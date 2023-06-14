Как составить учётную политику для целей налогообложения на 2023 год

Законодательство во многих случаях даёт налогоплательщикам право выбирать способы расчёта доходов, расходов и других показателей, которые влияют на облагаемую базу. Выбранные варианты нужно зафиксировать в учётной политике для целей налогообложения. Рассказываем, как составить этот документ.

Общие правила формирования учётной политики для целей налогообложения

Налоговый учёт обязаны вести как организации, так и ИП. Поэтому учётная политика (УП) для целей налогообложения необходима каждому экономическому субъекту.

Сроки утверждения налоговой УП для нового бизнеса — до окончания первого налогового периода. Действующие организации или ИП должны утвердить налоговую УП до начала года, в котором будут её применять (п. 12 ст. 167 НК РФ).

Включать в налоговую УП те или иные положения нужно, если для них одновременно выполняются два условия:

1. Законодательство предоставляет налогоплательщику право выбрать один из вариантов ведения налогового учёта или самостоятельно разработать методику.

2. Налогоплательщик фактически применяет указанные положения при ведении налогового учёта или планирует применять их в течение предстоящего года.

Например, если компания не создаёт и не планирует создавать резервы по отдельным видам затрат для налога на прибыль, то не нужно включать в УП перечень всех возможных видов резервов, предусмотренных НК РФ.

Но налоговая УП в любом случае должна содержать общую информацию об организации налогового учёта:

1. Кто ведёт налоговый учёт. Варианты:

сам руководитель организации либо ИП;

штатный главный бухгалтер в одном лице, либо бухгалтерская служба под его руководством;

аутсорсинговая компания;

бухгалтер-фрилансер, с которым заключён договор гражданско-правового характера.

Примерная формулировка:

«Установить, что исчислением налогов занимается штатная бухгалтерская служба компании во главе с главным бухгалтером».

2. По какой методике ведётся учёт: на бумажных носителях или с помощью программного обеспечения.

Примерная формулировка:

«Вести налоговый учёт автоматизированным способом с помощью сервиса «Моё дело».

3. Какой налоговый режим применяет экономический субъект: общую систему налогообложения (ОСНО), или один из специальных режимов. Далее подробно расскажем о составлении налоговой учётной политики для ОСНО и самого распространенного спецрежима — УСН с объектами «Доходы» и «Доходы минус расходы».

4. Порядок уведомления налоговиков о начисленных обязательных платежах. Этот пункт нужен только для налоговой УП на 2023 год в связи с переходом на единый налоговый счёт (ЕНС).

По умолчанию для работы с ЕНС организации должны направлять в ИФНС налоговые уведомления. Но в течение 2023 года действует переходный период: в качестве уведомлений можно использовать платёжки с указанием конкретного вида налога или другого обязательного платежа.

Примерная формулировка:

«В соответствии с п. 12 ст. 4 закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ в течение 2023 года предоставлять в налоговые органы уведомления о суммах налогов, сборов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов в виде распоряжений на перевод денежных средств».

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Общая система налогообложения

Организации на ОСНО платят налог на прибыль, ИП на ОСНО платят НДФЛ. Также все экономические субъекты на ОСНО в общем случае платят НДС. Расскажем о составлении учётной политики для этих налогов.

Налог на прибыль

Метод признания доходов и расходов.

Большинство компаний учитывают доходы и расходы для налога на прибыль методом начисления — признают их в периоде осуществления, вне зависимости от даты поступления или выплаты денег.

Но компании с выручкой до 1 млн руб. в квартал, а также резиденты «Сколково» и других инновационных центров вне зависимости от выручки имеют право учитывать доходы и расходы кассовым методом — по мере оплаты (п. 1 ст. 273 НК РФ).

Примерная формулировка:

«Определять доходы и расходы для целей налогообложения прибыли методом начисления».

Перечень прямых расходов и порядок их списания

Прямые расходы организация может списывать только в той части, в которой они относятся к реализованной продукции, товарам, работам, услугам. Для производства, выполнения работ и оказания услуг организация может самостоятельно определять перечень прямых расходов с учётом рекомендованного списка из п. 1 ст. 318 НК РФ.

Примерная формулировка для производственной компании:

«В соответствии со ст. 318 НК РФ относить к прямым расходам для целей налогообложения прибыли:

Сырьё, материалы, комплектующие и полуфабрикаты. Амортизационные отчисления по основным средствам, используемым при производстве продукции. Расходы на оплату труда персонала, непосредственно занятого в производстве продукции, предусмотренные ст. 255 НК РФ. Обязательные страховые взносы, начисленные на указанные в предыдущем пункте выплаты».

