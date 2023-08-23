Путевой лист. Изменения с 1 сентября 2023 года

С 1 сентября 2023 года изменяется состав сведений, необходимых для включения в путевой лист, а также порядок оформления путевого листа. Рассказываем обо всех грядущих изменениях.

Путевой лист и его форма

Сперва напомним, что путевой лист можно оформить как на бумажном носителе, так и сформировать в электронном виде.

Электронный формат путевого листа утвержден Приказом ФНС России № ЕД-7-26/116 от 17 февраля 2023 г.

Электронный формат путевого листа могут использовать участники перевозок (организации и ИП) – грузоотправитель, перевозчик, грузополучатель, которые заключили с оператором информационной системы электронных перевозочных документов (ИС ЭПД – у каждого оператора она своя) соглашение об электронном документообороте перевозочных документов. Это соглашение позволяет участникам перевозки обмениваться электронными перевозочными документами. Кроме того, данные ИС ЭПД поступают (через оператора) в государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). Подробнее о правилах обмена перевозочными документами между участниками читайте здесь.

Что касается бумажной формы, то организация (ИП) вправе ее разработать самостоятельно либо взять за основу соответствующие унифицированные формы путевых листов, утвержденные Постановлением Госкомстата России № 78 от 28 ноября 1997 г., дополнив их необходимыми реквизитами или удалив ненужные. Первичные учетные документы, применяемые организацией, должны быть утверждены в учетной политике для целей бухучета.

В любом случае форма путевого листа должна содержать:



Изменения в путевой листе с 1 сентября 2023 года

Итак, что касается изменений сентября. Обновляется как состав сведений, так и порядок оформления путевого листа.



Изменение состава сведений путевого листа

С 1 сентября изменится состав сведений, необходимых для включения в путевой лист:

– в части сведений о лице, оформившем путевой лист. Для физлиц – перевозчиков легковым такси предусмотрено включение их данных: Ф.И.О., адреса регистрации по месту жительства, номера телефона и ИНН.

Это стало возможным в связи с допуском с 1 сентября к таксоперевозкам самозанятых граждан (не ИП) (Федеральный закон № 580-ФЗ от 29 декабря 2022 г.).

– в части сведений о транспортном средстве. Скорректированы основания для снятия показаний одометра.

Показания одометра (полные км пробега) нужно указывать:

при выпуске ТС на линию;

при возвращении авто с линии по завершении последнего рейса или при выполнении последнего заказа легкового такси физлицами (самозанятыми);

при приеме-сдаче авто последующему водителю по окончании рабочего дня (смены) предыдущего водителя (в случае оформления нескольких бумажных путевых листов на одно ТС). Кроме того, при приеме ТС последующим водителем не обязательна его сдача предыдущим (т.е. возможна приемка ТС вместо сдачи-приемки); – в части сведений о водителе. Необходимо указывать в том числе серию, номер и дату выдачи водительского удостоверения, СНИЛС; – в части указания результата проведения медосмотра водителя. Скорректировано основание для внесения отметки медосмотра. Ее проставляет медицинский работник, проводивший соответствующий осмотр согласно Порядку, утв. Приказом Минздрава России № 266н от 30 мая 2023 г.

То есть при положительном результате осмотра это отметки: "прошел предсменный (предрейсовый) медицинский осмотр, к исполнению трудовых обязанностей допущен", "прошел послесменный (послерейсовый) медицинский осмотр";

– в части сведений о результатах проведения медосмотров.

Указано на возможность проведения дистанционных медосмотров с отсылкой на Порядок их проведения, утв. Постановлением Правительства РФ № 866 от 30 мая 2023 г.

Об особенностях формирования отдельных реквизитов путевого листа в случае проведения дистанционных медосмотров см. наш материал.

Также имейте в виду, что проведение медосмотров в дистанционном виде не допускается в случаях организованной перевозки групп детей, опасных грузов, регулярных перевозок пассажиров в междугороднем сообщении по маршрутам протяженностью 300 км и более)

Кроме того, исключена необходимость указывать данные лицензии медицинской организации, работник которой проводил медосмотр. Речь идет о серии, номере, дате выдачи и сроке окончания действия лицензии.

Подарок для наших читателей – практическое пособие «Как работодателю подготовить отчётность в СФР и ИФНС в 2023 году» от экспертов интернет-бухгалтерии «Моё дело». Подробнейшая инструкция с примерами заполнения форм. Как работодателю подготовить отчётность в СФР и ИФНС в 2023 году практическое пособие для работодателя Получите бесплатно 62 страницы экспертного контента! Оставьте заявку в форме ниже, и мы вышлем вам запись Отправить





Изменение порядка оформления путевого листа

С 1 сентября изменится порядок оформления путевого листа.

Так, в Порядке будет закреплено, на какой срок можно оформлять путевой лист. На рейс, длительность которого составляет несколько дней (превышает продолжительность рабочего дня (смены) водителей), можно оформить один путевой лист. И наоборот, если в течение дня (смены) совершается несколько рейсов, то на несколько рейсов тоже можно оформить один путевой лист.

До 1 сентября есть неопределенность насчет срока, на который можно оформить путевой лист.

Кроме того, с 1 сентября отменяется возможность формирования листов в электронном виде, если автомобиль поочередно используют несколько водителей и на него составляется несколько путевых листов. Оформлять путевые листы в таком случае можно лишь на бумаге (в т. ч. после выпуска ТС на линию).

Здесь речь идет о нескольких путевых листах, оформленных на одно ТС. А можно ли оформить один путевой лист на нескольких водителей? Об этом читайте здесь.

В сервисе «Моё дело Бюро» размещены бланки путевых листов с примерами заполнения для:

– легкового автомобиля;

– грузового автомобиля.

В бланках уже учтены изменения сентября 2023 года. В бланках есть возможность автозаполнения по заданным реквизитам компании (ИП, физлица). Заполненный либо пустой бланк можно скачать. После скачивания станут доступны подсказки по заполнению с нормами законодательств, которые помогут «отшлифовать» форму:

Моё дело Бюро Справочно-правовая система для бухгалтеров, юристов, кадровиков и профессиональный консалтинг Узнать подробнее

Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid:





