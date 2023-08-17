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Налоговые изменения 2023

Изменения в НК по 389-ФЗ: что вступит в силу 31 августа 2023 года

Федеральный закон № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г. (об основных направлениях налоговой политики) внес масштабные поправки в законодательство, в том числе в Налоговый кодекс РФ. Изменения вступают в силу в разные сроки. В этом обзоре собрали новые и обновленные нормы Налогового кодекса РФ (а также Закона об АУСН), которые заработают с 31 августа.
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Изменения в НК по 389-ФЗ: что вступит в силу 31 августа 2023 года
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Изменение

Измененная (новая) норма НК РФ

Изменяющая норма

НК часть I

Введена ответственность за несоблюдение порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, если ИФНС приняла обеспечительные меры в виде запрета на отчуждение (передачу в залог) имущества без ее согласия

ст. 125 Налогового кодекса РФ

п. "б" п. 44 ст. 1, ч. 2 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

Изменены правила налогообложения КИК для некоторых иностранных структур без образования юридического лица за налоговые периоды начиная с 2022 года

пп. 11 п. 6, п. 6.1 ст. 25.14, п. 1-2, 4 ст. 25.14-1, п. 8.1, 9 ст. 25.15 Налогового кодекса РФ

п. 9-11 ст. 1, ч. 2, 22-23 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

Определены законные представители иностранной организации

п. 1 ст. 27 Налогового кодекса РФ

п. 13 ст. 1, ч. 2 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

НК часть II

НДС

Повышена (со 100 руб. до 300 руб.) стоимость единицы рекламных товаров (работ, услуг), передача которых освобождена от НДС

пп. 25 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса РФ

пп. "г" п. 2 ст. 2, ч. 2 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

Усовершенствованы правила заявительного возмещения НДС

ст. 176.1 Налогового кодекса РФ

п. 10 ст. 2, ч. 2, 9 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

НДФЛ

Действие порядка применения имущественного вычета по НДФЛ при продаже наследуемого или безвозмездно полученного (частично оплаченного или подаренного) имущества распространено на имущественные права при их погашении

абз. 18, 19 пп. 2 п. 2 ст. 220 Налогового кодекса РФ

пп. "а" п. 33 ст. 2, ч. 2 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Установлен порядок учета при расчете налога на прибыль сумм возмещения расходов дистанционного работника на оборудование, программно-технические средства, средства защиты информации и иные средства

пп. 11.1 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса РФ

п. 52, ч. 2 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

Продлен срок действия ограничения по переносу на будущее убытков прошлых лет до 2026 года при расчете налога на прибыль

п. 2.1 ст. 283 Налогового кодекса РФ

п. 58 ст. 2, ч. 2 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

Расширен перечень расходов на добровольное имущественное страхование, учитываемых при расчете налога на прибыль

пп. 10 п. 1 ст. 263 Налогового кодекса РФ

п. 51 ст. 2, ч. 2 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

В налоговом учете при расчете налога на прибыль разрешено включать в стоимость безвозмездно полученного имущества (имущественных прав) расходы на доведение его до состояния, пригодного к использованию

п. 6 ст. 252, п. 1 ст. 257 Налогового кодекса РФ

п. 47 ст. 2, ч. 2 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

Разрешено изменять первоначальную стоимость НМА после модернизации в налоговом учете при расчете налога на прибыль

п. 2 ст. 257 Налогового кодекса РФ

пп. "б" п. 49, пп. "а" п. 49 ст. 2, ч. 2 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

Упрощен порядок подтверждения права на повышающий коэффициент 1,5 для расходов на НИОКР при расчете налога на прибыль

п. 8 ст. 262 Налогового кодекса РФ

п. 50 ст. 2, ч. 2 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

Скорректированы правила учета расходов и убытков при расчете налога на прибыль при реализации некоторых видов амортизируемого имущества

пп. 1, 3 п. 3 ст. 268 Налогового кодекса РФ

п. 53 ст. 2, ч. 2 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

Скорректированы положения об участниках СПИК и порядок установления для них пониженных региональных ставок по налогу на прибыль

п. 1 ст. 25.16, п. 1.14.1 ст. 284 Налогового кодекса РФ

п. 12 ст. 1, пп. "б" п. 59 ст. 2, ч. 2 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

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Расширен перечень лиц, которые могут применять УСН

пп. 6 п. 3 ст. 346.12 Налогового кодекса РФ

п. 89 ст. 2, ч. 2 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

Уточнены условия перехода на ЕСХН для винопроизводителей

пп. 2 п. 6 ст. 346.2 Налогового кодекса РФ

п. 87 ст. 2, ч. 2 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

Полномочия по утверждению формы и порядка заполнения книг учета доходов и расходов для УСН, ПСН и ЕСХН переданы ФНС России

абз. 2 п. 8 ст. 346.5, ст. 346.24, п. 1 ст. 346.53 Налогового кодекса РФ

п. 88, 91, 95 ст. 2, ч. 2 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

Властям даны полномочия ежегодно индексировать размеры ПВГД по всем или отдельным видам деятельности на ПСН (на уровне властей субъекта РФ);

пп. 6 п. 8 ст. 346.43 Налогового кодекса РФ

п. 93 ст. 2, ч. 2 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

Уточнено, что подавать заявление на льготу по транспортному налогу через МФЦ могут только физлица

абз. 1 п. 3 ст. 361.1 Налогового кодекса РФ

п. 100 ст. 2, ч. 2 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

Власти ФТ "Сириус" наделены полномочиями по установлению дополнительных льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу, не предусмотренных Налоговым кодексом РФ

п. 5 ст. 356.1, п. 5 ст. 372.1 Налогового кодекса РФ кодекса РФ

п. 97 ст. 2, п. 104 ст. 2, ч. 2 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

ТОРГОВЫЙ СБОР

Властям даны полномочия ежегодно индексировать (в случае проведения индексации ПВГД) некоторых ставок торгового сбора (на уровне местных властей)

п. 7 ст. 415 Налогового кодекса РФ

п. 121 ст. 2, ч. 2 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

Закон об АУСН

Введен запрет на применение АУСН в ювелирной отрасли

п. 34 ч. 2 ст. 3 Федерального закона № 17-ФЗ от 25 февраля 2022 г.

ст. 7, ч. 2 ст. 13 Федерального закона № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г.

С полным перечнем изменений в законодательство по Федеральному закону № 389-ФЗ можно ознакомится в сервисе «Мое дело Бюро».

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