Для работ и услуг перечень можно составить по аналогичной схеме. Отличие в том, что в первом пункте будут только вспомогательные материалы.

Для торговых организаций перечень прямых расходов однозначно установлен статьей 320 НК РФ. Это закупочная стоимость товаров и расходы на их доставку. Таким компаниям нужно указать в налоговой УП способ учёта товаров: расходы на доставку внутри закупочной цены, либо отдельно от стоимости товара.

Примерная формулировка:

«В соответствии cо ст. 320 НК РФ формировать стоимость приобретённых товаров с учётом расходов по доставке до склада организации».

Способ оценки остатков незавершённого производства

Организация должна самостоятельно разработать и закрепить в учётной политике методику распределения прямых расходов между продукцией (работами, услугами) текущего периода и незавершённым производством (НЗП). Выбранный вариант нужно применять в течение двух или более налоговых периодов (п. 1 ст. 319 НК РФ).

Например, можно относить прямые расходы на НЗП пропорционально доле прямых затрат в плановой стоимости продукции (работ, услуг).

Примерная формулировка:

«В соответствии со ст. 319 НК РФ для целей налогообложения прибыли оценивать остатки незавершённого производства, исходя из доли прямых затрат в плановой стоимости продукции, работ, услуг».

При оказании услуг можно полностью списывать прямые расходы в текущем периоде, без распределения на НЗП (п. 2 ст. 318 НК РФ).

Примерная формулировка:

«В соответствии с п. 2 ст. 318 НК РФ, сумму прямых расходов, осуществлённых в отчётном (налоговом) периоде при оказании услуг для целей налогообложения прибыли в полном объёме относить на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчётного (налогового) периода без распределения на остатки незавершённого производства».

Распределение доходов при длительном производственном цикле

Если производственный цикл длится более одного налогового периода, а договор не предусматривает поэтапную сдачу работ (услуг), то налогоплательщик имеет право сам распределить доходы между периодами.

Здесь возможны следующие варианты:

1. Равномерно, поделив общую сумму дохода на количество отчётных периодов в производственном цикле (ст. 316 НК РФ).

2. Пропорционально фактическим расходам по сделке, понесённым в каждом отчётном периоде (п. 2 ст. 271 НК РФ).

Примерная формулировка:

«В соответствии с п. 2 ст. 271 НК РФ распределять между отчётными (налоговыми) периодами доходы от работ (услуг) с длительным (более одного налогового периода) производственным циклом пропорционально фактическим расходам, относящимся к указанным работам (услугам)».

Формирование резервов

Налоговое законодательство позволяет компаниям формировать в налоговом учёте различные виды резервов:

Нужно указать в учётной политике только те резервы, которые организация решила создать. Описывать методику формирования и использования выбранных резервов не нужно, так как она полностью определена НК РФ.

Примерная формулировка:

«Формировать резерв предстоящих расходов на оплату отпусков в соответствии с порядком, указанным в ст. 324.1 НК РФ».

Метод начисления амортизации

Организация может выбрать для основных средств и нематериальных активов (НМА) один из двух методов начисления амортизации — линейный или нелинейный (п. 1 ст. 259 НК РФ).

Примерная формулировка:

«В соответствии с п. 1 ст. 259 НК РФ установить для целей налогообложения прибыли линейный метод начисления амортизации по всем основным средствам и нематериальным активам».

Ускоренная и замедленная амортизация

Организация имеет право применять ускоренную амортизацию с повышающим коэффициентом до 3. Случаи, когда это возможно, перечислены в п. 1 и 2 ст. 259.3 НК РФ. Например, это работа в агрессивной среде или приобретение оборудования в лизинг.

С 2023 года в этот перечень добавились две позиции (пп. 5 и 6 п. 2 ст. 259.3 НК РФ):

основные средства, включенные в российский реестр радиоэлектронной продукции;

нематериальные активы в виде ПО и баз данных, включённых в российский реестр, кроме НМА по которым налогоплательщик самостоятельно определил срок полезного использования в соответствии с п. 2 ст. 258 НК РФ.

Также допускается и замедленная амортизация с понижающим коэффициентом менее 1 (п. 4 ст. 259.3 НК РФ).

