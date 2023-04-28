Как устроен бухгалтерский счёт 11 «Животные на выращивании и откорме»

Зачем нужен счёт 11
Счёт 11 используют аграрии. Несколько лет назад я плотно сотрудничал с Минсельхозом и понял, что у этих ребят довольно специфичный учёт. При этом бухгалтерии крупных сельхозпроизводителей имеют высочайший уровень автоматизации и умело применяют МСФО, а в небольших хозяйствах учёт до сих пор ведется вручную. То есть совсем вручную – без компьютеров и бухгалтерских программ. Но совершенно восхищен я остался уровнем профессионального цинизма. Цитирую финдира птицефабрики: «Мы рассматриваем курицу как возвратные отходы при производстве яиц».
Но вернусь к препарируемому счёту. На нем отражается стоимость скота (коровы, овцы, свиньи), не зачисленного в основное стадо:
- молодняка, который еще не способен размножаться, но котлетой ему тоже становиться рано;
выбракованных из основного стада взрослых животных, которым нужно усиленное питание, чтобы вернуться в строй;
выбракованных из основного стада взрослых животных, которых вместо откармливания решено продать;
приобретенных у населения для перепродажи взрослых животных.
На этом же счёте учитываются мелкие животные: кролики, птица, пчелы.
Как работает счёт 11
Это основной активный счёт, его дебетовое сальдо включается в сумму по статье «Запасы» в бухгалтерском балансе.
По дебету счёта 11 отражается фактические затраты, связанные с приобретением животных. При покупке делаются проводки Дт11Кт60,71,76 – в зависимости от того, как они приобретались. При поступлении в качестве вклада в уставный капитал, от других компаний группы, целевого финансирования или в результате инвентаризации – Дт11Кт75,79,86,91 соответственно. Если животные были выбракованы из основного стада, их списывают проводкой Дт11Кт01.
Животные, которых хорошо кормят, прибавляют в весе и дорожают. Затраты на их откорм учитывают по дебету счетов III раздела, а в конце каждого месяца списывают: Дт11К20,23,29,44 – это стоимость привеса.
О том, как составляются проводки, я рассказывал здесь.
С кредита счёта 11 стоимость животных списывается при выбытии: переводе в основное стадо (Дт08Кт11), продаже (Дт90Кт11), падеже (Дт91,94Кт11), дарении (Дт91Кт11), передаче дочерней или материнской компании (Дт79Кт11).
Внутри синтетического счёта 11 организуется аналитический учёт по субсчетам и субконто – в разрезе мест содержания животных, видов, возрастных групп, пола. Обычно для этого используют Методические рекомендации по бухгалтерскому учету животных на выращивании и откорме в сельскохозяйственных организациях, которые почти двадцать лет назад были утверждены Минсельхозом. Строго говоря, с 2013 года они не считаются бухгалтерской нормативкой, но аграрии их чтут, а кто я такой чтобы их судить?!
Что можно увидеть из оборотки по счёту 11
Вот как перевести показатели оборотно-сальдовой ведомости по счёту 11. Сальдо – остаток животных на выращивании и откорме на начало и конец периода. Оборот по дебету – поступление животных на выращивание и откорм за период. Оборот по кредиту – выбытие животных с выращивания и откорма за период.
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