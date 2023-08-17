Изменения в НК по 389-ФЗ: что вступит в силу 31 августа 2023 года

Изменение
Измененная (новая) норма НК РФ
Изменяющая норма
НК часть I
Введена ответственность за несоблюдение порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, если ИФНС приняла обеспечительные меры в виде запрета на отчуждение (передачу в залог) имущества без ее согласия
п. "б" п. 44 ст. 1, ч. 2 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.
Изменены правила налогообложения КИК для некоторых иностранных структур без образования юридического лица за налоговые периоды начиная с 2022 года
пп. 11 п. 6, п. 6.1 ст. 25.14, п. 1-2, 4 ст. 25.14-1, п. 8.1, 9 ст. 25.15 Налогового кодекса РФ
п. 9-11 ст. 1, ч. 2, 22-23 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.
Определены законные представители иностранной организации
п. 13 ст. 1, ч. 2 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.
НК часть II
НДС
Повышена (со 100 руб. до 300 руб.) стоимость единицы рекламных товаров (работ, услуг), передача которых освобождена от НДС
пп. "г" п. 2 ст. 2, ч. 2 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.
Усовершенствованы правила заявительного возмещения НДС
п. 10 ст. 2, ч. 2, 9 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.
НДФЛ
Действие порядка применения имущественного вычета по НДФЛ при продаже наследуемого или безвозмездно полученного (частично оплаченного или подаренного) имущества распространено на имущественные права при их погашении
пп. "а" п. 33 ст. 2, ч. 2 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
Установлен порядок учета при расчете налога на прибыль сумм возмещения расходов дистанционного работника на оборудование, программно-технические средства, средства защиты информации и иные средства
п. 52, ч. 2 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.
Продлен срок действия ограничения по переносу на будущее убытков прошлых лет до 2026 года при расчете налога на прибыль
п. 58 ст. 2, ч. 2 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.
Расширен перечень расходов на добровольное имущественное страхование, учитываемых при расчете налога на прибыль
п. 51 ст. 2, ч. 2 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.
В налоговом учете при расчете налога на прибыль разрешено включать в стоимость безвозмездно полученного имущества (имущественных прав) расходы на доведение его до состояния, пригодного к использованию
п. 6 ст. 252, п. 1 ст. 257 Налогового кодекса РФ
п. 47 ст. 2, ч. 2 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.
Разрешено изменять первоначальную стоимость НМА после модернизации в налоговом учете при расчете налога на прибыль
пп. "б" п. 49, пп. "а" п. 49 ст. 2, ч. 2 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.
Упрощен порядок подтверждения права на повышающий коэффициент 1,5 для расходов на НИОКР при расчете налога на прибыль
п. 50 ст. 2, ч. 2 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.
Скорректированы правила учета расходов и убытков при расчете налога на прибыль при реализации некоторых видов амортизируемого имущества
п. 53 ст. 2, ч. 2 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.
Скорректированы положения об участниках СПИК и порядок установления для них пониженных региональных ставок по налогу на прибыль
п. 1 ст. 25.16, п. 1.14.1 ст. 284 Налогового кодекса РФ
п. 12 ст. 1, пп. "б" п. 59 ст. 2, ч. 2 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.
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СПЕЦРЕЖИМЫ
Расширен перечень лиц, которые могут применять УСН
п. 89 ст. 2, ч. 2 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.
Уточнены условия перехода на ЕСХН для винопроизводителей
п. 87 ст. 2, ч. 2 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.
Полномочия по утверждению формы и порядка заполнения книг учета доходов и расходов для УСН, ПСН и ЕСХН переданы ФНС России
абз. 2 п. 8 ст. 346.5, ст. 346.24, п. 1 ст. 346.53 Налогового кодекса РФ
п. 88, 91, 95 ст. 2, ч. 2 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.
Властям даны полномочия ежегодно индексировать размеры ПВГД по всем или отдельным видам деятельности на ПСН (на уровне властей субъекта РФ);
п. 93 ст. 2, ч. 2 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
Уточнено, что подавать заявление на льготу по транспортному налогу через МФЦ могут только физлица
п. 100 ст. 2, ч. 2 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
Власти ФТ "Сириус" наделены полномочиями по установлению дополнительных льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу, не предусмотренных Налоговым кодексом РФ
п. 5 ст. 356.1, п. 5 ст. 372.1 Налогового кодекса РФ кодекса РФ
п. 97 ст. 2, п. 104 ст. 2, ч. 2 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.
ТОРГОВЫЙ СБОР
Властям даны полномочия ежегодно индексировать (в случае проведения индексации ПВГД) некоторых ставок торгового сбора (на уровне местных властей)
п. 121 ст. 2, ч. 2 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.
Закон об АУСН
Введен запрет на применение АУСН в ювелирной отрасли
п. 34 ч. 2 ст. 3 Федерального закона № 17-ФЗ от 25 февраля 2022 г.
ст. 7, ч. 2 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.
С полным перечнем изменений в законодательство по Федеральному закону № 389-ФЗ можно ознакомится в сервисе «Мое дело Бюро».
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