Примерная формулировка:

«В соответствии со ст. 259.3 НК РФ применять в целях налогообложения прибыли повышающие коэффициенты к основной норме амортизации в отношении следующих объектов основных средств:

Используемых для работы в условиях повышенной сменности, и принятых на учет до 1 января 2014 года — коэффициент 2. Являющихся предметом договора финансовой аренды (лизинга), за исключением объектов, относящихся к первой-третьей амортизационным группам — коэффициент 3. Включённых в реестр российской радиоэлектронной продукции — коэффициент 3».

Амортизационная премия

Компания может единовременно включать в расходы до 30% стоимости основного средства при его покупке или создании. Максимальный процент зависит от того, к какой амортизационной группе относится объект основных средств (п. 9 ст. 258 НК РФ).

Примерная формулировка:

«В соответствии с п. 9 ст. 258 НК РФ включать в состав косвенных расходов текущего отчётного (налогового) периода:

для основных средств, относящихся к третьей-седьмой амортизационным группам — 30% первоначальной стоимости и (или) расходов, понесённых в случаях достройки, дооборудования, модернизации, реконструкции, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств.

для основных средств, относящихся к первой-второй и восьмой-десятой амортизационным группам — 10% первоначальной стоимости и (или) расходов, перечисленных в предыдущем пункте».

Порядок списания товаров и материально-производственных запасов

При списании на расходы стоимости товаров и материально-производственных запасов налогоплательщик может использовать один из трёх способов (п. 8 ст. 254 НК РФ, пп. 3 п. 1 ст. 268 НК РФ):

по стоимости каждой единицы;

по средней стоимости;

по стоимости самых ранних поступивших единиц (ФИФО).

Примерная формулировка:

«В соответствии с п. 8 ст. 254 НК РФ при определении в целях налогообложения прибыли суммы расходов на сырьё и материалы, используемые в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), применять метод оценки по средней стоимости».

Льготный порядок списания затрат на разработки в сфере искусственного интеллекта

Для поддержки компаний, которые занимаются разработками в сфере искусственного интеллекта, с 2023 года налогоплательщикам предоставлены следующие права:

1. Затраты на ПО и базы данных, которые включены в российский реестр программных продуктов, относящихся к искусственному интеллекту, можно учитывать для налога на прибыль с коэффициентом 1,5 (п. 26 п. 1 ст. 264 НК РФ).

2. Если компания учитывает указанные ПО и базы данных в качестве НМА, то коэффициент 1,5 можно применить к их первоначальной стоимости (п. 3 ст. 257 НК РФ).

3. Для основных средств, включённых в российский реестр радиоэлектронной продукции, относящейся к сфере искусственного интеллекта, также можно применять при определении первоначальной стоимости коэффициент 1,5 (п. 1 ст. 257 НК РФ). К таким объектам можно одновременно применять и повышающий коэффициент до 3 к амортизации, в соответствии с пп. 5 п. 2 ст. 259.3 НК РФ.

Примерная формулировка:

«В соответствии с пп. 26 п. 1 ст. 264 НК РФ применять для целей налогообложения прибыли повышающий коэффициент 1,5 к затратам на приобретение программного обеспечения и баз данных, которые включены в российский реестр программных продуктов, относящихся к искусственному интеллекту.

В соответствии с п. 1 и 3 ст. 257 НК РФ применять для целей налогообложения прибыли повышающий коэффициент 1,5 к первоначальной стоимости следующих объектов:

основных средств, включённых в российский реестр радиоэлектронной продукции, относящейся к сфере искусственного интеллекта;

программного обеспечения и баз данных, которые включены в российский реестр программных продуктов, относящихся к искусственному интеллекту, учитываемых в качестве нематериальных активов».

Порядок перечисления авансовых платежей в бюджет

В общем случае организации рассчитывают авансы по налогу на прибыль ежеквартально и платят их в помесячной разбивке. Суммы месячных платежей при этом определяют на основе данных за предыдущий квартал.

Также можно перейти на расчёт прибыли каждый месяц и перечислять ежемесячные платежи сразу по фактическим данным (п. 2 ст. 286 НК РФ).

Примерная формулировка:

«В соответствии с п. 2 ст. 286 НК РФ осуществлять ежемесячные авансовые платежи налога на прибыль равными долями в размере одной трети фактически уплаченного квартального авансового платежа за предшествующий квартал».

