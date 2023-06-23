Что такое учётные цены и зачем они нужны

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, как учётные цены на материалы помогают упростить складской и бухгалтерский учёты.

Всем привет! С вами Алексей Иванов – директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учётах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам – взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям – понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Учётная цена — это стоимость, по которой актив отражается в бухгалтерском учёте. В широком смысле фактическая себестоимость запасов, первоначальная или переоценённая стоимость основных средств — примеры учётных цен. Но обычно под учётной ценой подразумевают принятую внутри компании фиксированную стоимость единицы материалов, по которой ведется складской и аналитический бухгалтерский учёты.

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До 2021 года Методические указания по учёту материально-производственных запасов предписывали компаниям выбирать что считать учётной ценой из закрытого перечня:

Договорная цена. Фактическая себестоимость материалов по данным предыдущего месяца или года. Планово-расчётная цена. Средняя цена группы материалов.

Сейчас этот документ утратил силу, поэтому в качестве учётной цены можно установить хоть любимое число главбуха. Но лучше все же, чтобы учётная цена хоть как-то коррелировала с фактической себестоимостью.

Учётные цены позволяют разгрузить складских работников от необходимости постоянно сверяться с бухгалтерией. Кладовщику при оформлении приходных ордеров не нужно знать фактическую себестоимость поступающих материалов, которая может быть разной у каждой новой партии. А при выписывании накладной ему можно обойтись без выяснения у бухгалтерии фактической себестоимости отпускаемых со склада материалов. Эту сумму бухгалтерия до конца месяца может и не сформировать — например, при оценке по средней себестоимости.

На складе каждая единица материала оценивается по учётной цене, которая обычно фиксируется в специальном документе — номенклатуре-ценнике. Вот им кладовщик и руководствуется. Обычно номенклатура-ценник утверждается на квартал или год.

Бухгалтерия в течение месяца отражает в аналитическом учёте движение материалов в учётных ценах. В конце месяца определяется фактическая себестоимость поступивших и списанных материалов. Отклонения фактических сумм от сумм в учётных ценах отражаются отдельно и доводят оценку поступивших, списанных и оставшихся на складах материалов до фактической себестоимости.

Пример. ООО «Рога и копыта» приобрело две партии копыт. В каждой партии 500 кг. Копыта из первой партии стоят 96 руб./кг. Из второй — 110 руб./кг. За месяц отпущено в производство 700 кг копыт. Учётная цена 1 кг копыт — 100 руб. В учётной политике закреплено, что фактическая себестоимость списываемых материалов определяется по средней. В течение месяца копыта приходуются и списываются по учётной цене. Всего поступило копыт на 100 000 руб. (1 000 кг 100 руб./кг). Списано на 70 000 руб. (700 кг 100 руб./кг). Осталось на складе на 30 000 руб. (300 кг. * 100 руб./кг). В конце месяца определяется фактическая себестоимость копыт и её отклонения от себестоимости в учётных ценах: Фактическая себестоимость поступивших копыт: 103 000 руб. (500 кг. 96 руб./кг. + 500 кг. 110 руб./кг.). Отклонение (перерасход): 3 000 руб. (103 000 руб. - 100 000 руб.). Его нужно списать на себестоимость приобретённых копыт. Средняя себестоимость копыт: 103 руб./кг (103 000 руб. / 1000 кг.). Фактическая себестоимость списанных копыт: 72 100 руб. (103 руб./кг * 700 кг.). Отклонение (перерасход): 2 100 руб. (72 100 руб. - 70 000 руб.). Его нужно списать на себестоимость списанных копыт. Фактическая себестоимость остатков копыт: 30 900 кг. (103 руб./кг * 300 кг.). Отклонение (перерасход): 900 руб. (30 900 руб. - 30 000 руб.). Его нужно списать на себестоимость остатков копыт.

После отражения отклонений движения и остатки материалов будут отражены в бухучёте по фактической себестоимости. Есть два варианта работы с учётными ценами: вести аналитику внутри счёта 10 или использовать систему из трёх синтетических счетов: 10, 15 и 16. О втором варианте как-нибудь расскажу.

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