёту 10. Сальдо – остаток материалов на начало и конец периода. Оборот по дебету – поступление материалов за период. Оборот по кредиту – выбытие материалов за период.

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