Порядок распределения налогов между обособленными подразделениями

Организация, у которой есть обособленные подразделения (ОП), должна платить налог на прибыль в региональные бюджеты по месту нахождения как головной компании, так и ОП. При этом налогоплательщик может выбирать (п. 2 ст. 288 НК РФ):

1. Способ распределения прибыли, если несколько ОП находятся на территории одного субъекта РФ. В этом случае организация может выбрать одно ОП и платить налог через него за все ОП в регионе.

2. Один из двух вариантов базы распределения. В общем случае прибыль нужно распределять между ОП пропорционально среднему арифметическому доли среднесписочной численности работников и остаточной стоимости амортизируемого имущества, приходящихся на каждое ОП. Но налогоплательщик может заменить показатель среднесписочной численности расходами на оплату труда.

Примерная формулировка:

«В соответствии со статьёй 288 НК РФ для расчёта суммы налога на прибыль, зачисляемого в бюджет субъекта РФ по месту нахождения каждого обособленного подразделения применять показатели среднесписочной численности работников и остаточной стоимости амортизируемого имущества».

Регистры налогового учёта

Общих утверждённых форм регистров учёта для налога на прибыль не существует. Как правило, компании используют типовые регистры, встроенные в учётную программу. Нужно упомянуть об этом в учётной политике и приложить формы документов.

Регистры налогового учёта должны включать в себя (ст. 313 НК РФ):

наименование;

дату или период составления;

величину хозяйственной операции в натуральном, а по возможности — и в денежном выражении;

подпись ответственного лица с расшифровкой

В 2023 году нужно проверить и, при необходимости, актуализировать следующие налоговые регистры:

1. По учёту выплат физическим лицам и начисленных страховых взносов — в связи с переходом на единый тариф.

2. По учёту НДФЛ — в связи с изменением сроков уплаты.

НДФЛ

ИП на ОСНО может выбрать один из двух вариантов признания расходов для расчёта НДФЛ (п. 1 ст. 221 НК РФ):

1. В размере 20% от общей суммы доходов.

2. В сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов.

Примерная формулировка:

«В соответствии с п. 1 ст. 221 НК РФ признавать профессиональные налоговые вычеты по НДФЛ в размере 20% от суммы дохода».

Для первого варианта учётная политика по НДФЛ в общем случае будет состоять из одного этого пункта.

При выборе варианта с учётом фактических расходов, ИП должен вести его аналогично правилам для налога на прибыль. Таким образом, учётная политика по НДФЛ будет включать те же положения, которые рассмотрены выше для налога на прибыль, с учетом специфики деятельности конкретного ИП.

НДС

Приведённые ниже рекомендации, относятся ко всем налогоплательщикам на ОСНО, которые платят НДС: как организациям, так и ИП. Исключение – пункт про обособленные подразделения, так как у ИП их не бывает.

Перечень лиц, которые имеют право подписывать счета-фактуры. По умолчанию счета-фактуры подписывают руководитель (предприниматель) и главбух, но можно делегировать эти полномочия и другим лицам. Нужно не только указать передачу полномочий в УП, но и оформить доверенности на всех «дополнительных» лиц, кроме руководителя (ИП) и главбуха, которые подписывают счета-фактуры.

Примерная формулировка:

«Право подписи счетов-фактур имеют:

первая подпись: директор и заместитель директора по коммерческим вопросам;

вторая подпись: главный бухгалтер и заместитель главного бухгалтера».

Методика ведения раздельного учёта. Этот раздел учётной политики необходим бизнесменам, у которых есть облагаемые и необлагаемые НДС операции, а также экспортёрам сырьевых товаров, которые используют ставку 0%. Например, от обложения НДС освобождены отдельные медицинские товары и услуги (п. 2 ст. 149 НК РФ).

В общем случае налогоплательщик должен брать к вычету входной НДС пропорционально доле облагаемой НДС реализации в общей сумме дохода. Но если расходы по необлагаемым операциям составляют менее 5% от общей суммы расходов, то входной НДС за этот налоговый период можно принимать к вычету в полном объеме (п. 4 ст. 170 НК РФ).

Примерная формулировка:

«В соответствии с п. 4 ст. 170 НК РФ, если расходы, связанные с реализацией продукции (работ, услуг), не облагаемых НДС, за налоговый период не превышают 5% от общей суммы расходов, то в этом налоговом периоде входной НДС можно принимать к вычету в полном объёме, без использования раздельного учёта».

Экспортёры сырьевых товаров, которые одновременно работают и на внутренний рынок, должны определить в учётной политике методику раздельного учёта входного НДС (п. 10 ст. 165 НК РФ). Можно использовать, например, такие способы:

делить входной НДС между экспортными и внутрироссийскими поставками напрямую, используя для этого отдельные субсчета к счёту 19;

выделять входной НДС по экспортным поставкам пропорционально доле экспорта в общей выручке.

