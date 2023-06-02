Что такое расход по налогу на прибыль и как его считать

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов заканчивает разбирать ПБУ 18/02 «Учёт расчетов по налогу на прибыль организаций» и объясняет, как формируется сумма налога на прибыль в отчёте о финансовых результатах.

Всем привет! С вами Алексей Иванов – директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам – взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям – понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Заканчиваю разбирать ПБУ 18/02 «Учет расчётов по налогу на прибыль организаций». Я уже рассказал о постоянных и временных разницах, постоянных налоговых доходах и расходах (ПНД и ПНР), отложенных налоговых активах (ОНА) и отложенных налоговых обязательствах (ОНО). Сегодня — финальный пост. Расскажу о том, как формируется сумма налога на прибыль в отчёте о финансовых результатах.

Расход по налогу на прибыль (РН) — это сумма, которая в отчёте о финансовых результатах вычитается из прибыли до налогообложения, чтобы получить чистую прибыль. Он складывается из сумм отложенного и текущего налога на прибыль. Обе суммы раскрываются в отчёте.

Отложенный налог (ОН) — это суммарное изменение ОНА и ОНО за отчётный период. Об этих категориях я уже рассказывал.

Текущий налог на прибыль (ТН) — это сумма налога, рассчитанная по правилам НК РФ. Ее в бухгалтерском учёте (БУ) можно определять двумя способами:

1. На основе данных БУ. В этом случае расчёт ТН основывается сопоставлении доходов и расходов в БУ и НУ (Income Statement Method) и корректировке условного расхода по налогу на прибыль (УР) на суммы возникших за период ПНД и ПНР и суммы изменений за период ОНА и ОНО:

ТН = УР - ПНД + ПНР +- ОН

2. На основе данных НУ. Здесь ТН берется из налоговой декларации, а ОН рассчитывается так называемым балансовым методом (Balance Sheet Method), который предполагает расчёт временных разниц через оценку не доходов и расходов, а активов и обязательств. Временные разницы определяются, когда оценка активов или обязательств в бухгалтерском балансе (ББ) не совпадает с их оценкой в налоговом балансе (НБ).

Вычитаемые временные разницы (ВВР) возникают, когда:

стоимость активов в НБ превышает стоимость активов в ББ;

стоимость обязательств в ББ превышает стоимость обязательств в НБ.

Налогооблагаемые временные разницы (НВР) возникают, когда:

стоимость активов в ББ превышает стоимость активов в НБ;

стоимость обязательств в НБ превышает стоимость обязательств в ББ.

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Пример. Выручка ООО «Рога и копыта» за 2022 г. — 100 000 000 руб. Расходы (без резерва по сомнительным долгам) — 60 000 000 руб. Эти суммы одинаковы в БУ и НУ. Компания не формирует резерв по сомнительным долгам в НУ. А в БУ резерв составил: на 01.01.2022 – 3 000 000 руб. на 31.12.2022 – 5 000 000 руб. По состоянию на 01.01.2022 сальдо по счету 09 составляет 600 000 руб. Расчёт через сопоставление доходов и расходов Расходы на создание резерва за 2022 г. в БУ: 5 000 000 руб. - 3 000 000 руб. = 2 000 000 руб. Расходы на создание резерва за 2022 г. в НУ: 0 руб. ВВР: 2 000 000 руб. - 0 руб. = 2 000 000 руб. ОНА (Д09К68): 2 000 000 руб. * 20% = 400 000 руб. УР (Д99К68): (100 000 000 руб. - 60 000 000 руб. - 2 000 000 руб.) * 20% = 7 600 000 руб. ТН (сальдо счета 68): 7 600 000 руб. + 400 000 руб. = 8 000 000 руб. Расчёт балансовым методом ТН (Д99К68): (100 000 000 руб. - 60 000 000 руб.) * 20% = 8 000 000 руб. Резерв в БУ на 31.12.2023 превышает резерв в НУ на 5 000 000 руб. Значит, надлежащее сальдо по счету 09 составляет 1 000 000 руб. (5 000 000 руб. * 20%). Нужно довести сальдо до этой суммы, увеличив ОНА: Д09К99 400 000 руб. (1 000 000 руб. - 600 000 руб.)

РН 7 600 000 руб. в обоих случаях складывается из 8 000 000 руб. ТН и - 400 000 руб. ОН. Но балансовым методом считать проще. Не случайно он применяется в МСФО 12 «Налоги на прибыль» аж с 1998 года. А в нашем ПБУ 18/02 балансовый метод появился всего пять лет назад и лишь как опция. Ну, хоть так. Спасибо, Минфин!

💥 Рекомендация Р-102/2019-КпР в помощь, если сложно получилось.

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