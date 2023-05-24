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Льготы по расходам на искусственный интеллект

С 1 января 2023 года организациям можно учитывать расходы на российские программы и радиоэлектронику в повышенном размере, а также применять к ним ускоренную амортизацию. Рассказываем про особенности применения новых льгот.
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Льготы по расходам на искусственный интеллект
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При каких условиях применять льготы на искусственный интеллект

Повышенные коэффициенты введены законами № 323-ФЗ и № 321-ФЗ от 14 июля 2022 года. Поддержку получили организации на общем режиме налогообложения, которые создают или покупают российские программы и оборудование из реестров:

У продукции или ПО, по которым можно применять льготу, в реестре должно быть указано, что они относятся к сфере искусственного интеллекта (ИИ). Тогда с коэффициентом 1,5 можно учитывать расходы по формированию первоначальной стоимости:

  1. Основных средств (ОС) в виде радиоэлектронной продукции — п. 1 ст. 257 НК РФ.

  2. Нематериальных активов (НМА) в виде исключительных прав на ПО и базы данных — п. 3 ст. 257 НК РФ.

К первоначальной стоимости относятся расходы на приобретение, сооружение, изготовление, доставку ОС или НМА, а также доведение до состояния, в котором они станут пригодны для использования.

За счёт льготы по расходам на искусственный интеллект снизится налог на прибыль. Например, вы потратили 550 тыс. руб. на покупку, доставку и установку объекта основных средств из сферы ИИ. Если применить льготу, первоначальная стоимость ОС в налоговом учёте будет в 1,5 раза выше, чем фактические расходы на их покупку — 825 000 рублей. Значит, увеличится сумма начисленной амортизации, а она учитывается в расходах при расчёте налога на прибыль.

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С 2023 года по объектам из сферы ИИ действуют ещё две льготы.

Для приобретения лицензий. Затраты на приобретение прав на использование ПО и БД по лицензионным и сублицензионным договорам, а также исключительных прав на них стоимостью менее 100 тыс. руб. можно учитывать в прочих расходах с коэффициентом 1,5 — пп. 26 п. 1 ст. 264 НК РФ.

Ускоренная амортизация. К основной норме амортизации ОС и НМА из реестров можно применять специальный коэффициент не выше 3. Исключение — НМА, для которых срок полезного использования устанавливают сами компании по п. 2 ст. 258 НК РФ

Минфин в письме № 03-03-06/1/108245 от 08.11.2022 пояснил, что коэффициент 1,5 можно применить только к объектам ИИ, которые введены в эксплуатацию с 1 января 2023 года. А коэффициент к норме амортизации можно применять с 1 января 2023 года только в отчётных (налоговых) периодах, в течение которых НМА будут числиться в реестре. При этом дата ввода в эксплуатацию конкретного объекта НМА не имеет значения.

Также Минфин уточнил, что применение льготы — это право, а не обязанность налогоплательщика. Поэтому, если вы решили учитывать расходы или начислять амортизацию с повышенными коэффициентами, пропишите их в учётной политике.

Как отражать расходы на искусственный интеллект в декларации

Расходы на ИИ указывают в приложении № 1 к декларации по налогу на прибыль. В порядке заполнения они пока не прописаны, поэтому нужно использовать коды из письма ФНС № СД-4-3/2672 от 07.03.2023:

  • 620 — для расходов с коэффициентом 1,5 при формировании первоначальной стоимости ОС;

  • 621 — для расходов с коэффициентом 1,5 при формировании первоначальной стоимости НМА;

  • 622 — для расходов, связанных с приобретением лицензий на НМА, учтённых с коэффициентом 1,5;

  • 681 — для суммы амортизации по ОС, начисленной с применением специального коэффициента не выше 3;

  • 682 — для суммы амортизации по НМА, начисленной с применением специального коэффициента не выше 3.

Коды нужно внести в графы 1 и 3, а в графах 2 и 4 заполнить суммы. Если каких-то показателей нет, коды не заполняют.

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Комментарии

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    Льготы по расходам на искусственный интеллект

    С 1 января 2023 года организациям можно учитывать расходы на российские программы и радиоэлектронику в повышенном размере, а также применять к ним ускоренную амортизацию. Рассказываем про особенности применения новых льгот.

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