Примерная формулировка:

«В соответствии с п. 10 ст. 165 НК РФ определять суммы входного НДС, связанного с операциями по производству и реализации товаров (работ, услуг), облагаемых по ставке 0%, пропорционально доле указанных операций в общей выручке компании за налоговый период».

Порядок нумерации счетов-фактур для организаций с обособленными подразделениями. Здесь нужно утвердить цифровые индексы подразделений, которые будут включены в номера счетов-фактур.

Примерная формулировка:

«Все счета-фактуры нумеровать по возрастанию в хронологическом порядке с начала года. В соответствии с пунктом 1 правил заполнения счёта-фактуры, утверждённых постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137, для счетов-фактур, оформленных обособленными подразделениями, к основному номеру после знака «/» добавлять индекс конкретного подразделения:

филиал в г. Нижний Новгород — 01;

филиал в г. Тверь — 02».

Выбор периода вычета НДС по «опоздавшим» счетам-фактурам. Если счёт-фактура получен по окончании налогового периода, но до сдачи декларации, то у налогоплательщика есть два варианта вычета суммы НДС по этому документу (п. 1.1 ст. 172 НК РФ):

1. Принять к НДС вычету в том налоговом периоде, когда товары или иные объекты были приняты к учёту.

2. Принять НДС к вычету в текущем либо в будущих периодах, в течение трёх лет после принятия к учёту объектов.

Примерная формулировка

«В соответствии с п. 1.1 ст. 172 НК РФ при получении счёта-фактуры по окончании налогового периода, но до сдачи декларации, принимать НДС к вычету в том налоговом периоде, когда товары (работы, услуги, имущественные права) были приняты к учёту».

Если налогоплательщик использует дополнительные формы документов, связанные с НДС, то к учётной политике нужно приложить их бланки. Например, это может быть бухгалтерская справка по распределению «входного» НДС.

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Упрощённая система налогообложения

Для обоих объектов налогообложения

Компании и ИП на упрощёнке должны начать свою учётную политику с того же вводного раздела, что и бизнесмены на ОСНО. В нём нужно указать ответственного за ведение учёта, используемое ПО и переходные положения по ЕНС. Подробно о вводном разделе учётной политики сказано в начале статьи. Далее нужно указать выбранный объект налогообложения: «Доходы» или «Доходы минус расходы».

Если налогоплательщик использует дополнительные учётные регистры, кроме типовой Книги учёта доходов и расходов, то нужно перечислить их и приложить формы к УП.

Для объекта «Доходы минус расходы»

Если налогоплательщик совмещает УСН и патентную систему, то нужно привести методику ведения раздельного учёта расходов — напрямую либо пропорционально доходам (п. 8 ст. 346.18 НК РФ).

Примерная формулировка:

«В соответствии с п. 8 ст. 346.18 НК РФ распределять расходы между видами деятельности, относящимися к упрощённой и патентной системам налогообложения, пропорционально доходам от указанных видов деятельности».

Для торговой деятельности следует указать способ списания стоимости покупных товаров (пп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК РФ).

Примерная формулировка

«В соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК РФ списывать на затраты стоимость покупных товаров при их реализации по средней стоимости».

Налогоплательщики на УСН «Доходы минус расходы» имеют право переносить убыток на будущие налоговые периоды в течение 10 лет (п. 7 ст. 346.18 НК РФ).

Примерная формулировка:

«В соответствии с п. 7 ст. 346.18 НК РФ уменьшать налогооблагаемую базу на сумму убытка, полученного за 10 предыдущих лет».

Налогоплательщики на УСН «Доходы минус расходы» должны уплачивать минимальный налог в размере 1% от выручки, если налог, рассчитанный по общим правилам, получился меньше этой величины. В следующих налоговых периодах налогоплательщик имеет право включить в расходы разницу между минимальным налогом и налогом, рассчитанным по общим правилам. В том числе, с учётом этих расходов можно сформировать убыток и затем перенести его на будущие периоды (п. 6 ст. 346.18 НК РФ).

Примерная формулировка:

«В соответствии с п. 6 ст. 346.18 НК РФ включать в расходы разницу между уплаченным минимальным налогом и налогом, рассчитанным по общим правилам. В том числе увеличивать таким способом сумму убытков, переносимых на будущие налоговые периоды».

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