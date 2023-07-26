Если компания или ИП использует корпоративные карты, нужно знать нюансы учёта. В статье расскажем, как учитывать расходы по корпоративной карте в бухгалтерском и налоговом учёте.

Бухгалтерский учёт расчётов корпоративными картами

Корпоративная карта или бизнес-карта — это банковская карта, привязанная к расчётному счёту компании или ИП. Можно привязать, как одну, так и несколько карт. Иногда для корпоративной карты открывают отдельный счёт.

Также бывают корпоративные кредитные карты и бизнес-карты с овердрафтом. Во втором случае можно пользоваться как своими, так и заёмными средствами.

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Как учитывать покупки по корпоративной карте

Бухгалтерский учёт по корпоративной банковской карте зависит от того, к какому счёту она привязана:

Если это основной расчётный счёт, то все проводки по карте будут в корреспонденции со счётом 51. Если для карты открыт отдельный счёт, нужно использовать счёт 55 «Специальные счета в банках». В этом случае деньги нужно сначала перевести с основного счёта:

Дт 55 Кт 51

Расходы по корпоративной карте за счёт кредитных средств банка:

Дт 55 Кт 66

Начисление процентов за использование кредитных средств:

Дт 91.2 Кт 66

Погашение задолженности по кредитным средствам:

Дт 66 Кт 55

Оплата сотрудником товаров в розницу или снятие наличных:

Дт 71 Кт 51 (55)

Учёт покупок по корпоративной карте или оплаты услуг на основании отчёта сотрудника:

Дт 10 (20, 25, 26, 41, 44, 60, 76…) Кт 71

Комиссия банка:

Дт 91.2 Кт 51 (55)

Возврат на счёт неиспользованных наличных:

Дт 51 (55) Кт 71

Иногда операции проходят по выписке банка через некоторое время после того, как сотрудник предоставил отчёт. Тогда нужно задействовать счёт 57 «Переводы в пути»:

Дт 71 Кт 57 — сотрудник предоставил отчёт и чеки

Дт 57 Кт 55 — операция прошла по выписке

Пример

Менеджеру по продажам Смирнову А.В. была выдана для использования в командировке корпоративная банковская карта с овердрафтом.

Дт 55 Кт 51 25 000 руб. — перечислены деньги на корпоративную карту

Фактически Смирнов потратил 28 000 руб.

Дт 55 Кт 66 3 000 руб. — использование овердрафта

Дт 71 Кт 55 28 000 руб. — оплата командировочных расходов

Дт 44 Кт 71 28 000 руб. — учтены командировочные расходы по авансовому отчёту Смирнова

Дт 91.2 Кт 66 50 руб. — начислены проценты за овердрафт

Дт 55 Кт 51 3 050 руб. — перечислены средства на корпоративную карту для гашения задолженности по овердрафту

Дт 66 Кт 55 3 050 руб. — погашена задолженность по овердрафту и проценты

Как учитывать кешбэк

Здесь возможны два варианта:

1. Баллы кешбека были переведены в рубли и зачислены на счёт:

Дт 51 (55) Кт 91.1

2. Товар или услуга были напрямую оплачены баллами кешбека:

Дт 10 (20, 25, 41…) Кт 91.1

Расчёты по корпоративным картам в налоговом учёте

Кешбэк для налогового учёта — это внереализационные доходы. Он не относится к доходам от реализации (ст. 249 НК РФ), но не упомянут и в списке необлагаемых доходов (ст. 251 НК РФ).

При зачислении кешбэка на счёт доход нужно признавать в момент получения денег, а при использовании баллов напрямую — в момент оплаты товара или услуги.

Для налога на прибыль комиссия за обслуживание карты и проценты за пользование кредитом относятся к внереализационным расходам (пп. 2 и 15 п. 1 ст. 265 НК РФ).

Для УСН полученный кешбек также относится к доходам, так как здесь общие принципы учёта доходов аналогичны налогу на прибыль (ст. 346.15 НК РФ).

Если бизнесмен на упрощёнке применяет объект «Доходы минус расходы», то он может учесть в расходах комиссию банка и проценты по кредиту (пп. 9 п. 1 ст. 346.16 НК РФ).

ИП на общей системе налогообложения (ОСНО) может не включать кешбэк в доходы для НДФЛ, если выполняются условия п. 68 ст. 217 НК РФ:

1. Программа кешбэка осуществляется на условиях публичной оферты.

2. Срок действия программы превышает 30 дней.

3. Получатель кешбэка не состоит с плательщиком в трудовых отношениях.

Проценты и комиссию по бизнес-карте ИП на ОСНО может включать в расходы аналогично налогу на прибыль (п. 1 ст. 221 НК РФ).

Пример

Менеджер по персоналу Петрова А.В. купила с помощью корпоративной карты канцтовары на сумму 35 000 рублей. Из них 30 000 рублей — за счёт собственных средств компании, 5 000 рублей — овердрафт по карте. Фиксированная комиссия за обслуживание карты — 200 рублей в месяц. Проценты за использование овердрафта — 70 рублей. По условиям программы кешбэка, в конце месяца на карту возвращается 2% от суммы покупок, произведённых за счёт собственных средств и 1% от покупок за счёт овердрафта.

Внереализационные доходы компании за месяц в виде кешбэка:

30 000 руб х 2% + 5 000 руб х 1% = 650 руб.

Внереализационные расходы на комиссию и проценты:

200 руб. + 70 руб. = 270 руб.

Таким образом, компания за счёт кешбэка не только компенсировала текущие расходы по карте, но и получила дополнительный доход:

650 руб. - 270 руб. = 380 руб.

Сам по себе способ расчёта с помощью корпоративных карт не влияет на налоговый учёт. Правила отражения расходов для каждой системы налогообложения будут такими же, как при стандартных безналичных платежах с расчётного счёта или оплате наличными, выданными из кассы.

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